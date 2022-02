Anti-Valentinstags: Diese Filme machen glücklich, Single zu sein

Während in den meisten Gesellschaften die Theorie des Zusammenlebens mit einem Partner oder einer Partnerin als die Erfüllung des Lebens angesehen wird, ist dieses Bild in der Praxis veraltet. Der Valentinstag macht das einmal mehr deutlich. Doch du musst nicht verzagen: Single sein ist nicht nur eine Notlösung, sondern eine formvollendete Lebensart. Dass das auch die Filmindustrie verstanden hat, beweisen nachfolgende Filme. In diesen wachsen Charaktere nicht nur über sich hinaus, sondern zeigen auch grandios scheiternde Beziehungen.

Der Rosenkrieg

Eigentlich wollen sie sich „nur“ scheiden lassen. Doch das Ende der Ehe von Oliver (Michael Douglas) und Barbara Rose (Kathleen Turner) spitzt sich immer mehr zu. Die ehemaligen Verliebten gönnen sich nichts und wollen alles – ein wahrer Rosenkrieg. Mittendrin steckt ihr Anwalt Gavin D’Amato (Dany DeVito), der zeitgleich auch Erzähler der Misere ist. Ein tragisch-komisches Drama über eine gescheiterte Liebe, die einen mit einem lachenden und weinenden Auge zurücklässt.

Eat Pray Love

Elizabeth (Julia Roberts) hat alles, was man sich wünschen kann: ein stabiles Leben mit einem Ehemann in New York, Freunde und einen guten Job. Doch glücklich ist sie trotzdem nicht. Nach einem Scheidungskrieg und Problemen beschließt die junge Frau, zu sich selbst zu finden. Kurzerhand nimmt sie sich ein Jahr Auszeit und will anhand dreier Standbeine zurück zu sich selbst sowie ihrem Glück finden: Essen (Eat) in Italien, Beten (Pray) in Indien und Liebe (Love) in Bali. Eine Reise zu sich selbst, deren Anfang du in diesem Trailer ansehen kannst.

Vicky Cristina Barcelona

Der Titel deutet es bereits an: In „Vicky Cristina Barcelona“ gibt es verschrobene Dreiecksbeziehungen im feinsten Woody Allen-Stil. Die zwei Freundinnen Vicky (Rebecca Hall) und Cristina (Scarlett Johansson) beschließen, ihren Sommer in Barcelona zu verbringen. Wie es der Zufall will, treffen die Amerikanerinnen auf den Maler Juan (Javier Bardem). Er lädt sie kurzerhand ein, ein Wochenende in seiner Hazienda zu verbringen. Dort fangen die Probleme erst an: Denn Juan ist verheiratet, Vicky entwickelt Gefühle und Cristina geht eine Dreiecksbeziehung mit Juan und dessen Frau María Elena (Penelope Cruz ein).

Blue Valentine

Können Menschen aus unterschiedlichen Welten tatsächlich glücklich werden? Das erproben Dean (Ryan Gosling) und Ciny (Michelle Williams). Während er als Möbelpacker sein Geld verdient, arbeitet sie als Ärztin im Krankenhaus. Trotz aller Widrigkeiten heiraten die beiden und bauen sich ein Leben auf. Doch die Jahre nagen an dem Paar und fördern die Unterschiede wieder zutage. Den Trailer zu „Blue Valentine“ findest du hier.

Der Club der Teufelinnen

Das Pendant zum 2014 erschienen „Die Schadenfreundinnen“ ist „Der Club der Teufelinnen“. Mit viel Charme und Witz kannst du als Zuschauer verfolgen, wie die besten Freundinnen Brenda (Bette Midler), Elise (Goldie Hawn) und Annie (Diane Keaton) sich auf der Beerdigung ihrer Freundin Cynthia wiedertreffen. Dabei stellen sie fest: Im Laufe ihres Lebens wurden sie alle von Männern betrogen und gegen eine jüngere Liebhaberin ausgetauscht. Das lassen sich die gewieften Frauen nicht gefallen – und nehmen Rache.

Isn’t It Romantic

Wenn du dich über die ganzen Liebesfilme, die im Fernsehen an diesem Tag rauf und runter laufen, lustig machen möchtest, dann ist „Isn’t It Romantic“ genau der richtige Film für dich. Natalie (Rebel Wilson) befindet sich plötzlich in ihrem persönlichen Alptraum wieder: ein Leben wie eine Liebeskomödie. Dabei macht sich der Film über alle bekannten Klischees einer romantischen Komödie lustig. Einen ersten Eindruck bekommst du im Trailer.

Nie wieder Sex mit der Ex

Plötzlich ist es Aus: Der TV-Star Sarah (Kristen Bell) beendet nach mehr als fünf Jahren die Beziehung mit TV-Komponist Peter (Jason Segel). Das Beziehungsende hinterlässt viele Fragezeichen und stürzt Peter in eine Depression. Um wieder auf die Beine zu kommen, flieht der Verlassene nach Hawaii. Doch der Plan geht nicht auf, denn Sarah befindet sich ebenso dort.

Der große Trip

Ähnlich wie in „Eat Pray Love“ hat auch Cheryl (Reese Witherspoon) sich selbst aus den Augen verloren. Ihre Mutter ist tot, ihre Ehe am Ende und die Drogensucht setzt ihr zu. Sie will ihr Leben wieder in den Griff bekommen und das mithilfe einer Reise. Ohne Vorbereitung und Vorkenntnisse bricht sie auf eine 2.000 Kilometer lange Wanderung entlang des Pacific Crest Trails an der Westküste der USA auf. Einfach ist der Weg nicht, sodass Cheryl immer wieder von Rückschlägen und Ängsten zurückgeworfen wird. Einen Blick auf Cheryls Selbstfindungstrip kannst du im Trailer werfen.

Der Tinder Schwindler

Der Alptraum eines jeden, der sich auf ein Blind Date einlässt, den man nur von Tinder kennt: man wird ausgetrickst. Diese True Crime-Dokumentation geht umso mehr unter die Haut, da es sich um eine wahre Begebenheit handelt. Shimon Hayut gab sich jahrelang auf der Dating-Plattform als Jetsetter und Diamantenmogul aus, um Online-Dates von sich zu überzeugen. Unzählige Frauen fielen ihm zum Opfer und wurden über den Tisch gezogen – nicht nur emotional, sondern auch finanziell. In „Der Tinder Schwindler“ schließen sich die Opfer nun zusammen, um den Spieß umzudrehen.

Kill Bill

Ebenfalls keine romantische Komödie ist der actionreiche Film „Kill Bill“. Bei einer Probe für die Hochzeit wird die gesamte Gesellschaft von einem Attentatskommando umgebracht. Die Braut, die das Ziel gewesen war, überlebt jedoch den Anschlag und wacht vier Jahre später aus dem Koma auf. Sie war selbst Teil des Attentatskommandos, entschied sich dann aber einem anderen Beruf nachzugehen. Nach dem Koma beschließt sie, sich nun zu rächen und möchte das ganze Team umlegen. Hier gehts zum Trailer.

How to be Single

Auch in diesem Film geht es um vier Frauen, die unterschiedliche Probleme mit Männern haben. Alice zieht spontan zu ihrer Schwester Meg nach New York, nachdem sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Meg war bislang überzeugt davon, keine Kinder haben zu wollen, ändert ihre Meinung jedoch. Robin ist eine Kollegin von Alice, die One-Night-Stands und Feiern liebt. Zu guter Letzt gibt es noch Lucy, die Mr. Right auf diversen Online-Dating Plattformen sucht. Absolutes Chaos ist vorprogrammiert. Die vier Single-Frauen werden von Rebel Wilson, Leslie Mann, Dakota Johnson und Alison Brie gespielt. Den Trailer zum Film gibts hier.