Wer darf ab der übernächsten Saison, also ab Mitte 2021, die Spiele der Fußball Bundesliga und der 2. Bundesliga übertragen? Diese Frage wird sich in den kommenden Wochen klären. Denn dann vergibt die Deutsche Fußball Liga (DFL) die entsprechenden TV- und Streaming-Rechte neu. Jetzt wurden Details zur Medienrechteausschreibung 2020 bekannt. Und daraus geht unter anderem hervor, dass sich Fußballfans auf neue Anstoßzeiten einstellen müssen – sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga.