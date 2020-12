DHL Paket in der Filiale: So bekommst du es ohne Schlange stehen

Wenn dein DHL Bote dich zu Hause nicht antrifft und auch keiner deiner Nachbarn das Paket annimmt, leitet DHL deine Pakete in aller Regel in eine Filiale um. Dabei ist es unerheblich, ob du wirklich nicht zu Hause warst oder der Bote wie in manch berichteten Fällen einfach nicht geklingelt hat. Das Problem, dass du dein Paket nun persönlich aus der Filiale abholen musst, hast nun erst einmal du.

Die Abholung ist meistens erst zum nächsten Werktag möglich, manchmal sogar erst ab mittags oder nachmittags. Denn natürlich fährt der Zusteller das Paket nicht direkt in die Filiale, sondern beendet seine Tour. In einigen Fällen bringt er die Pakete dann noch abends in die Filiale. Meistens aber bringt ein anderer Lastwagen erst am nächsten Tag die Pakete zur Abholung in die Filiale. Dann erst kannst du losgehen.

Aktuell sind die Schlangen vor den Filialen, an denen du die Pakete abholen kannst, sehr lang. Denn nicht nur du musst dein Paket abholen, auch deine Nachbarn wollen ihre Pakete. Und manch einer braucht auch eine Beratung für den Versand seiner Pakete.

So funktioniert die DHL Zweitzustellung

Du kannst diese Schlangen vor der DHL Filiale aber umgehen. Denn wenn dein Paket in die Filiale geschickt wurde, kannst du DHL auffordern, es dir noch einmal zuzustellen. Diese Zweitzustellung ist jedoch nur möglich, wenn das Paket erneut an deine ursprüngliche Adresse geschickt wird.

Allerdings musst du einige Dinge beachten. So erfolgt die Zustellung frühestens zwei Werktage nach der Auftragserteilung über die Webseite von DHL. Gleichzeitig darfst du mit der Beauftragung der Zweitzustellung aber nicht zu lange warten. Dein Paket lagert maximal sieben Werktage. Eine erneute Zustellung ist nur innerhalb dieses Zeitraums möglich, danach geht das Paket zurück an den Absender. Außerdem ist die erneute Zustellung nicht für Päckchen und Briefe möglich.

Wenn du es also eilig hast, an dein Paket zu kommen, solltest du doch lieber den Weg zur DHL Filiale auf dich nehmen. Darfst du aber gerade etwa wegen Quarantäne-Maßnahmen nicht die Wohnung verlassen oder ist dein Paket zu schwer, um es ohne Auto nach Hause zu bekommen, ist die Zweitzustellung durchaus ein guter Service. Du solltest allerdings sicherstellen, dass du zu Hause bist, wenn DHL erneut vorbeikommt. Übrigens ist die Zweitzustellung auch möglich, wenn dein Zusteller dein Paket in eine Packstation gelegt haben sollte.

