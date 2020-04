Ostern und Frühling gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Die Sonne lässt sich seit Langem wieder blicken und die Temperaturen steigen. Im Jahr 2020 ist der Zauber von Ostern zwar aus naheliegenden Gründen nicht ganz so strahlend, doch das wird uns sicherlich nicht daran hindern, unseren Liebsten mit den besten Osterwünschen ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern – wenngleich nur aus der Ferne.

Ostergrüße im 21. Jahrhundert

Früher wurden Osterwünsche per Brief oder Postkarte verschickt. Das ist zwar eine bewährte Methode, kostete allerdings viel Zeit und kann – abhängig von der Anzahl an versendeten Briefen – auch das Portemonnaie belasten. Glücklicherweise geht das heute auch anders. Nahezu jeder verfügt über ein Smartphone und auf nahezu jedem Smartphone sind Kommunikationstools wie beispielsweise WhatsApp, Viber, Threema oder der Facebook Messenger installiert. Damit ist die technische Vorlage für eine schnelle und bequeme Ostergrüße-Übermittlung gewährleistet und man kann seine ganze Aufmerksamkeit auf den Inhalt dieser – im besten Fall – lustigen Ostersprüche, -wünsche, oder -zitate fokussieren.

Die „Frohe Ostern!“-SMS reicht nicht aus

Genau wie die üblichen Floskeln“Alles Gute“ und „Frohes neues Jahr“ haben auch traditionelle Ostersprüche keinen großen Charme mehr. Wer heute mehr als ein müdes Lächeln und ein „Danke, dir auch.“ bei seinem Gegenüber hervorlocken will, muss kreativ und mehr als nur „froh“ sein. Wer jedoch keine kreative Ader oder schlicht keine Zeit hat, findet die besten Osterwünsche fürs Handy in der Zusammenfassung oder im folgenden Video:

Die besten Ostergrüße für Whatsapp, Facebook und Co.

Schöne Ostergrüße für WhatsApp und SMS

In dieser Kategorie befinden sich die Allrounder-WhatsApp-Ostergrüße. Egal ob mit oder ohne Reim, länger oder kürzer, für Kollegen, Familie oder Kinder – hier lässt sich für jede Gelegenheit der passende lustige Spruch zum Osterfest finden:

Der Frühling hockt schon im Gesträuch, ich grüße und ich wünsche euch, bei allerbester Wetterlage, ganz herzlich: frohe Ostertage!

Ein schönes Osterfest, das wünschen wir und hoffen der Osterhase lässt auch was hier.

Auf der bunten Osterfeier, gibt es viele Ostereier. Als Geschenk für Groß und Klein, so soll es bald an Ostern sein.

Zum kommenden Osterfeste wünschen wir das Allerbeste. Grüße auch an Onkel, Tante und an sonstige Verwandte.

Wir wünschen euch ein frohes Osterfest und ein volles Osternest! Bunte Eier und Schokohase liegen ganz gewiss im Grase.

Alles Gute, nur das Beste wünsch‘ ich dir zum Osterfeste! Möge es vor allen Dingen Freude und Entspannung bringen!

Die Suche nach den Ostereiern gibt’s bei vielen Osterfeiern. Wer fleißig sucht im grünen Gras, bekommt auch was vom Osterhas‘!

Viele schöne bunte Eier suchen wir zur Osterfeier.

Bunt getupftes Ostergras ist der Gruß vom Osterhas.

Was hoppelt da im grünen Gras, mein Kind es ist der Osterhas. Flink versteckt er Ei um Ei und auch für dich ist eins dabei!

Ich wünsche dir zum Osterfest, ein gefülltes Osternest.

Viel Spaß beim Entdecken der bunten Pracht die euch der Hase ins Gärtchen gebracht.

Der Osterhas, der kann nicht ruh’n hat alle Pfoten voll zu tun. Und daher liefert er im Trab, euch meine besten Grüße ab.

Der Osterhas, gepriesen sei er, legt wunderbare Ostereier.Wir wünschen euch – gern sei’s gegönnt – soviel, wie ihr vertragen könnt!

Das Osterfest ist wundervoll; ich wünsche Glück auf allen Wegen. Und meine besten Wünsche soll das Osterhäschen dazu legen!

Bunte Eier, Frühlingslüfte, Sonnenschein und Bratendüfte; heiterer Sinn und Festtagsfrieden, alles das sei euch beschieden!

Viele bunte Ostereier, eine bunte Osterfeier, dies und vieles andere mehr wünsch‘ ich euch von Herzen sehr.

Eine Osterbastelei und ein bunt bemaltes Ei verschönern die Zeit bis zum Osterfeste, bis dahin wünsche ich das Beste!

Große Osterbeute wünsch ich dir heute. Wenn die Eier köstlich schmecken, darfst du dir das Mäulchen lecken.

Es kam zu mir ein kleiner Hase und stupste mich mit seiner Nase. Per SMS viele Ostergrüße an meine Süße.

Alternativ kann es manchmal auch eine gute Idee sein, die Sprüche als Osterbilder zu verschicken. Auf diese Weise gibt es zum eigentlichen Ostergruß auch den passenden Hintergrund gleich mit dazu. Die sechs schönsten WhatsApp-Osterbilder gibt es hier:

Tipp: Es gibt zahlreiche Seiten im Internet, auf denen man Postkarten mit einem eigenen Motiv erstellen kann. Die Osterbilder aus diesem Artikel kannst du, wenn du den Aufwand nicht scheust, für wenig Geld auch als Osterkarten verschicken.

Lustige Ostergrüße für WhatsApp und SMS

Ostern ist zumindest im Regelfall eine Zeit der guten Laune. Selbst wenn das Wetter mal nicht mitspielen sollte, sorgen die Bunten Eier und gespannte Kinderblicke für eine satte Portion Freude. Diese lustigen WhatsApp-Ostergrüße zaubern selbst Miesepetern ein Lächeln ins Gesicht:

Ich schenke dir ein Osterei, wenn du’s zerbrichst, so hast du zwei.

Dies ist ein SMS Osterei. Handy auf lautlos schalten, ins Freie gehen, und Handy weit, weit wegwerfen. Viel Spaß beim Suchen.

Ostern ist zwar nicht der Mai, doch immerhin drei Tage frei. Mit dem Wunsch sie zu genießen, will ich diesen Gruß nun schließen.

Das ist ein Osterei per WhatsApp. So geht’s: Handy auf Lautlos schalten ins Freie gehen und Handy weit weg werfen.Viel Spaß beim Suchen. Schöne Ostern.

Kommt ein Hase zum Bäcker… haste Möhrenkuchen?… Nein, ich erspare euch einen schlechten Hasenwitz und wünsche euch einfach frohe Ostern!

Frohe Weihnachten! – Sorry, hab die Uhr noch nicht auf die Sommerzeit umgestellt.

Warum ist der Osterhase das ärmste Tier der Welt ? Er trägt den Schwanz hinten, muss seine Eier verstecken und darf nur einmal im Jahr kommen.

Endlich ist es Osterzeit; es wird langsam wärmer. Auch der Osterhase ist bereit und bald um viele Eier ärmer.

Recht frohes Fest! Und viel Vergnügen an lauter schönen Ostertagen! Genießt die Zeit in vollen Zügen! Verderbt euch bitte nicht den Magen!

Dass Osterglocken gar nicht klingen und Hasen keine Eier bringen, weiß nicht nur ich, sondern auch ihr. Als Trost drum dieser Gruß von mir: Frohe Ostern!

PATSCH! Du wurdest gerade von einem Handy-Osterei getroffen! Willkommen bei der Handy-Ostereier-Schlacht. Bitte weiter schmeißen und ein frohes Fest.

Wär’n die Eier plötzlich eckig, ging’s den Hühnern ganz schön dreckig.

Hallo? Ich bin eine verwunschene Osterhäschen-Nachricht. Küss mich drei Mal ganz lange und dein Handy wird zur Osterfee.

Du musst jetzt ganz stark sein: Den Weihnachtsmann gibt es nicht! Dafür kommt bald der Osterhase. Frohe Ostern!

Zum Osterfest kenne ich keine Gnade und esse Osterhasen aus Schokolade.

Ein schönes Osterwochenende wünschen wir euch; mit Eiern und Süßigkeiten und all‘ dem Zeug!

Jedes Jahr die gleiche Leier: Osterhase bringt die Eier, steckt sie zwischen Blumenkübel – findet keiner, riechen übel.

Frohe Ostern zum Mitnehmen. Die fünf lustigsten WhatsApp-Osterbilder zum Verschicken gibt es in dieser Galerie:

WhatsApp-Ostergrüße für Paare

Der Valentinstag ist zwar schon vorbei, doch auch an Ostern kann eine Prise Romantik und Liebe nicht schaden. Für die richtige Stimmung sorgen dabei die besten Whatsapp-Ostergrüße für Paare:

Trotz der zahlreichen Konkurrenz am Osterfest: Du bist der süßeste Hase für mich!

Du bist der Farbklecks in meinem grauen Alltag! Frohe Ostern!

Kommt das kleine Osterhäschen, stupst dich an mit seinen Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt dir liebe Ostergrüße.

Ich schick‘ einen bunten Schokogruß und einen süßen Sonnenkuss, weil ich dich zuckergerne mag – hab‘ einen schönen Ostertag!

Kommst du mich denn heute besuchen, wir könnten gemeinsam Eier suchen. Ich vermisse dich so sehr, komm bitte ganz schnell zu mir her.

Es ist Ostern! Lass uns hoppeln bis die Ohren fliegen.

Ostern hier und Ostern da, ich wünscht‘ ich wäre bei dir ganz nah! Ostern hin und Ostern her, ohne dich fällt mir das Leben schwer!

Es hoppelt froh ein Kuss herein, durchs Handy – liebevoll und fein. Mit diesem Ostergruß an sich, sag ich dir: ich vermisse dich!

Hallo mein Schatz, trotz der ganzen Konkurrenz zu Ostern bist du der süßeste Hase für mich.

Und wieder einmal gibt es auch eine Option, Ostergrüße als Bilder zu Verschicken. Die fünf besten WhatsApp-Osterbilder für Paare gibt es in der Galerie:

Internationale Ostergrüße

Egal ob man Freunde und Familie im Ausland hat, viele verschiedene Sprachen spricht oder einfach nur ein wenig Abwechslung in seine Ostergruß-Nachricht bringen und es kurz halten will: Wie wäre es mit einem Ostergruß in einer Fremdsprache? Hier eine kleine Auswahl, um „Frohe Ostern!“ sagen zu können:

Englisch : Happy Easter!

: Happy Easter! Französisch : Joyeuses pâques!

: Joyeuses pâques! Spanisch : Felices pascuas!

: Felices pascuas! Niederländisch : Vrolijk pasen!

: Vrolijk pasen! Italienisch : Buona pasqua!

: Buona pasqua! Portugiesisch : Feliz páscoa!

: Feliz páscoa! Polnisch : Wesolych Swiat Wielkanocnych!

: Wesolych Swiat Wielkanocnych! Dänisch : Glædelig påske!

: Glædelig påske! Schwedisch : Glad påsk!

: Glad påsk! Finnisch : Hyväää pääsiäistä!

: Hyväää pääsiäistä! Norwegisch : Gledelig påske!

: Gledelig påske! Kroatisch : Sretan Uskrs!

: Sretan Uskrs! Tschechisch : Veselé Velikonoce!

: Veselé Velikonoce! Türkisch: Paskalya Bayraminiz kutlu olsun!

Und wie immer gilt: Nach dem Fest ist vor dem Fest. vielleicht lohnt ja bereits jetzt ein Blick auf die besten WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten oder die besten WhatsApp-Sprüche ganz ohne speziellen Anlass zu werfen.

Der alte Hase: Wie Eier, Hasen und Ostern zusammenhängen

Nein, an Ostern feiern wir nicht den Hasen. Traditionell ist es eine Gedächtnisfeier der Wiederauferstehung von Jesus Christus. Doch unabhängig der religiösen Gesinnung ist Ostern eine Zeit der Freude, der Ostereier und der Schulferien. Doch wie alt ist die Geschichte um den berühmten Osterhasen, der die bunten Eier bringt?

Eine erste Erwähnung des Osterhasen findet sich in den Schriften des deutschen Medizinprofessors Georg Franck von Franckenau. In seinem Werk „De ovis paschalibus“ schrieb der Mediziner 1682 erstmals von „Oster-Eyern“: „In Südwestdeutschland, in unserer heimatlichen Pfalz, im Elsass wie auch in Westfalen heißen solche Ostereier die Haseneier. Man macht einfältigeren Leuten und kleinen Kindern weis, diese Eier brüte der Osterhase aus und verstecke sie im Garten im Gras, im Gebüsch und so weiter, man will sie von den Buben um so eifriger suchen lassen zum erheiternden Gelächter der Älteren.“ Damit hat der alte Hase seinen dreihundertsten Geburtstag schon längst hinter sich gelassen.