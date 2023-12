Der beste Zeitpunkt zum Kauf einer PV-Anlage? Dann sind Preise am niedrigsten

Eine PV-Anlage für das eigene Dach ist eine langfristige Investition, die viele tausende Euro verschlingen kann. Obwohl sich die Anlagen auch ohne zugehörigen Stromspeicher langfristig rentieren, spielt der Kaufpreis die größte Rolle bei der Amortisationszeit. Je günstiger du dir deine Solaranlage sichern kannst, desto schneller erzielst du einen tatsächlichen Gewinn damit. Doch wann ist der beste Zeitpunkt zum Kauf einer PV-Anlage? PV-Anlagen neigen dazu, besonders günstig zu werden, wenn die allgemeine Nachfrage nachlässt. Das ist insbesondere in den dunkelsten Monaten des Jahres der Fall.

Nebensaison als bester Zeitpunkt zum Kauf einer PV-Anlage

Es mag zunächst paradox erscheinen, dass ausgerechnet die Wintermonate sich am beste zum Kauf einer PV-Anlage eignen können. Allerdings gibt es einige Faktoren, die einen Preisverfall in den dunklen Monaten des Jahres begünstigen. Im Frühling und Sommer, wenn die Sonnenstunden zunehmen, möchten viele Haushalte in PV-Anlagen investieren, um von der Ersparnis an Stromkosten zu profitieren. Dadurch steigt die Nachfrage nach den PV-Anlagen an, auch wenn der Konkurrenzdruck der vielen Anbieter die Erhöhungen eingrenzt. Im Winter hingegen ist das Interesse an neuen Anlagen geringer, da der positive Effekt der Neuanschaffung erst Monate später eintreten würde. Doch gerade durch diese gesunkene Nachfrage versuchen Hersteller, sich mit Preisen zu unterbieten und ihre Lager zu räumen. Denn sämtliche Verkäufe, die noch am Ende des Jahres geschehen, erhöhen zusätzlich den Gewinn der Unternehmen.

Zusätzlich bietet der Kauf am Jahresende oder Jahresanfang eine gute Gelegenheit, sich in Ruhe um Installation und Anmeldung der Anlagen zu bemühen. Gerade dort, wo noch ein alter Stromzähler gegen einen digitalen ausgetauscht werden muss, warten Interessenten auch mal Monate auf den erfolgenden Austausch. Solange dieser nicht abgeschlossen ist, kann die Anlage von einer Elektrofachkraft nicht an das öffentliche Netz angeschlossen werden. Auch der Termin für die Montage selbst kann einige Wartezeit mit sich bringen. Die Wahrscheinlichkeit ist in den dunklen Monaten des Jahres jedoch geringer als in Frühling, Sommer und den ersten Herbstmonaten. Sicherst du dir eine PV-Anlage günstig in den Wintermonaten, ist sie im besten Fall schon einsatzbereit, wenn im März und April die Sonnenstunden intensiver werden. Du verpasst somit keinen der helleren Monate wegen unerwarteter Verzögerungen in Lieferung, Montage oder Anschluss.

Ein weiterer Faktor lässt Preise bis voraussichtlich 2025 sinken

Neben dem klassischen Unterschied in Preisen in der Haupt- und Nebensaison für PV-Anlagen, sorgen auch Akteure aus China für immer stärker fallende Preise. Gerade zum Jahresende hin haben die chinesischen Firmen die Preise für ihre Lagerbestände rapide gesenkt, um möglichst viel Absatz zu generieren. Mittlerweile ist das Angebot auf dem Markt dabei so groß geworden, dass in China sogar einige Fabriken die Produktion geschlossen haben. Für China, wo sonst die Fabriken nur während des Frühlingsfests stillstehen, ist das ein deutliches Zeichen. Die Fabriken haben keine Aufträge mehr. Marktbeobachter schätzen die Auslastung der Produktionen in Modulfabriken auf lediglich 50 bis 60 Prozent ein. Durch die vielen günstigen Module aus China sieht sich die lokale Solarwirtschaft einem regelrechten Preiskrieg ausgesetzt.

Experten rechnen daher damit, dass die Hersteller nicht nur am Jahresende 2023 und im Jahr 2024 Probleme haben werden. Die niedrigen Preise für Solarmodule sollen sich weiter fortsetzen. Erst ab 2025 rechnet man mit einer Stabilisierung der Preise innerhalb der Branche. Für deutsche Käufer kann das bedeuten, dass auch während der sonnigen Monate im nächsten Jahr die Preise für PV-Anlagen weiterhin niedrig bleiben. Ob sie bei einer höheren Nachfrage in der PV-Hauptsaison von April bis September jedoch auch unter den aktuellen Preisen bleiben, lässt sich nur schwer vorhersagen. Da europäische Unternehmen sich zurzeit stark mit der Regierung abstimmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, könnten auch Produkte lokaler Hersteller im nächsten Jahr wesentlich günstiger angeboten werden. 2024 insgesamt dürfte somit auch in der Hauptsaison ein lukratives Jahr sein, um sich eine PV-Anlage zu sichern.