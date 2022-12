Christmette 2022: Hier siehst du die Weihnachtsmesse im Livestream und TV

Nicht nur sehr gläubige Christen gehen an Weihnachten in die Kirche, um die Geburt von Jesus zu feiern. Auch viele, die nur selten die Kirche frequentieren, zieht es am 24. Dezember eines jeden Jahres in die heiligen Hallen Gottes. Doch auch von Zuhause aus kannst du die Christmette verfolgen.

Weihnachtsmessen im Livestream

Abgesehen von den kleineren Gemeinden in deiner Heimatstadt oder -dorf, übertragen einige Bistümer die Christmette aus deutschlandweit bekannten Kirchen im Internet. An Heiligabend finden sich unter anderem diese im Stream:

Weiterführende Informationen zu Gottesdiensten in ganz Deutschland gibt es auf katholisch.de respektive evangelisch.de.

Christmetten an Heiligabend im TV

Wer nicht zum Smartphone oder Laptop greifen will, um die Christmette von zu Hause aus zu verfolgen, kann auch einfach den Fernseher anschalten. Traditionell werden am 24. Dezember einige Messen live im TV übertragen. Ganz vorn dabei ist die des katholischen Kirchoberhauptes, Papst Franziskus, der die Christmette live aus dem Vatikan hält. Die Weihnachtsmessen sind in Deutschland hingegen an diesen Terminen zu sehen:

Katholische Christmette aus Rom mit Papst Franziskus, Heiligabend, 19.30 Uhr im Bayerischen Rundfunk

aus Rom mit Papst Franziskus, Heiligabend, 19.30 Uhr im Bayerischen Rundfunk Urbi et Orbi live aus Rom mit Papst Franziskus, 25. Dezember, 12 Uhr im ZDF

Neuigkeiten aus dem Vatikan und die Frühmessen aus der Casa Santa Marte überträgt der Vatikan auf vaticannews.va jeden Tag im Internet. Die öffentlich-rechtlichen Sender rund um ARD, ZDF und Co. strahlen darüber hinaus am 24. Dezember Gottesdienste aus ganz Deutschland aus und haben teilweise die Anzahl der Sendetermine kurzfristig erhöht:

Ökumenische Christvesper aus Berlin , 15 Uhr, rbb

aus , 15 Uhr, rbb Evangelische Christvesper aus der evangelischen Auferstehungskirche in Stuttgart-Möhringen , 16:10 Uhr, ARD

aus der evangelischen Auferstehungskirche in , 16:10 Uhr, ARD Evangelische Christvesper aus der Saalkirche in Ingelheim , 22:30 Uhr, ZDF

aus der Saalkirche in , 22:30 Uhr, ZDF Katholische Christmette aus dem Freiberger Dom St. Marien, 23:35 Uhr, ARD

Alternativ zu den Messen im klassischen TV-Format überträgt der Sender Bibel.tv unzählige katholische wie evangelische Messen im Fernsehen sowie auch Online im Stream. Weitere Livestreams zu Christmetten sowie regulären Messen überträgt die Webseite Kirchenland aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusätzlich zeigt das Katholische Fernsehen viele Gottesdienste in Echtzeit auf ihrem YouTube-Kanal.

Gottesdienst im Wohnzimmer: Mitsingen erlaubt!

Nun verbietet es die Corona-Pandemie teilweise nach wie vor, während der Messe zu singen. Der Grund: Die Verbreitung der Aerosole im Kirchenschiff. Summen ist das höchste der Gefühle – wenn überhaupt. Zu Hause sieht die Situation schon ganz anders aus: Hier kannst du nach Herzenslust mitsingen. Wenn du kein Kirchengesangsbuch zur Hand hast, kannst du die Liedtexte auch online nachschlagen. Im Netz findet sich das evangelische Gesangsbuch zum Beispiel unter gesangbuch-online.de, das katholische Pendant unter gotteslob.katholisch.de.