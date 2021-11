Beste Handys 2021 bis 300 Euro im Überblick

Kaum ein Segment am Smartphone-Markt ist so hart umkämpft, wie jenes der Smartphone-Mittelklasse bis 300 Euro. Denn ein gutes Handy zu kaufen, aber nicht mehr als 300 Euro zu bezahlen, ist bei immer mehr Handynutzern ein großer Wunsch. Nicht nur, weil ein gutes Smartphone kein Vermögen kosten muss, sondern auch, weil es Kundenkreise gibt, die sich schlicht kein Top-Handy für 800, 1.000 Euro oder gar noch mehr leisten können. Gut, dass es vor allem dank der aufstrebenden Smartphone-Marken aus Asien – insbesondere aus China – viele gute Handys gibt, die erschwinglich sind und die allgemeinen Ansprüche trotzdem absolut bedienen.

Beste Smartphones unter 300 Euro

Empfehlungen der Redaktion

Unsere Empfehlung für dich ist aktuell das Poco X3 Pro. Die Xiaomi-Tochter bietet dir nicht nur ein Smartphone mit viel Leistung über den Qualcomm Snapdragon 860 Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher, sondern auch 256 GB Speicherplatz. Das ist vor allem dann ein echter Mehrwert, wenn du viele Fotos, Videos und Apps auf deinem Handy speichern möchtest. Rückseitig ist zudem eine Quadkamera (48 + 8 + 2 + 2 Megapixel) zu finden. Und auch der Akku fällt mit einer Kapazität von 5.160 mAh ordentlich aus.

Xiaomi Poco X3 Pro Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 860 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.160 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 215 g Farbe Schwarz, Blau, Bronze Einführungspreis Xiaomi Poco X3 Pro (6+128 GB): 250 €, Xiaomi Poco X3 Pro (8+256 GB): 300 € Marktstart März 2021

Eine empfehlenswerte Alternative: das Realme GT Master Edition. Hier löst die Hauptkamera auf der Rückseite sogar mit bis zu 64 Megapixeln auf und es kommt der Qualcomm Sapdragon 778G zum Einsatz. Allerdings hast du für unter 300 Euro nur Zugriff auf 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM. Die 256-GB-Variante des Smartphones kostet in der Regel noch mehr als 300 Euro. Auch wichtig: Das Display ist etwas kleiner als beim Poco X3 Pro.

Realme GT Master Edition Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 778G Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.300 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 174 g Farbe Weiß, Schwarz, Grau Einführungspreis GT Master (128 GB): 349 €, GT Master (256 GB): 399 € Marktstart September 2021

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die aktuell besten Smartphones für unter 300 Euro. Neben Android-Handys haben wir auch das iPhone 7 von Apple mit aufgenommen. Es basiert auf dem Betriebssystem iOS, ist aber auch schon fünf Jahre alt. Das solltest du bei einem Kauf auf jeden Fall beachten. Denn ein Update auf iOS 15 hat das iPhone 7 zwar noch erhalten, iOS 16 im Herbst 2022 gibt es aber wohl nicht mehr. Aktuellere iPhones für unter 300 Euro zu kaufen, ist nicht möglich. Es sei denn, du entscheidest dich für ein gebrauchtes Modell.

Apple: das beste iPhone bis 300 Euro

Wenn du auf der Suche nach einem iPhone mit der neuesten Hardware bist, musst du bereit sein, weit mehr als 300 Euro auszugeben. Das höchste der Gefühle in der Preisklasse bis 300 Euro ist aktuell das iPhone 7 aus dem Jahr 2016. Das Alter macht sich nicht nur bei der verbauten Technik bemerkbar, sondern auch beim Design. Denn beim iPhone 7 kommt nicht nur ein vergleichsweise kleines Display zum Einsatz, sondern es ist auch mit recht altmodischen, großen Rändern ausgestattet. Für Menschen, die auf der Suche nach einem vor allem kompakten Smartphone sind, ein zweischneidiges Schwert: kompakt ja, modernes Design weniger. Beachten solltest du auch, dass es für unter 300 Euro in der Regel nur das iPhone-7-Modell mit 32 GB Speicherplatz zu kaufen gibt. Das ist für ein modernes Smartphone der Gegenwart streng genommen zu wenig.

Apple iPhone 7 Software iOS 11 Prozessor Apple A10 Fusion Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.960 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 138 g Farbe Diamantschwarz, Schwarz, Silber, Gold, Roségold Einführungspreis 128 GB / Diamantschwarz: 869 €, 32 GB / Schwarz: 759 €, 128 GB / Schwarz: 869 €, 32 GB / Silber: 759 €, 128 GB / Silber: 869 €, 32 GB / Gold: 759 €, 128 GB / Gold: 869 €, 32 GB / Roségold: 759 €, 128 GB / Roségold: 869 €, 32 GB / Diamantschwarz: 629 € Marktstart 16.9.2016

Samsung: Beste Smartphones bis 300 Euro

Interesse an einem Samsung-Smartphone für unter 300 Euro? Dann solltest du dir aktuell vor allem das Samsung Galaxy M32 näher ansehen. Es kam erst im Juli 2021 auf den Markt und bietet unter anderem eine Quad-Kamera (64 + 8 + 2 + 2 Megapixel) sowie 128 GB Speicherplatz. Für den Antrieb sorgt der MediaTek Helio G80 Prozessor. Schade ist, dass das Handy nicht auf 5G-Netze zugreifen kann. In den meisten Tarifen ist 5G aber ohnehin (noch) nicht inklusive.

Samsung Galaxy M32 Software Android 11 Prozessor MediaTek Helio G80 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 Hauptkamera Akku induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 180 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis 289 € Marktstart Juli 2021

Alternativ möchten wir deine Blicke gerne auf das Samsung Galaxy A32 5G lenken. Der Name verrät dir auch gleich warum. Dieses Smartphone kannst du nämlich auch in 5G-Netzen nutzen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Bildschirm nur eine HD+ Auflösung bietet (720 x 1.600 Pixel) und dass ein MediaTek Dimensity 720 Prozessor zum Einsatz kommt. Die Kamera auf der Rückseite besteht aus vier Elementen (48 + 8 + 5 + 2 Megapixel).

Samsung Galaxy A32 5G Software Android 11 Prozessor MediaTek Dimensity 720 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Weiß, Violett, Blau Einführungspreis Galaxy A32 5G (64 GB): 279 €, Galaxy A32 5G (128 GB): 299 € Marktstart Februar 2021

Xiaomi: Bestes Handy bis 300 Euro

In der Preisklasse der besten Smartphones unter 300 Euro ist auch Xiaomi sehr aktiv. Belegen lässt sich das unter anderem mit dem Xiaomi Redmi Note 10 Pro, das sogar mit einer 108 Megapixel starken Hauptkamera auf der Rückseite ausgestattet ist. Auf Basis des Qualcomm Snapdragon 732G gesellen sich 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM dazu. Drei weitere Kameras auf der Rückseite (8 + 5 + 2 Megapixel) runden das sehr umfangreiche Angebot an Extras ab.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 732G Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.020 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 193 g Farbe Blau, Gold, Grau, Gold Einführungspreis Redmi Note 10 Pro (6+64): 280 €, Redmi Note 10 Pro (6+128): 300 €, Redmi Note 10 Pro (8+128): 330 € Marktstart März 2021

Eine gute Alternative: das Xiaomi Mi 11 Lite. Es bietet mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz eine grundsolide Ausstattung und mit dem Qualcomm Snapdragon 732G auch eine gute Performance. Im Test des Xiaomi Mi 11 Lite konnte unter anderem der AMOLED-Bildschirm und die gute Verarbeitung punkten.

Xiaomi Mi 11 Lite Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 732G Display 6,55 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.250 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 157 g Farbe Boba Black, Peach Pink, Bubblegum Blue Einführungspreis 299 € Marktstart April 2021

OnePlus: Bestes Smartphone bis 300 Euro

Und auch OnePlus mischt bei den besten Handys unter 300 Euro kräftig mit. Zu nennen ist hier das OnePlus Nord CE 5G. Bei diesem Handy sorgt der Qualcomm Snapdragon 750G für den Antrieb – flankiert von 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Auf der Rückseite sind drei Kameras zu finden (64 + 8 + 2 Megapixel), gefunkt wird auch in 5G-Netzen (sofern es der Vertrag des Nutzers gestattet).

OnePlus Nord CE 5G Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 750G 5G Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 12 GB, 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 170 g Farbe Schwarz, Blau, Silber Einführungspreis OnePlus Nord CE 5G: 329 €, OnePlus Nord CE 5G: 399 €, OnePlus Nord CE 5G: 299 € Marktstart 21. Juni 2021

Vivo: Beste Smartphones bis 300 Euro

Vivo versucht unterdessen mit dem neu vorgestellten Vivo Y72 5G zu punkten. Trotz des niedrigen Preises von unter 300 Euro verfügt dieses Handy über 8 GB Arbeitsspeicher. Auch auf 128 GB Speicherplatz und einen 5G-Prozessor (MediaTek Dimensity 700) sind mit an Bord. Dazu gesellt sich eine Dreifachkamera (64 + 8 + 2 Megapixel).

vivo Y72 5G Software Android 11 Prozessor MediaTek Dimensity 700 Display 6,58 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht Farbe Schwarz, Violett Einführungspreis 299 € Marktstart Juli 2021

Oppo: Bestes Smartphone unter 300 Euro

Nicht vergessen möchten wir an dieser Stelle natürlich Oppo. Für unter 300 Euro aktuell besonders empfehlenswert ist das Oppo Reno4 Z 5G, das nicht nur in 5G-Netzen nutzbar ist, sondern auch über 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz verfügt. Auf der Rückseite sind vier Kameras zu finden (48 + 8 + 2 + 2 Megapixel), als Prozessor ist aber „nur“ der MediaTek Dimensity 800 verbaut. Zu beachten ist auch, dass das Oppo Reno4 Z 5G zu den eher älteren Modellen in dieser Bestenliste gehört.

Oppo Reno4 Z 5G Software Android 10 Prozessor MediaTek Dimensity 800 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 184 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 379 € Marktstart Oktober 2020

Grundsätzlich solltest du dich bei einem Handy für unter 300 Euro immer für ein Modell mit 128 GB Speicherplatz entscheiden. Für ein aktuelles Android-Smartphone 200 bis 300 Euro zu bezahlen und weniger Speicherplatz zu akzeptieren, ist streng genommen nicht mehr zeitgemäß.

