Disney+ & Disney Star: Das sind die neuen Filme und Serien im Juni

Für den Juni hat Disney Plus wieder zahlreiche neue Serien und Filme angekündigt – vor allem für Disney Star. Welche das sind, erfährst du am im Laufe dieses Artikels. Disney verbinden viele mit Mickey Mouse und Donald Duck. Doch Disney ist inzwischen als Welt-Konzern weitaus mehr als nur Zeichentrick. So gehören die Marvel Studios zu Disney, die Star-Wars-Filme kommen aus dem Hause Disney und sogar Fox hat sich der Konzern einverleibt.

Das alles bedeutet: Der Konzern – einst von Walt Disney gegründet – hat im Laufe der Jahre eine Menge Inhalte produziert, die man bisher an andere verkauft hat. Doch damit ist Schluss: Denn Disney hat schon viele Inhalte von anderen Plattformen abgezogen, um sie auf der eigenen Plattform Disney+ zu veröffentlichen.

Die Preise von Disney Plus: Das kostet der Streaming-Dienst

Willst du Disney+ abonnieren, so hast du mehrere Möglichkeiten. Die einfachste: Du zahlst monatlich direkt an Disney, schließt also dein Abo direkt ab. Hier kannst du mit Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte zahlen. Die Kosten: 8,99 Euro im Monat. Alternativ kannst du auch ein Jahresabo abschließen. Es kostet 89,99 Euro – rechnerisch also 7,50 Euro pro Monat. Das kostenlose Testangebot, bei dem du Disney+ sieben Tage kostenlos testen konntest, ist gestrichen. Nur Bestandskunden zahlen bis August 2021 noch weniger. Eine Kündigung von Disney+ solltest du dir also zweimal überlegen. Allerdings: Die nächste Preiserhöhung steht offenbar schon an.

Disney+ ist damit günstiger als beispielsweise Netflix – auch weil in diesem Abo-Preis direkt UHD/4K/HDR und HD enthalten ist. Bis zu vier gleichzeitige Streams auf verschiedenen Nutzerprofilen sind möglich. Die Profile können auch als Kinderprofil eingerichtet werden, sodass ausschließlich kindgerechte Inhalte angezeigt werden.

Disney+ kostenlos für Telekom-Kunden

Bist du Kunde bei der Telekom, so kannst du Disney+ einen Monat kostenlos nutzen. Danach kostet dich jeder weitere Monat nur 7 Euro. Einzige Voraussetzung ist entweder ein Handyvertrag oder ein DSL-Vertrag mit der Telekom. Auch congstar-Kunden bekommen einen Kostenlos-Vorteil: Es gibt ebenfalls einen Monat gratis, jeder weitere Monat kostet 8 Euro. Wenn du ein Jahres-Abo über die Telekom buchst, kannst du Disney+ übrigens auch weiterhin für 5 Euro nutzen.

Neue Filme und Serien im Juni 2021 bei Disney+

Ab 2. Juni 2021

Grey’s Anatomy, S17, E7

Seattle Firefighters – Die jungen Helden, S4, E7

Ab 4. Juni 2021

Marvel Studios Legends

Genius: Aretha, Episoden 1 + 2

Big Shot – S1, E8

High School Musical: Das Musical: Die Serie – S2, E4

Star Wars: The Bad Batch – S1, E6

Marvel Studios Legends – S1, Episoden 8 + 9

Marvels M.O.D.O.K. – S1, E3

When Sharks Attack – S3 + 4

Atlanta: Robbin‘ Season – Staffel 2

The Strain – Stafellel 1-4

The Walking Dead – S10

A Teacher – S1, E7

Big Sky – S1, E12

Rebel – S1, E2

Raya und der letzte Drache

Wir noch mal

Alien vs. Predator

Aliens vs. Predator 2

Armageddon

Im Fadenkreuz – Allein gegen alle

Mut zur Wahrheit

Theounselor

Ab 9. Juni 2021

Loki – S1, E1

Ab 11. Juni 2021

Genius: Aretha, Episoden 3 + 4

High School Musical: Das Musical: Die Serie – S2, E5

Star Wars: The Bad Batch – S1, E7

Marvels M.O.D.O.K – S1, E4

Zenimation – Staffel 2

When Sharks Attack – S5 + 6

Emergence – Staffel 1

Secrets and Lies – Staffel 1 + 2

The Finder – Staffel 1

A Teacher – S1, E8

Big Sky – S1, E13

Rebel – S1, E3

Upside Down Magic – Magie steht Kopf

Z-O-M-B-I-E-S 2

Coyote Ugly

Spione Undercover

Step

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

Haus der Krokodile

Konferenz der Tiere

Ab 16. Juni 2021

Loki – S1, E2

Ab 15. Juni 2021

Die Geschichte vom treuen Wookiee

Ewoks – Die Karavane der Tapferen

Ewoks – Schlacht von Endor

Luca

Der Flug des Phönix

Hide and Seek – Du kannst dich nicht verstecken

Nixon

Ab 18. Juni 2021

Big Shot – S1, E10

Genius: Aretha, Episoden 5 + 6

High School Musical: Das Musical: Die Serie – S2, E6

Star Wars: The Bad Batch – S1, E8

Marvels M.O.D.O.K – S1, E5

Star Wars: Clone Wars; Die Ewoks; Freunde im All – S1+2

The Last Man on Earth – S1-4

5vor12 – Staffel 1

Frieden – Staffel 1

Love, Victor – S2, E1

A Teacher – S1, E9

Big Sky – S1, E14

Rebel – S1, E4

Ab 23. Juni 2021

Loki – S1, E3

Ab 25. Juni 2021

Die geheime Benedict-Gesellschaft – S1, E1

Genius: Aretha, Episoden 7 + 8

High School Musical: Das Musical: Die Serie – S2, E7

Star Wars: The Bad Batch – S1, E9

Marvels M.O.D.O.K – S1, E6

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 10-18

The 90s: The Last Great Decade?

Grand Hotel – Staffel 1-3

Grown-ish – Staffel 1 + 2

Maria Theresa – Staffel 1 + 2

A Teacher – S1, E10

A Teacher – S1, E6

Big Sky – S1, E15

Love, Victor – S2, E2

Rebel – S1, E5

Wolfgang – Dokumentation über Wolfgang Puck

Expedition Everest

Königreich der Himmel

Lucy in the Sky

Rent a Man – Ein Mann für gewisse Sekunden

Ab 30. Juni 2021

Loki – S1, E4

Wie kann ich Disney+ sehen?

Die Geräte-Vielfalt ist inzwischen gigantisch. Das macht es auch neuen Streaming-Anbietern nicht gerade leicht, alle Kunden gleichermaßen zu bedienen. Disneys Streaming-Dienst ist auf allen wesentlichen Geräten zu sehen. Denn sowohl die beiden großen Plattformen Apple und Google bieten mit iPhone-App, iPad-Apps, iPod-Touch-App und Apple TV sowie Android-App und Android-TV-App sowie Chromecast-Unterstützung einen Zugang. Aber auch Amazon Fire TV, Xbox One, Playstation 4 und Sony-Smart-TV sowie Smart-TVs von LG und Samsung können Disney+ zeigen. Und: Die Smartphone- und Tablet-Apps bieten einen Offline-Modus.

Außerdem hat Disney+ auf dem Magenta-TV-Receiver der Telekom sowie auf dem Sky Q von Sky Einzug erhalten.

Disney+ auf Amazon Fire TV

Auf Fire-TV-Geräten lassen sich die App und die Inhalte sogar über Alexa finden. Über die Sprachfernbedienung oder einen mit Fire TV gekoppelten Amazon Echo sind beispielsweise folgende Sprachbefehle möglich.

Zum Starten: „Alexa, finde Disney+“

Zum Starten: „Alexa, öffne Disney+“

Inhalt starten: „Alexa, spiel [Name des Inhalts]“

Inhalte suchen: „Alexa, finde Star Wars Filme“

Hast du ein Fire-Tablet, kannst du Filme, Serien oder Kurzfilme auch herunterladen und unterwegs ansehen. Und einen Film, den du auf den Fire TV angefangen hast, kannst du dann an derselben Stelle auf dem Fire-Tablet weitersehen.