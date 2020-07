Disney+: Neue Filme & Serien im August

Für den August hat Disney Plus wieder zahlreiche neue Serien und Filme angekündigt. Welche das sind, erfährst du am Ende dieses Artikels. Bisher konntest du das Angebot sieben Tage lang kostenlos und unverbindlich testen. Damit ist jetzt Schluss, Disney hat die Testphase gestrichen. Hast du dir also die Testphase bisher aufgehoben, gehst du leer aus.

Mehr als Mickey Mouse

Disney verbinden viele mit Mickey Mouse und Donald Duck. Doch Disney ist inzwischen als Welt-Konzern weitaus mehr als nur Zeichentrick. So gehören die Marvel Studios zu Disney, die Star-Wars-Filme kommen aus dem Hause Disney und sogar Fox hat sich der Konzern einverleibt.

Das alles bedeutet: Der Konzern – einst von Walt Disney gegründet – hat im Laufe der Jahre eine Menge Inhalte produziert, die man bisher an andere verkauft hat. Doch damit ist Schluss: Denn Disney hat in den vergangenen Wochen und Monaten schon viele Inhalte von anderen Plattformen abgezogen um sie auf der eigenen Plattform Disney+ zu veröffentlichen.

Die Preise von Disney Plus: Das kostet der Streaming-Dienst

Willst du Disney+ abonnieren, so hast du mehrere Möglichkeiten. Die einfachste: Du zahlst monatlich direkt an Disney, schließt also dein Abo direkt ab. Hier kannst du mit Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte zahlen. Die Kosten: 6,99 Euro im Monat. Alternativ kannst du auch ein Jahresabo abschließen. Es kostet 69,99 Euro – rechnerisch also 5,83 Euro pro Monat. Das kostenlose Testangebot, bei dem du Disney+ sieben Tage kostenlos Testen konntest, ist gestrichen.

Disney+ ist damit günstiger als beispielsweise Netflix – auch weil in diesem Abo-Preis direkt UHD/4K/HDR und HD enthalten sein wird. Bis zu vier gleichzeitige Streams auf verschiedenen Nutzerprofilen sind möglich. Die Profile können auch als Kinderprofil eingerichtet werden, sodass ausschließlich kindgerechte Inhalte angezeigt werden.

Disney+ kostenlos für Telekom-Kunden

Bist du Kunde bei der Telekom, so kannst du Disney+ drei Monate kostenlos nutzen. Danach kostet dich jeder weitere Monat nur 5 Euro. Einzige Voraussetzung ist entweder ein Handyvertrag oder ein DSL-Vertrag mit der Telekom.

Wie kann ich Disney+ sehen?

Die Geräte-Vielfalt ist inzwischen gigantisch. Das macht es auch neuen Streaming-Anbietern nicht gerade leicht, alle Kunden gleichermaßen zu bedienen. Disneys Streaming-Dienst ist auf allen wesentlichen Geräten zu sehen. Denn sowohl die beiden großen Plattformen Apple und Google bieten mit iPhone-App, iPad-Apps, iPod-Touch-App und Apple TV sowie Android-App und Android-TV-App sowie Chromecast-Unterstützung einen Zugang. Aber auch Amazon Fire TV, Xbox One, Playstation 4 und Sony-Smart-TV sowie Smart-TVs von LG und Samsung können Disney+ zeigen. Und: Die Smartphone- und Tablet-Apps bieten einen Offline-Modus.

Disney+ auf Amazon Fire TV

Auf Fire-TV-Geräten lassen sich die App und die Inhalte sogar über Alexa finden. Über die Sprachfernbedienung oder einen mit Fire TV gekoppelten Amazon Echo sind beispielsweise folgende Sprachbefehle möglich.

Zum Starten: „Alexa, finde Disney+“

Zum starten: „Alexa, öffne Disney+“

Inhalt starten: „Alexa, spiel [Name des Inhalts]“

Inhalte suchen: „Alexa, finde Star Wars Filme“

Hast du ein Fire-Tablet, kannst du Filme, Serien oder Kurzfilme auch herunterladen und unterwegs ansehen. Und einen Film, den du auf den Fire TV angefangen hast, kannst du dann an derselben Stelle auf dem Fire-Tablet weitersehen.

Was ist auf Disney+ zu sehen?

Disney hat angekündigt noch in diesem Jahr jede Menge Inhalte nur für Disney Plus zu produzieren. Im Einzelnen sind es 25 Serien, 10 Filme und weitere Specials. Allerdings: Die weltweite Pandemie des Corona-Virus macht auch vor Disney nicht halt. Zahlreiche Produktionen sind daher unterbrochen. Zudem erfolgte der Start in Europa mit verminderter Bildqualität.

An den Start geht es mit über 500 Filmen, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Originals. Darunter auch die in den vergangenen Jahren gekauften Lizenzen für Star Wars und Indiana Jones. Die Freunde von „Die Simpsons“ können lange Binge-Watching-Abende einlegen: Alle 30 Staffeln sind abrufbar- insgesamt 600 Folgen. Apropos Binge-Watching: Neue Serien kommen oftmals nicht im Paket, sondern einzeln und Woche für Woche.

Namentlich nennt Disney+ für die Disney Originals die Serien „High School Musical: Das Musical: Die Serie“, „The World According to Jeff Goldblum“, „Forky hat eine Frage“ und „The Imagineering Story“ sowie die Filme „Susi und Strolch“, „Togo: Der Schlittenhund“ und „Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie“.

Jetzt weiterlesen Disney Plus kündigen: So kannst du das Disney+-Abo widerrufen

Diese Titel kommen im August bei Disney+ neu dazu

24. Juli

Wild Japan: Snow Monkeys

31. Juli

Auf Yetis Spuren

Die verschwundene Zivilisation

Get a Horse! (Kurzfilm)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer (Staffel 1)

Im Flug erobert (Kurzfilm)

John Henry (Kurzfilm)

King Fishers (Staffel 1)

Liebe geht durch den Magen (Kurzfilm)

Lorenzo (Kurzfilm)

Rapunzel – verföhnt, verlobt, verheiratet (Kurzfilm)

The Ballad of Nessie (Kurzfilm)

Tick Tock Tale (Kurzfilm)

Wettstreit der Raubkatzen

7. August

Howard

Alex & Co. (Staffel 1)

Big City Greens (Staffel 1)

Eddie the Eagle – Alles ist möglich

Gregs Tagebuch – Böse Falle!

Hello, Dolly!

Marvel Rising: Spiel mit dem Feuer

Phineas und Ferb – Der Film: Quer durch die 2. Dimension

UFOs über Europa (Staffel 1)

14. August

Das Spieltreffen der Welpen-Freunde (Staffel 2)

Der Schrottplatz-Wettkampf: Autos der Spitzenklasse (Staffel 1)

Die Prouds (Staffel 1-2)

Vampirina: Die Ghul-Girls (Staffel 2)

21. August

„Mary Poppins‘ Rückkehr

„Top 10 Biggest Beasts Ever

28. August

Phineas und Ferb Der Film: Candace gegen das Universum

Lost Treasures of Egypt (Staffel 1)

Diese Disney+ Originals kommen im August neu dazu

24. Juli

Der Nussknacker und die vier Reiche

Disneys Familiensonntag – Episode 38: „Dschungelbuch-Fingerpuppen“

Ein Tag bei Disney – Episode 34: „Chris Cristi: Helikopter-Reporter“

Marvel’s Hero Project – Episode 19: “ Der erstaunliche Austin“

Rogue Trip – Urlaub neben der Spur (alle Episoden)

31. Juli

STAFFEL-FINALE -> Marvel’s Hero Project – Episode 20: „Die hochfliegende Hailey“

Disneys Familiensonntag – Episode 39: „Micky- und Minnie-Kissen“

Ein Tag bei Disney – Episode 35: „Laura Cabo: Kreative Leitung“

7. August

Disneys Familiensonntag – Episode 40: „Goofy-Stiftehalter”

Ein Tag bei Disney – Episode 36: „Ryan Meinerding: Marvel Studios Creative Director”

Hamilton: History Has Its Eyes On You

Pixar in Real Life – Episode 10: „Wall-E: Buy N Large und der Geschmack der Zukunft”

14. August

Artemis Fowl

Ein Tag bei Disney – Episode 37: „Pavan Komkai: Ingenieur für Rundfunktechnik”

Magic Camp

21. August

Ein Tag bei Disney – Episode 38 „Heather Bartleson: Koordinatorin im Bereich Holiday Services”

28. August

Ein Tag bei Disney – Episode 39: „Eric Baker: Imagineering Creative Director”

Marvel’s Hero Project – Episode 19: „ Der erstaunliche Austin

Jetzt weiterlesen Stiftung Warentest: Das ist der beste Streamingdienst

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.