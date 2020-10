Lockdown in Deutschland oder nicht? Diese News-Apps informieren dich

Jetzt mal ehrlich: News-Apps gibt es wie Sand am Meer. Nicht nur, dass viele Tageszeitungen, Wochenmagazine und Fernsehsender mit eigenen Apps am Markt sind. Auch viele Handy-Hersteller liefern ihren Nutzern praktischerweise gleich ab Werk eine App, um informiert zu bleiben. Doch zeigen diese Apps oftmals nur Meldungen aus einer Redaktion oder aus einer schmalen Vorauswahl an Quellen. Das geht besser, und wo wir dank Coronavirus vielen Unsicherheiten begegnen, sollte es das auch. Deshalb stellen wir euch unsere Lieblings-News-Apps vor.

Bestens informiert in der News Republic

News Republic ist ein echtes Urgestein in der Nachrichten-Welt, ist die App doch bereits seit 2010 erhältlich. Genug Zeit also, sich zu einem übersichtlichen Nachrichten-Aggregator zu mausern. Man kann hier nicht nur auf eine Vielzahl von Nachrichtenquellen zugreifen und ihnen folgen, sondern bekommt außerdem einen personalisierten Feed, der interessante Meldungen zeigt. Der Feed lässt sich auch thematisch filtern, zu den Themenwelten in News Republic zählen neben Digital auch Politik, Unterhaltung, Gesundheit, Welt, Business oder Sport. Mit über 50 Millionen Downloads im Play-Store und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,3 Sternen hat die App eine treue Fan-Base.

Um inside digital zu folgen, kannst du einfach auf den Button klicken, der dich direkt in die App bringt. Dort erhältst du dann die neuesten Nachrichten von uns, ganz bequem per App.

Bundle – dein individuelles News-Bündel

Die Bundle-App wartet nach ihrem Start mit einer charakteristischen, zweispaltigen Ansicht auf, die besonders das Überfliegen von Headlines vereinfachen soll. Auch Bundle ist schon eine Weile auf dem Markt und konnte sich seit 2014 ein breites Angebot an Nachrichtenquellen schaffen. Mehr als eine Million monatlich aktive Nutzer beziehen ihre News aus der App, und haben sich ihr individuelles News-Bündel geschnürt.

Daneben bietet die App auch vorgefertigte Bundles zu bestimmten Themen an, die zum Durchstöbern einladen sollen. Neue News-Quellen werden über den sogenannten Content Store abonniert, der stets schnell über die Lupe erreichbar ist. Die Nutzer des Google Play Stores geben der App eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen.

Wenn du inside digital folgen möchtest, such einfach in Content Store nach uns. Dann kannst du uns schon bald in deinem Bundle lesen.

Newsadoo – deine KI fürs Weltgeschehen

Newsadoo ist noch ziemlich neu und deswegen auch unter News-Junkies eher noch ein Geheimtipp. Das soll allerdings nicht so bleiben, denn das Start-up aus Linz sieht nicht etwa andere News-Apps als die ärgsten Konkurrenten, sondern Angebote wie Netflix oder Fortnite.

Mit einem übersichtlichen Design und cleverer KI soll mit Newsadoo deshalb ein Angebot entstehen, in dem das geschriebene Wort eine konkurrenzfähige Alternative zu Bewegtbild- oder Audio-Angeboten aus dem Streaming-Segment wird. Ähnlich wie der Empfehlungs-Algorithmus, den Netflix verwendet, sortiert Newsadoo die für den Nutzer interessantesten Geschichten der abonnierten Newsquellen nach vorne. Damit keine Filterblasen entstehen, ist weitere Berichterstattung zu einem Thema nur einen Klick entfernt.

Spezielle Themen bildet Newsadoo in Channels ab, die du selbst erstellen kannst. So wie ein gespeicherter Suchauftrag werden dort alle Nachrichten zu einem bestimmten Thema zusammengestellt. Unter den ersten 50 Bewertungen im Play Store waren einige negative, aber das Newsadoo-Team hat in den vergangenen Wochen eine ganz neue App-Version gelauncht, sodass der Trend hier deutlich nach oben zeigt.

Uns bei Newsadoo zu folgen ist ganz einfach: Klicke einfach auf den Button und in der Newsadoo-App auf Folgen, dann siehst du unsere News in deiner App.

Google News – die altbewährte News-App

Im Gegensatz zu allen bisher vorgestellten Apps hat Google News einen entscheidenden Vorteil: Auf den meisten Smartphones mit Android-Betriebssystem ist diese News-App bereits vorinstalliert. Wer kein Problem damit hat, seinen Google-Datensatz mit wertvollen Informationen über seine Interessen anzureichern, ist mit ihr auch sicherlich gut beraten.

So verfügt auch diese News-App über einen personalisierten Feed „Für mich“, in dem die potenziell interessantesten Geschichten zuvorderst stehen. Der Bereich „Headlines“ bildet hingegen das Weltgeschehen ab, unterteilt in mehrere Bereiche. Der Reiter „Folge ich“ enthält die Quellen, die du dir bewusst ausgesucht hast. Aber auch Themenbereiche, denen deine besondere Aufmerksamkeit gebührt, finden hier ihren Platz. Am „Kiosk“ darf zu guter Letzt eingekauft werden. Denn, eine Besonderheit bei Google News, auch kostenpflichtige Premium-Quellen und ganze Zeitschriften können in der App gelesen werden. Diese Vielseitigkeit lieben die Leute und bewerten Google News mit 4,4 von 5 möglichen Sternen in Googles Play Store.

Auch wir sind bei Google News vertreten. Wenn du unsere Meldungen dort lesen möchtest, klicke den folgenden Button und folge uns bei Google News!

Upday – Nachrichten für einen erlesenen Kreis

Wer so viele Smartphones verkauft wie Samsung, der kann sich auch den Luxus einer eigenen, exklusiven News-App leisten. Upday ist dabei tief in das OneUI des Herstellers integriert.

Die App wird für Samsung von Axel Springer (Bild, Welt) entwickelt und verfügt auch über eine eigene Redaktion, die vor allem Inhalte anderer Quellen kuratiert. Daneben gibt es auch einen algorithmisch erstellen News-Stream, der personalisierte Nachrichten anzeigt.

inside digital ist auch bei Upday vertreten. Halte Ausschau nach unseren Artikeln im Technik-Bereich!

Upday für alle: earliNews

Das Upday-Team arbeitet an einer neuen App, die auf den Namen earliNews hört. Diese soll in der Funktionsweise und inhaltlich stark an das bekannte Original auf der Samsung-Plattform angelehnt sein. Bislang ist nur eine Version für iOS erhältlich, bald soll es aber auch eine Android-Version für Geräte geben, die nicht von Samsung sind.