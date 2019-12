Dinner for One an Silvester 2019: TV-Sendetermine & Stream

Die Geschichte ist so einfach wie legendär. An der Geburtstagstafel von Miss Sophie sitzen reihum ihre Freunde Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Zumindest imaginär. Denn sie sind tot. Also muss Butler James stellvertretend für sie mit Miss Sophy anstoßen. „The same procedure as every year, James!“

Die Sendetermine 2019

Dinner for one gilt als die am häufigsten wiederholte Sendung im deutschen Fernsehen. Das zeigt sich auch bei den Sendeterminen in diesem Jahr.

Silvester, 31. Dezember 2019 15:40 Uhr Das Erste

Silvester, 31. Dezember 2019 15:40 Uhr NDR

Silvester, 31. Dezember 2019 17:10 Uhr NDR

Silvester, 31. Dezember 2019 18:00 Uhr WDR

Silvester, 31. Dezember 2019 18:10 Uhr rbb

Silvester, 31. Dezember 2019 18:45 Uhr BR Fernsehen

Silvester, 31. Dezember 2019 19:00 Uhr MDR

Silvester, 31. Dezember 2019 19:10 Uhr hr-Fernsehen

Silvester, 31. Dezember 2019 19:25 Uhr SWR Fernsehen

Silvester, 31. Dezember 2019 19:40 Uhr NDR

Silvester, 31. Dezember 2019 23:35 Uhr NDR

Neujahr, 1. Januar 2020 00:05 Uhr BR Fernsehen

Neujahr, 1. Januar 2020 01:30 Uhr Das Erste

Neujahr, 1. Januar 2020 05:10 Uhr Das Erste

Neben der klassischen Variante gibt es inzwischen auch zahlreiche Versionen, die neu produziert wurden. Hier treten beispielsweise Comedians auf, die den Sketch in ihrer eigenen Art und Weise nachspielen. Da die Varianten in der Regel von den Dritten Programmen der ARD produziert wurden, kommt hier auch oftmals der regionale Dialekt zum Tragen.

Silvester, 31. Dezember 2019 14:05 Uhr SWR Fernsehen Schweizer Version

Silvester, 31. Dezember 2019 15:00 Uhr hr-Fernsehen Hessische Version

Silvester, 31. Dezember 2019. 17:05 Uhr SWR Fernsehen Schweizer Version

Silvester, 31. Dezember 2019 17:20 Uhr WDR Döner for one

Silvester, 31. Dezember 2019 17:35 Uhr WDR Dinner op Kölsch

Silvester, 31. Dezember 2019 18:45 Uhr hr-Fernsehen Nordhessische Version

Silvester, 31. Dezember 2019 21:45 Uhr WDR Dinner vor Wan(ne)

Silvester, 31. Dezember 2019 22:15 Uhr WDR Dinner op Kölsch

Silvester, 31. Dezember 2019 22:30–22:45 ZDFneo Dinner for Cohn

Dinner for One als Stream

Hast du keinen Fernseher, hast du grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Alle Sendungen finden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen statt. Das heißt, du kannst sie durch deinen Rundfunkbeitrag kostenlos sehen. Hast du keinen Fernseher, kannst du die Mediatheken der Sender nutzen. Alternativ kannst du die Sendungen auch über einen TV-Streaming-Anbieter schauen. Bei Joyn etwa gibt es die Sender kostenlos im Stream.

Oder aber du schaust Dinner for One bei einem der Streaming-Dienste.So kannst du den Sketch für einmalig 2,49 Euro bei Amazon kaufen und so oft sehen, wie du willst. Auch bei Google Play ist er zu haben, mit 5,49 Euro aber deutlich teurer.

Auf Youtube findest du den Sketch auch – allerdings nicht in der Version der bekannten Fernsehaufzeichnung, sondern in der Originalversion. Sie ist oben in diesem Artikel eingebunden.

Der Kult um Dinner for One

Dinner for One ist zwar in Großbritannien produziert und zeigt britische Schauspieler – doch auf der Insel ist die Sendung gänzlich unbekannt. Der Grund ist, dass der NDR die Aufzeichnung vorgenommen hat, als Peter Frankenfeld und ein Regisseur ihn bei einem Besuch in Großbritannien sahen. Das erste Mal lief er 1963 im Fernsehen.

Jetzt weiterlesen TV-Streaming: Die größten Anbieter im Vergleich

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.