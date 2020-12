Die 5 besten Weihnachtsfilme kostenlos bei Amazon

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Der Märchen-Klassiker für kalte Wintertage kostenlos bei Amazon: Aschenbrödel hat drei magische Haselnüsse bekommen. Für ihre Stiefmutter muss sie niedrige Dienste als Magd verrichten. Doch das magische Geschenk hilft ihr, das Herz des Prinzen zu erobern. Beim märchenhaften Ball, wo die zwei sich näher kommen, muss sie fliehen. Mithilfe ihres verlorenen Schuhs versucht der Prinz jedoch alles, um Aschenbrödel zu finden. Ein Kultfilm, der an Weihnachten nicht fehlen darf.

→ Drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Free TV

Tatsächlich Liebe

Von den Machern von „Notting Hill“ und „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ kommt die romantische Liebeskomödie „Tatsächlich … Liebe“, die du kostenlos bei Amazon sehen kannst. Zehn außergewöhnliche Geschichten, die sich am Weihnachtsabend zu einer verweben: Ein Premierminister verliebt sich in das Mädchen, das den Tee serviert, ein Schriftsteller sucht Ruhe in Südfrankreich und findet dort eine Liebe ohne Worte, ein Rockstar erlebt ein privates Comeback mit seinem Manager … Jeder von ihnen ist auf der Suche nach Liebe.

Blendende Weihnachten

Eigentlich ist der Augenarzt Steve Finch (Matthew Broderick) der selbsternannte „Mr. Christmas“ in dem beschaulichen Dorf Cloverdale in New England. Seit Jahren zieht der Familienvater im letzten Monat des Jahres ein straffes Weihnachtsprogramm durch: basteln, singen, backen, Schlittenfahrten. Steve hat nicht nur das am schönsten geschmückte Haus, er ist auch Experte für alle Fragen rund um das Weihnachtsfest. Bis Mr. Christmas neue Nachbarn bekommt. Buddy Hall (Danny DeVito) bemerkt, dass sein neues Haus aus dem Weltall nicht zu sehen ist. Es entbrennt ein Weihnachtskrieg zwischen Finch und Hall. Die Festtagskomödie siehst du kostenlos bei Amazon.

Der Grinch

Ebenfalls kostenlos bei Amazon im Prime-Abo: Der Grinch. Die gleichnamige Figur wird von Jim Carrey gespielt, besitzt ein grünes Fell und lebt in einer Berghöhle. Da der Grinch schlechte Erinnerungen an Weihnachten hat, hasst er das Fest der Liebe. Als Weihnachtsmann verkleidet stiehlt er deshalb die Geschenke der Bewohner des Nachbarorts Whoville und will Weihnachten ruinieren. Doch dann trifft er die Ortsbewohnerin Cindy Lou Who.

Der Film gewann einen Oscar für das beste Make-up. Zudem wurde er für das beste Szenenbild und für das beste Kostümdesign für den Oscar nominiert. Gleichzeitig wurde der Grinch aber auch als „Schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung“ und „Schlechtestes Drehbuch“ für die Goldene Himbeere nominiert.

Stirb Langsam

Lieber Terror an Heiligabend statt stille Nacht, heilige Nacht? Action-Fans sehen derzeit bei Amazon alle Teile der Film-Reihe „Stirb Langsam“ kostenlos. Insbesondere der erste Teil der Reihe, der für vier Oscars nominiert wurde, ist eine Empfehlung – nicht nur zu Weihnachten. In dem Film fliegt der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) an Heiligabend nach Los Angeles. Er will die Feiertage mit seiner Frau Holly verbringen und hofft, sich mit ihr zu versöhnen.

McClane will sie auf ihrer Weihnachtsfeier überraschen, die im 30. Stockwerk des Bürohochhauses „Nakatomi Plaza“ stattfindet. Die Feier nimmt jedoch ein plötzliches Ende, als Terroristen das Gebäude stürmen und es abriegeln. John McClane bleibt dabei zunächst unbemerkt und kämpft allein gegen die Terroristen und ihren Anführer Hans Gruber, gespielt vom 2016 verstorbenen Alan Rickman.

Jetzt weiterlesen Ab sofort kostenlos bei Amazon: Eine der besten Komödien aller Zeiten

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.