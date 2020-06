Kameratest bei DxOMark: Diese Smartphones haben die besten Kameras

Eines der wichtigsten Features von modernen Smartphones ist die Kamera. Viele Nutzer orientieren sich beim Kauf eines neuen Modells vor allem an der Bild- und Video-Qualität, die in direktem Zusammenhang mit dem Sensor, sowie dem gesamten Kameramodul steht. Kein Wunder also, dass sich die Tests der Kamera-Experten von DxOMark großer Beliebtheit erfreuen.

Die Top 3 Smartphones im Kamerabereich

Doch welches Modell schießt die besten Bilder und wo positionieren sich die beliebtesten Handys im Ranking? Die Top 3 der getesteten Kameras haben wir uns genauer angesehen.

Huawei P40 Pro

Der König der Kamera-Smartphones ist derzeit das Huawei P40 Pro. Es überzeugt die Tester mit der bisher höchsten Wertung im Ranking. 128 Punkte erringt das Huawei P40 Pro und erarbeitet sich damit einen Abstand von satten vier Punkten auf die Dritt- und 3 auf den Zweitplatzierten. Dabei muss man beachten, dass der schärfste Konkurrent, das Samsung Galaxy S20 Ultra sogar noch etwas weiter hinten liegt. Das aktuelle Flaggschiff von Samsung kommt auf 122 Punkte.

Die Kameratester stellen den großen Dynamikbereich, die guten Details im mittleren und hohen Zoombereich und den schnellen und präzisen Autofokus positiv heraus. Dazu ist die Balance zwischen texturellen Details und Rauschen „exzellent“. Nachts kannst du dich zudem auf eine passende Belichtung bei Nachtaufnahmen und guten Details in Bokeh-Bildern verlassen.

Negativ ist den Testern von DxOMark aufgefallen, dass die Farben und der Weißabgleich manchmal daneben liegen. Dazu gibt es nur wenige Details in Gesichtern und große Farbsäume im Nachtmodus. Als letzten Kritikpunkt nennen die Tester eine ab und an auftretende Unterbelichtung in sehr hellem Licht.

Honor 30 Pro+

Auf dem zweiten Platz bei DxOMark landet das Honor 30 Pro+. Eine echte Überraschung ist das nicht. Honor entspringt dem Huawei-Konzern und kann so auf Technologien und Entwicklungen des Kamera-Kings zurückgreifen. Trotzdem ist hier nicht die gleiche Kamera verbaut wie im Huawei P40 Pro. Im Gehäuse steckt eine Triple-Kamera mit einem 50 Megapixel auflösenden Hauptsensor, der in der Regel 12-Megapixel-Bilder erzeugt. Dazu verbaut Honor eine Ultraweitwinkelkamera mit 16 Megapixel Auflösung und eine Telekamera mit 8 Megapixel.

Das alles zusammen leistet genug, dass sich Honor neben dem großen Bruder in die Sonne des zweiten Platzes stellen kann. Mit 136 Punkten in der Foto-Wertung liegt Honor zwar deutlich hinter dem Huawei P30 Pro, in der Videoleistung ist man aber mit 104 zu 105 Punkten ganz nah an Platz 1.

Großes Lob gibt es vor allem für den Dynamikumfang, die Ausgewogenheit bei Texturen zu Rauschverhalten und dem schnellen Autofokus. Dazu Loben die Tester die vielen Details im Zentrum des Bildes, das gute Rauschverhalten und das Bokeh bei Sonnenlicht. Wichtig noch für viele Nutzer: Wenn es dunkel wird, macht die Kamera des Honor Pro+ ebenfalls eine gute Figur.

Dann tritt jedoch eine Schwäche zutage. Denn die Sättigung ist dann nicht mehr so stark. Bei mittleren Zoomstufen wird zudem ein Verlust von Details kritisiert und es gibt einiges an Farbrauschen zu beklagen. Als letzter Kritikpunkt führt DxOMark noch Aliasing ins Feld. Damit meinen die Tester, dass bei Linien im Bild öfter Abstufungen zu sehen sind, die es in der Realität nicht gibt.

Oppo Find X2 Pro

Den ersten dritten Platz verteidigt derzeit das Oppo Find X2 Pro. Veröffentlicht wurde es von dem chinesischen Hersteller im März dieses Jahres und überzeugt mit einer Sony-Hauptkamera mit 48 Megapixeln und einer f/1.7-Blende. Darüber hinaus stehen eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 48 Megapixel und eine Periskop-Tele-Kamera mit 13 Megapixeln zur Verfügung. Im Gesamtergebnis erzielt das Smartphone im Fotobereich 124 Punkte und liegt somit knapp vor dem Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition.

Besonders hervorgehoben werden der Autofokus und die guten Details bei Nah- und Fernzoomaufnahmen. Bei sehr genauem Hinschauen fällt allerdings auf, dass die Details in Richtung der Ränder etwas abfallen. Lobenswert sind zudem die natürlichen Farben, der große Dynamikbereich sowie das gute Rauschverhalten bei allen Lichtverhältnissen. Auch beim Bokeh-Effekt überzeugte das Oppo Find X2 Pro mit einem großen Dynamikbereich und realistischen Bildern. Bei einigen Porträtaufnahmen, insbesondere in Innenräumen, löste das HDR jedoch nicht immer aus.

Auch die Ultra-Weitwinkelaufnahmen mit der geringen Verzerrung überzeugten die Tester, auch wenn leichte Detailmängel erkennbar sind. Im Bereich Video überzeugt das Oppo Find X2 Pro mit einem guten Bildstabilisator, einem geringen Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen und einem großen Dynamikbereich. In der Kritik stehen einige Belichtungsinstabilitäten bei HDR-Szenen und einige Geräusche in Außenvideos.

Xiaomi Mi 10 Pro

Den zweiten dritten Platz bei der Bewertung von DxOMark belegt das Mi 10 Pro aus dem chinesischen Hause Xiaomi. Im Ranking erzielt es wie das Oppo Find X2 Pro insgesamt 124 Punkte. Große Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind nicht erkennbar. Anders als das Oppo Find X2 Pro besitzt das Xiaomi Mi 10 Pro vier Kameras. Die Hauptkamera schießt Bilder mit 108 Megapixeln, die Ultra-Weitwinkelkamera mit 20 Megapixeln, die Porträtkamera mit 12 Megapixeln und die Telekamera mit 8 Megapixeln.

In nahezu allen Testkategorien überzeugt das Gerät mit sehr guten bis hervorragenden Ergebnissen. Dabei sind vor allem die guten Details und der ausgewogene Kompromiss zwischen Textur und Rauschen, besonders bei hellem Licht aufgefallen. Lediglich Gesichter sind gelegentlich unscharf. Ebenfalls hervorzuheben sind die stabile Belichtung, die effiziente Videostabilisierung, der natürliche Weißabgleich sowie die genaue Tiefenschätzung mit guten Details im Bokeh-Modus. Auch der Autofokus funktioniert bei hellem und schwachem Licht schnell und präzise.

Als Kritik kann genannt werden, dass einige Farben – insbesondere Rottöne –gelegentlich leicht matt erscheinen und bei HDR-Ultra-Weitwinkelbilder und Bildern im Nachtmodus häufig halbtransparente Objekte erscheinen. Bei Videos steht das Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen sowie der leicht eingeschränkte Dynamikbereich in der Kritik.

DxOMark-Ergebnisse im Überblick:

Modell Wertung Huawei P40 Pro 128 Honor 30 Pro+ 125 Oppo Find X2 Pro 124 Xiaomi Mi 10 Pro 124 Huawei Mate 30 Pro 5G 123 Honor V30 Pro 122 Huawei Mate 30 Pro 121 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 121 Apple iPhone 11 Pro Max 121 Samsung Galaxy Note 10+ (5G) 117 Huawei P30 Pro 116 Oppo Reno 10x Zoom 116 Samsung Galaxy S10 5G 116 OnePlus 7 Pro 114 OnePlus 7T Pro 114 Honor 20 Pro 113 Samsung Galaxy S10+ 113 Google Pixel 4 112 Huawei Mate 20 Pro 112 OnePlus 7 Pro 111 Xioami Mi 9 110 Apple iPhone 11 109 Huawei P20 Pro 109 Samsung Galaxy S10+ 109 iPhone XS Max 106 HTC U12+ 103 Samsung Galaxy Note 9 103 Xiaomi Mi Mix 3 103 Google Pixel 3 102 Apple iPhone XR 101 Google Pixel 3a 100 LG G8 ThinQ 99 Samsung Galaxy S9 Plus 99 Xiaomi Mi 8 99 Google Pixel 2(XL) 98 OnePlus 6T 98 Apple iPhone X 97 Huawei Mate 10 Pro 97 Lenovo Z6 Pro 97 OnePlus 6 96 Apple iPhone 8 Plus 94 LG V40 ThinQ 94 Samsung Galaxy Note 8 94 Sony Xperia 1 94 Xiaomi Pocophone F1 91 Asus Zenfone 5 90 General Mobile GM9 Pro 90 Google Pixel 90 HTC U11 90 Vivo X20 Plus 90 Xiami Mi Note 3 90 Samsung Galaxy S7 edge 89 Apple iPhone 7 Plus 88 Samsung Galaxy A9 86 Crosscall Trekker-X4 85 Nokia 9 PureView 85 LG G7 ThinQ 83 Samsung Galaxy A50 83 LG V30 82 Motorola Moto Z2 Force 82 Samsung Galaxy S6 Edge 82 Motorola Moto G7 Plus 80

Kameratests von DxOMark

DxOMark ist laut eigener Aussage ein ausgewiesener und weitreichend anerkannter Standard für Tests von Kamera- und Bild-Qualität. Seit 2011 bewertet die Webseite auch Smartphone-Kameras. Im September 2017 wurden die Testmethoden für Handys umgestellt, um sich an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Auch Smartphone-Hersteller vertrauen immer mehr auf die Bewertungen von DxOMark, um die Fähigkeiten der verbauten Kameras in ihren Geräten hervorzuheben.

Die Experten bewerten das Kamera-Setup eines Handys dabei in zwei unterschiedlichen Kategorien: Foto und Video. Deren Wertungen setzten sich aus vielen Unterbereichen wie Farbe, Autofokus oder Textur zusammen. Die Punktzahl beider Kategorien wird dann zu einem Gesamtergebnis zusammengerechnet. Dieser Wert gilt dann als Vergleichsbasis zwischen den einzelnen Smartphone-Modellen.