Die besten Fernseher unter 1.000 Euro – diese Modelle lohnen sich 2022

Der Fernsehmarkt bietet unterschiedlichste Geräte in verschiedenen Preissegmenten. Da stellt sich schnell die Frage, welches die besten Fernseher unter 1.000 Euro sind, die man erwerben kann. Mit den hier vorgestellten Modellen erhält jedes Wohnzimmer ein preiswertes Upgrade.

Was sollte ein neuer Fernseher mit sich bringen?

Da moderne Bildschirmtechnologien immer weiter fortschreiten und auch mehr Inhalte in 4K-Qualität verfügbar werden, lohnt sich eine Investition in einen Fernseher, der nicht wenigstens eine 4K-Auflösung besitzt, nicht mehr. Viele Fernseher bis 1.000 Euro bieten eine solche Auflösung und liefern somit viermal schärfere Bilder als Full-HD-Auflösungen. Das sorgt nicht nur für bessere Bildergebnisse, sondern macht auch ursprünglich empfohlene Sitzabstände überflüssig. Sollte man vorher die 2- bis 3-fache Bildschirmdiagonale entfernt sitzen, genügt heute die 1,5-fache Bildschirmdiagonale.

Neben einer 4K-Auflösung sollte eine Unterstützung für HDR-Formate vorhanden sein. HDR10-fähige Fernseher haben nicht nur keine Probleme mit Color-Banding, selbst in großen Bildschirmgrößen, sondern können auch viel realistischere Farben und Kontraste liefern. Das liegt daran, dass die Bildschirmtechnologie HDR das Fernsehbild in kleinere Hell- und Dunkelabschnitte unterteilt. So wird die Darstellung von mehr Farben und feineren Details möglich.

Smart TV-Funktionen dürfen ebenso wenig fehlen. Natürlich kann man einen Fernseher durch Zukauf eines Streaming-Geräts wie eines Sticks auch smart machen, aber der Fernseher liefert mehr Möglichkeiten, wenn er ein eigenes Betriebssystem mit sich bringt. Dabei sollte das Betriebssystem im Idealfall nicht nur gängige Streaming-Dienste unterstützen, sondern auch eine Auswahl an Apps.

Da typischerweise heutige Fernseher über sogenannte Triple-Tuner verfügen, ist der TV-Empfang verschiedenster Art kein Problem. Der Empfang über Satellit (DVB-S2), Kabel (DVB-C) oder Antenne (DVB-T2 HD) ist in der Regel Standard. Komplizierter kann es sein, wenn man einen Fernseher sucht, der WLAN und Bluetooth bietet, um passende Geräte wie Funklautsprecher damit verbinden zu können.

Welche Bildschirmtechnologie soll es sein?

Bei Fernsehern in einem Preissegment von bis zu 1.000 Euro sind OLED-TVs sehr selten zu finden. Meistens kann man sie in diesem Preisrahmen nur erwerben, wenn es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt. Wer also 1.000 Euro in einen Fernseher investieren will, wird wahrscheinlich auf das verlockende 1.000.000:1 Kontrastverhältnis dieser Bildschirmtechnologie verzichten müssen.

Das heißt jedoch nicht, dass man in diesem Preissegment mit einem schlechten Display leben müssen. Für 1.000 Euro sind bereits einige QLED- oder LCD-Modelle mit Nanokristallen verfügbar, die über eine gute Farbwiedergabe und helle Displays verfügen. Wer bereit ist, bereits einen Tausender in einen Fernseher zu investieren, sollte Fernseh-Modelle mit Edge-LED-Technologie meiden. So verführerisch diese Modelle als günstige Alternativen in großen Displaygrößen wirken mögen. Dank der Rand-LEDs als einzige Hintergrundleucht-Quelle sind diese Modelle anfällig für den sogenannten Clouding-Effekt und können somit böse Überraschungen für Anwender bieten.

Mit welchen Abstrichen muss man bei Fernsehern unter 1.000 Euro rechnen?

Fernseher bis 1.000 Euro sind mit mehr Optionen verfügbar als Fernsehmodelle bis zu 500 Euro. Somit sind auch große Bildschirmdiagonalen wie 65 Zoll keine Seltenheit. Man sollte jedoch weder mit einer 8K-Auflösung noch mit MiniLEDs oder Neo QLED-Modellen rechnen. Premium-Modelle von Herstellern sind schlichtweg in diesem Preissegment nicht verfügbar oder nur zu sehr besonderen Angeboten kurzfristig unter 1.000 Euro erhältlich – und selbst dann handelt es sich meistens um bereits ältere Modelle. Wer jedoch weder eine 8K-Auflösung sucht, noch eine Displaygröße über 65 Zoll wünscht, findet in dieser Preisklasse eine große Auswahl für viele Gelegenheiten.

Die besten Fernseher unter 1.000 Euro

Diese Fernseher unter 1.000 Euro können dir neben einer 4K-Auflösung sogar manches Premium-Feature bieten. Hier findest du eine Kurzübersicht der vorgestellten Modelle:

Sony KD-65X80J BRAVIA

Samsung Neo QLED 4K TV QN90A

LG OLED55A19LA

Samsung QLED 4K Q70A

LG OLED48A19LA

Philips 58PUS8506

Samsung QLED 4K The Frame

LG 55NANO869PA

Sony KD-55X80J BRAVIA

Sony KD-65X80J BRAVIA

Dieser Smart TV wartet mit einer 4K-Auflösung auf einem 65-Zoll-Bildschirm für unter 1.000 Euro auf. Dazu kommt das neue Modell mit dem Betriebssystem Google TV daher, sodass dir Zugang zu Streaming-Anbietern und vielen Apps ermöglicht wird. Dank der Freisprechfunktion von Google kannst du den TV mit deiner Stimme steuern. Da der Fernseher HDR-Inhalte unterstützt, werden dir Filme und Serien mit besonders realistischen Kontrastverhältnissen geboten. Möglich wird das durch die über eine Milliarde Farben, die der Fernseher wiedergeben kann. Der Sound wird bei diesem Modell über sogenannten X-Balanced Speaker ausgegeben, die laut Hersteller Sound aus mehreren Richtungen bieten. Zu viel Surround-Sound aus den integrierten Lautsprechern solltest du allerdings nicht erwarten. Zum Glück kannst du jedoch jederzeit WLAN-fähige Lautsprecher und Soundbars mit dem Fernseher verbinden.

Sony KD-65X80J BRAVIA

Samsung Neo QLED 4K TV QN90A

Dieses 4K-Premiummodell aus dem Hause Samsung kannst du zurzeit für unter 900 Euro kaufen. Dafür bietet dir der Neo QLED eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll, die sich gut für kleinere Wohnzimmer eignet. Dank der hohen Helligkeitswerte, die die Neo QLEDs erreichen können, kann er auch in lichtdurchfluteten Räumen gut eingesetzt werden. Neben seiner 4K-Auflösung wartet der Fernseher mit einer Bildaktualisierungsrate von 120 Hz auf. Das bedeutet, dass sowohl Filmliebhaber als auch Gamer auf ihre Kosten kommen. Dank der Adaptive Pictures-Technologie kann dieser Fernseher für dich Bild und Ton automatisch an die Umgebung anpassen. Das heißt, verändern sich die Lichtverhältnisse oder die Lautstärke um dich herum, sorgt der Fernseher dafür, dass du dich wieder auf deinen Film konzentrieren kannst.

Samsung Neo QLED 4K TV QN90A

OTS Lite bietet dir dabei einen mitreißenden Sound, der sich den Bewegungen in den dargestellten Szenen anpasst. Auch die Kalibrierung des Sounds auf deine Umgebung erfolgt automatisch. Da der Fernseher Q-Symphony unterstützt, kann er mit passender Soundbar kombiniert werden. Dank Samsungs eigenem Betriebssystem Tizen steht dir der Zugang zu wichtigen Streaming-Anbietern wie etwa Netflix, Magenta TV oder Sky offen.

LG OLED55A19LA

Dank eines Angebots ist dieser OLED-TV mit einem 55 Zoll-Display zurzeit für unter 950 Euro erhältlich. Dabei besticht er nicht nur durch ein gutes Kontrastverhältnis dank Dolby Vision IQ. Auch der verfügbare Filmmaker-Modus stimmt Filme für dich ab. Da der Fernseher über einen integrierten Lichtsensor verfügt, kann er die dargestellten Kontrastverhältnisse selbstständig an veränderte Bedingungen anpassen. Schaltest du also das Licht ein oder aus, wird sich dein Bild mit einer kurzen Verzögerung eigenständig darauf einstellen. Dank web0S 6.0 sind die meisten Streaming-Dienste verfügbar. Auf Disney+ musst du bei diesem Betriebssystem jedoch verzichten. Da der Fernseher zudem über ein Dolby-Atmos-fähiges Soundsystem verfügt, kannst du ihn mit Dolby Atmos-fähigen Lautsprechern verbinden. Der verfügbare Game Optimizer sorgt für eine geringere Eingabeverzögerung während deiner Videospiele.

LG OLED55A19LA

Samsung QLED 4K Q70A

Dieser 4K-Fernseher kann dir zurzeit für einen Preis von unter 1.000 Euro gehören. Er bietet dir eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll mit Quantum HDR. Durch die damit verbundenen hohen Helligkeitswerte kann er mit einem hohen Kontrastumfang aufwarten. Dargestellte Filme und Serien werden somit umso lebendiger wiedergegeben. Die SpaceFit Sound-Technologie im Fernseher optimiert die Soundausgabe passend zu deinem Wohnzimmer. Dank Adaptive Pictures können sich Bild als auch Sound automatisch an veränderte Umgebungsbedingungen anpassen. Besonders nützlich ist dabei der aktive Sprachverstärker, der Dialoge in Filmen und Serien bei störenden Geräuschen hervorhebt. Samsungs Betriebssystem Tizen gewährt dir Zugriff auf einige Streaming-Anbieter sowie einige Apps. Da der Fernseher eine Bildaktualisierungsrate von 120 Hz besitzt, kannst du ihn auch zum Gaming nutzen. Auch dieser Fernseher ist mit Q-Symphony kompatibel und kann somit mit einer passenden Q-Symphony-Soundbar verbunden werden.

Samsung QLED 4K Q70A

LG OLED48A19LA

LG OLED48A19LA OLED-Fernseher unter 1.000 Euro

Mit seinem Angebotspreis von 850 Euro ist dieser Fernseher unter 1.000 Euro verfügbar. Das hervorragende Kontrastverhältnis in Kombination mit dem HDR-Format Dolby Vision IQ sorgt nicht nur für gute Fernsehbilder. Die Darstellung passt sich dank des integrierten Sensors auch automatisch veränderten Umgebungslichtverhältnissen an. Dank webOS 6.0 Betriebssystem kann das Gerät gängige Streaming-Apps sowie Sprachassistenten bieten. Da es zudem über ein Dolby Atmos-fähiges Soundsystem mit einer Leistung von 20 Watt verfügt, kommt auch der Sound nicht zu kurz. Mit seinen 48 Zoll lässt sich das Gerät auch gut in kleinere Räumlichkeiten integrieren. Da der Fernseher sowohl WLAN als auch Bluetooth unterstützt, kann er unkompliziert mit Funklautsprechern genutzt werden.

Philips 58PUS8506

Philips 58PUS8506

Bei diesem Fernsehgerät wird uns zu einem Preis von knapp 850 Euro nicht nur ein 58 Zoll Display, sondern auch Philips Ambilight geboten. Die integrierte Hintergrund-Wandbeleuchtung des Fernsehgeräts passt sich stimmungsvoll den dargestellten Inhalten an und lässt diese größer wirken. HDR-Unterstützung wird in Form von Dolby Vision ebenso geboten. Dank Dolby Atmos-fähigem Soundsystem mit DTS Play-Fi-Kompatibilität kombiniert das Gerät hochwertige Bild- und Tontechnologien. Praktisch ist auch Android TV als Betriebssystem, denn so hat man die Möglichkeit, eine Vielzahl an Apps auf dem Fernsehgerät zu installieren. Bekannte Streaming-Anbieter sowie Sprachassistenten werden natürlich ebenfalls unterstützt. Die HDMI 2.1-Schnittstelle des TV-Modells macht ihn auch für den Anschluss neuer Videospielkonsolen attraktiv.

Samsung QLED 4K The Frame

Der Fernseher „The Frame“ von Samsung sieht aus wie ein Gemälde, das an der Wand hängt.

Samsungs the Frame Reihe stellt eine besondere Art von Fernseher dar, denn diese Modelle lassen sich nahtlos in die Einrichtung einfügen. Das geschieht durch ein an Bilderrahmen angelehntes Design und den integrierten Art-Mode, der bei ausgeschaltetem Fernseher Kunstwerke einblenden kann. Damit das gelingt, verfügt der Fernseher von Werk aus einerseits über einen Helligkeitssensor, aber auch über einen Bewegungssensor, der die Umgebungsverhältnisse ermittelt. Ist keine Person anwesend, wird so Energie gespart, indem der Art Mode sich selbst ausschaltet. Mit HDR-Unterstützung und hohen Helligkeitswerten sorgt der TV für lebensechte Farben und große Detailvielfalt im Bild. Auch Unterstützung für gängige Streaming-Dienste sowie Sprachassistenten wird geboten. Nützlich ist der integrierte Active Voice Amplifier, der störende Umgebungsgeräusche erkennt und so die TV-Dialoge hervorhebt. Samsung The Frame ist in einer Größe von 50 Zoll ab 800 Euro verfügbar.

Sony KD-55X80J BRAVIA

Sony KD-55X80J BRAVIA

Dieses Fernsehmodell lässt sich ab knapp 800 Euro erwerben. Neben einem 55 Zoll Bildschirm wartet er mit über einer Milliarde darstellbaren Farben und ausbalanciertem Sound auf. Möglich wird das durch Sonys Triluminos Pro 4K HDR-Prozessor X1. Der Algorithmus des Prozessors wertet Farbton, Helligkeit und Sättigungen aus, sodass natürliche und detailgetreue Farben dargestellt werden. Das beinhaltet auch eine HDR-Unterstützung in Form von Dolby Vision. Passend dazu wird ein Dolby Atmos Sound geboten. Dank Android TV als Betriebssystem sind neben bekannten Sprachassistenten und Streaming-Diensten auch diverse weitere Apps für das Gerät verfügbar. Zudem verfügt der TV über HDMI 2.1-Schnittstellen, die für neue Gaming-Konsolen attraktiv sind.

LG 55NANO869PA

LG 55NANO869PA Fernseher unter 1.000 Euro

Bei diesem 55 Zoll 4K-Fernseher aus dem Hause LG wird uns HDR-Unterstützung für Dolby Vision IQ, HDR10PR sowie HLG geliefert. Mit dem integrierten Filmmaker Mode soll man Filme so betrachten können, wie vom Regisseur vorgesehen. Neben guter Bildqualität wird auch für einen guten Ton gesorgt. Denn zu dem TV-Modell gehört ein Dolby Atmos-fähiges Soundsystem mit 20 Watt Leistung. Da das Gerät sowohl Bluetooth als auch WLAN bietet, können externe Lautsprecher unkompliziert verbunden werden. Auch dieses Modell verfügt über einen HDMI 2.1-Anschluss. Mit seiner Bildaktualisierungsrate von 120 Hz bietet sich der Fernseher auch für Gaming an. Dank webOS 6.0 haben Anwender Zugriff auf gängige Streaming-Anbieter und Sprachassistenten. Da das Display über LGs Nanocell Technologie verfügt, stellt es Farben mit höher Präzision und Beständigkeit dar als andere LEDs. Das Modell ist ab etwa 800 Euro verfügbar.