Champions League: Leipzig - PSG im Live-Stream

Kommen wir zunächst einmal zu dem Spielmodus. Denn die Champions League steckt kurz vor dem Beginn der neuen Saison der Bundesliga noch mitten in der Entscheidungsphase. Also wird kräftig gestrafft: Ab dem Viertelfinale gibt es nicht mehr Hin- und Rückspiel, sondern nur noch ein entscheidendes Match. Auf neutralem Boden und in Turnierform in Lissabon ausgetragen.

Nach den Viertelfinal-Spielen samt dem denkwürdigen 8:2-Sieg der Bayern gegen Barcelona, stehen am 18. und 19. August die Halbfinalspiele an. Am 23. August soll das Finale der Championsleague 2020 stattfinden.

18. und 19. August: Halbfinale

23. August: Finale

Wann spielen FC Bayern & RB Leipzig?

Hier die Spieldaten der deutschen Mannschaften – und wo du sie gucken kannst.

18. August, 21 Uhr: RB Leipzig vs. Paris SG (Halbfinale, Sky & DAZN)

19. August, 21 Uhr: Bayern München vs. Olympique Lyon (Sky & DAZN)

evtl 23. August: Finale (Sky & DAZN)

Ab dem Halbfinale haben beide Sender gleiche Übertragungsrechte. Du hast also die Wahl zwischen Sky (beziehungsweise Sky Ticket) und DAZN. Wobei DAZN für Neu- und temporäre Kunden die bessere, weil günstigere Wahl ist: Bei dem Sport-Streamingdienst ist der erste Monat zum Testen kostenlos.

Wo kann ich die Champions League im Live Stream sehen?

Die Spiele der UEFA Champions League gibt es in Deutschland auf legalem Weg nur noch gegen Bezahlung oder einem kostenlosen Probeabo zu sehen – sprich: im Pay-TV. Das ändert sich auch durch die aktuelle Situation nicht.

Die Übertragungsrechte teilen sich Sky und DAZN. Wer welches Spiel zeigt, wird nach einem vergleichsweise komplizierten Verteilungsschlüssel entschieden. Wichtig: DAZN ist bis dato nur per Internet zu empfangen. Wer kein Breitband-Anschluss hat, kann höchstens noch per Handydisplay zuschauen. Per Satellit oder Kabel ist die Champions League auf DAZN nicht zu empfangen. Ausnahmen gelten für Sky-Sportbars (Sender DAZN Bar 1 und DAZN Bar 2). Auch im Free-TV gibt es keine Champions League.

Wer zeigt welches Spiel?

Sky zeigt das Rückspiel der Bayern im Achtelfinale live und in voller Länge. Die Konferenzen der Achtelfinal Rückspiele gibt es ebenfalls live auf Sky zu sehen. Beim Viertelfinale hat Sky den sogenannten First Pick, darf sich also das beste Spiel live und exklusiv heraussuchen. In diesem Fall also das Spiel von Bayern gegen den FC Barcelona.

Insgesamt zeigt Sky zwei der vier Viertelfinale live, die anderen gibt es bei DAZN. Halbfinale und Finale kannst du dann sowohl bei DAZN als auch bei Sky sehen. Sofern eine deutsche Mannschaft ins Finale kommt, kannst du dieses Spiel auch live im Free TV sehen, heißt es von Sky und gemäß Gesetzgebung. Falls ein deutsches Team das Finale in Lissabon erreicht, überträgt das ZDF live.

Wie kann ich Sky ohne Abo schauen?

Sky ist generell als Pay-TV-Sender zu den jeweils geltenden, aktuellen Konditionen zu buchen. Im Sky-Abo, das normal per Fernseher über Satellit oder Kabel zu sehen ist, ist auch der Streaming-Dienst Sky Go enthalten. Mit Sky Go kannst du die Spiele auch per Laptop, Tablet oder Smartphone unterwegs schauen. Das gilt übrigens auch in der EU.

Willst du dir kein Abo ans Bein binden, kannst Sky Ticket nutzen. Hier kannst du Sky monatlich als Internet-Streaming-Dienst buchen. Auch ein Tagespass ist möglich. Den Stream schauen kannst du dann ebenfalls mobil, aber zusätzlich auch noch über XBox One, Playstation 3 und Playstation 4, Smart-TV-Apps, Airplay, Apple TV sowie Google Chromecast. Amazon Fire TV wird nicht unterstützt.

Sky Ticket kostet im Sport-Bereich monatlich 9,99 Euro pro Monat und beinhaltet außerdem die Spiele der Bundesliga – allerdings alles nur als Konferenz. Zusätzlich gibt es aber auch alle anderen Sportarten aus dem Sky-Programm. Das Ticket und monatlich kündbar. Willst ein Einzelspiele gucken, musst du das Supersport-Ticket buchen. Es kostet 29,99 Euro. Als Sportfan könntest du auch ein Jahresticket buchen. Hier zahlst du dann ein Jahr 19,99 Euro, erst danach 29,99 Euro.

Wie kann ich DAZN empfangen und was kostet DAZN?

DAZN ist ausschließlich per Internet zu empfangen. Das Signal kannst du über Apple TV, Smart-TV App, Amazon Fire TV, Playstation 3, Playstation 4, die Xbox One oder Google Chromecast auch auf einen Fernseher bringen. Alternativ gibt es auch einen Internetbrowser oder die Möglichkeit, den Steam über Apps auf Smartphone und Tablet zu schauen. DAZN gilt: Wer im EU-Ausland unterwegs ist, kann die Spiele auch dort sehen.

Warst du noch kein DAZN-Nutzer? Dann bekommst du den ersten Monat sogar komplett kostenlos. Auf diesem Weg lässt sich schon ein Teil der Gruppenphase abdecken. Jeder weitere Monat kostet 11,99 Euro, der Dienst ist monatlich kündbar. Im Preis enthalten sind auch alle anderen Sportarten, die DAZN überträgt – beispielsweise die Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga.

Als Alternative bietet DAZN die Jahreskarte an. Dieser Pass kostet mit 119,99 Euro rechnerisch 10 Euro pro Monat.

Wo kann ich die Champions League im Radio hören?

Zahlreiche regionale Sender übertragen einzelne Begegnungen in voller Länge oder in Ausschnitten, wenn Mannschaften aus ihrer Region spielen. Das betrifft vor allem den WDR, der einen Event-Sender dafür betreibt.

Auch Kunden von Amazon kommen in den Genuss der Champions-League-Audio-Übertragungen. Alle Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung kannst du in voller Länge im Audio-Livestream hören. Einzelspiele werden durch jeweils 15 Minuten Vor- und Nachberichte sowie eine Halbzeitanalyse flankiert. Match-Highlights sind 15 Minuten nach dem Abpfiff bereits auf Abruf verfügbar. Du brauchst dafür kein Amazon-Prime-Abo mehr – nur noch ein Amazon-Konto.

Wer zeigt wann die Champions League live?

Diese Frage stellt sich an jedem Spieltag in einer Champions-League-Saison neu. Denn es ist ein komplizierter Schlüssel, nach dem sich die beiden Rechteinhaber Sky und DAZN die Spiele aufteilen. Wir zeigen dir jetzt erst einmal, wann die deutschen Teams in der Champions League Gruppenphase spielen und wer das jeweilige Spiel live zeigt. Willst du alle Spiele von deinem Team sehen, brauchst du beide Abos.

Sky darf in der Gruppenphase eine Begegnung pro Spieltag als Live-Übertragung zeigen. Dabei steht Sky generell die Auswahl dieses Spiels zu. Am zweiten, vierten und sechsten Gruppenspieltag darf DAZN diese Auswahl am Dienstag durchführen, an allen anderen Tagen hat Sky dieses Recht. Die Begegnungen, die Sky nicht zeigt, sind Live auf DAZN zu sehen – und in der Konferenz bei Sky.

Im Achtelfinale sind zeigen Sky und DAZN beide die Spiele mit deutsche Beteiligung, kommt nur eine deutsche Mannschaft weiter. Kommen zwei oder mehr Teams weiter, hat Sky das Auswahlrecht, welches Spiel sie zeigen. Das gilt auch für das Viertelfinale.

Entspannt wird die Lage für die Kunden ab dem Halbfinale: Dann zeigen sowohl DAZN als auch Sky die Liveübertragung. Besonderheiten gelten, wenn deutsche Mannschaften besonders früh ausscheiden oder besonders lange drei oder vier deutsche Mannschaften dabei sind. Hier sieht die Rechteverteilung vor, das Sky bevorzugt wird.

Sky DAZN Anzahl der Livespiele pro Saison 34, 28 exklusiv 110, 104 exklusiv Konferenz Ja, alle Spiele nein Gruppenphase Ein Spiel pro Spieltag, Erstwahlrecht mittwochs und an drei Dienstagen Erstwahlrecht an drei Dienstagen Achtelfinale Erstwahlrecht für ein Hinspiel und vier Rückspiele, insgesamt 8 von 16 Spielen live 8 von 16 Spielen live Besonderheit Achtelfinale Sollte nur noch ein deutscher Verein dabei sein, zeigen Sky & DAZN das Hinspiel parallel, Sky das Rückspiel Viertelfinale Erstwahlrecht für ein Hinspiel, mindestens 4 von 8 Spielen live restliche Spiele live Besonderheit Viertelfinale Bei 3 oder 4 deutschen Clubs im Viertelfinale zeigt Sky alle Rückspiele Alle Spiele Halbfinale & Finale Alle Spiele jetzt Sky abonnieren jetzt DAZN abonnieren

Wo gibt es die Champions League Konferenz?

Ab der nächsten Saison wieder relevant: Wer ohne umzuschalten mehrere Spiele verfolgen will, der sollte die Konferenz nutzen. Nach Sky-Angaben ist die Bundesliga-Konferenz am Bundesliga-Samstag beliebter als die Einzelspiele. Auch bei der Champions League gibt es eine Konferenz – allerdings nur bei Sky. Hier darf Sky nach strengen Regeln auch die Spiele übertragen, die als Einzelspiel regulär von DAZN übertragen werden. Für viele deutsche Fans von Relevanz: Eine Konferenz aller deutschen Vereine, die zeitgleich antreten, gibt es nicht mehr. Wer Kunde von Magenta Sport ist, kann neben viel anderem Live-Sport die Champions-League-Konferenz von Sky übrigens auch auf diesem Weg schauen.

