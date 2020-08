Deoxys Konter: So besiegst du das Psycho-Pokémon

Wann kann ich Deoxys herausfordern?

Deoxys wird für eine Woche in Level-5-Raids zu finden sein. In Deutschland erscheint Deoxys ab Freitag, 7. August, und bleibt bis einschließlich Freitag, 14. August. Direkt zum Start findest du es allerdings nicht, denn wenn Deoxys hierzulande aktiviert wird, ist es schon zu spät für Raids. Doch ab Samstagmorgen kann es dann losgehen. Wir zeigen dir die besten Deoxys Konter.

Ist Deoxys ein sinnvolles Pokémon?

Deoxys hat den Typ Psycho und kann ein reines Attacken-Set aus Sofort- und Ladeattacken von diesem Typ ausgestattet werden. Allerdings hat es durch (Crypto-)Mewtu das mächtigste Pokémon, das es in Pokémon Go gibt als Konkurrenz in diesem Typ. Dazu kommt, das Deoxys zwar einen ordentlichen Angriffswert in die Waagschale werfen kann, aber seine restlichen Werte zu schwach sind. Damit ist es eher ein Pokémon für die Galerie und für Sammler interessant.

Die Chance ein Shiny zu erhalten liegt dabei bei ungefähr 19:1. Wer also keine schillernde Form des legendären Pokémon besitzt, kann jetzt zuschlagen.

Deoxys Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Deoxys?

Die besten Deoxys Konter sind mit starken Geist und Unlicht-Attacken ausgestattet. Käfer-Attacken sind ebenfalls sehr effektiv, jedoch gibt es in dem Typ keine Pokémon, die an die stärksten Geister und Unlicht-Monster heranreichen. Somit ist der beste Konter gegen Deoxys Giratina in der Urform mit den Attacken Dunkelklaue und Spukball. Als Alternativen gibt es einige. Sie bieten oft einen noch höheren Angriffswert, sind dabei aber meist nicht ganz so standhaft wie Giratina. Die Alternativen Konter wie beispielsweise das starke Darkrai haben wir dir mit ihren Attacken hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Darkrai Standpauke Spukball Skelabra Bürde Spukball Snibunna Standpauke Schmarotzer Gengar Bürde Spukball Despotar Biss Knirscher

Mit drei Spielern, die gute Deoxys Konter aus dieser Liste besitzen, könnte Deoxys zu besiegen sein. Mit 5 Spielern ist man definitiv auf der sicheren Seite. Ein 100er Deoxys hat dabei den WP-Wert 1.806, bei Wetterboost 2.257 WP. Umso näher also der Wert deines Deoxys an einem dieser Werte ist, umso stärker ist dein Pokémon.

Legendäre im Wochentakt

Den ganzen August erwartet uns jede Woche ein neuer Raidboss zum Teil mit Shiny-Chance. Zuerst und noch heute ist dabei Rayquaza an der Reihe. Ab morgen gibt es dann Deoxys. Mit der neuen Fernraid-Funktion kannst du deine Deoxys Konter dabei sogar von zu Hause einsetzten. Wie das geht, zeigen wir dir in unserem Fernraid-Ratgeber.

31. Juli bis 7. August – Rayquaza

8. bis 14. August – Deoxys

15. bis 21. August – Genesect

Nachdem Rayquaza bereits vor der Aktionswoche in seiner Shiny-Form veröffentlicht wurde, gibt es in jetzt Deoxys zum ersten Mal schillernd. In der dritten Woche ist dann Genesect auch als schillerndes Pokémon zu bekommen.