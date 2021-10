Horror-Serien zum Fürchten: Das sind die Top 3 zu Halloween

Halloween steht vor der Tür. Aber nicht nur das Grusel-Event, sondern auch die dunkle Jahreszeit bietet sich für Thriller-, Horror- und Mystery-Serien an. Wenn du die Nase voll hast von kurzweiligen Filmen, haben wir hier eine Auswahl an Halloween-Serien, die es exklusiv bei Amazon Prime Video und Netflix zu sehen gibt.

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast

„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ einen Wendepunkt im Leben einer Gruppe Teenager. Ausgerechnet in der Nacht ihres Abschlussballs ereignet sich, wovor sich jeder fürchtet: ein dramatischer Autounfall. Kommen die Freunde mit einem blauen Auge davon, stirbt bei dem Unfall ein fremder Mann. Anstatt offen mit dem Vorfall umzugehen, geraten die Teenager in Panik und lassen die Leiche verschwinden. Ein schwerer Fehler, denn ein Mörder weiß mehr, als ihnen lieb ist – und nimmt die Verfolgung auf. Die Buchverfilmung siehst du bei Amazon Prime Video.

Midnight Mass

Der alkoholkranke Riley Flynn tötete bei einem Autounfall eine junge Frau und musste ins Gefängnis. Das ist nun vier Jahre her. Seine Strafe saß er ab und kehrt nun in sein Heimatort, die Insel Crockett Island zurück. Doch innerhalb von vier Jahren hat sich das Leben dort verändert. Auch durch den neuen Priester, Father Paul Hill. Mit dessen Ankunft geschehen plötzlich unerklärliche Dinge, die scheinbar alle mit Father Paul in Verbindung stehen. Was steckt dahinter? Du siehst es auf Netflix.

The Terror

In dieser Horrorserie werden echte historische Ereignisse mit ein bisschen Fiktion vermischt. Die zwei verfügbaren Staffeln auf Amazon Prime sind vollkommen unabhängig voneinander. Während die erste Staffel auf dem Buch von Dan Simmons basiert, handelt die zweite Staffel von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges, beginnend bei dem Angriff auf Pearl Habor. Die Besatzung der ersten Staffel muss um ihr Leben kämpfen, als ihre Schiffe im Packeis stecken bleiben. In der zweiten Staffel wird eine Gemeinde von einem Yūrei heimgesucht.

