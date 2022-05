Amazon Prime Video-Profile: So erstellst du Profile für deine Familie

Wie viele andere Streaming-Anbieter ermöglicht dir Amazon Prime Video unterschiedliche Benutzerprofile für die verschiedenen Mitglieder deines Haushaltes anzulegen. Dadurch kann ein jedes Profil individuelle Empfehlungen erhalten, die nicht von den Vorlieben anderer Personen im Haushalt beeinflusst werden. Solche Amazon Video-Profile lassen sich in nur wenigen Schritten für deine Familie erstellen.

Das zeichnet Amazon Prime Video-Profile aus

Ein großer Vorteil der unterschiedlichen Benutzerprofile bleiben die individuellen Empfehlungen. Geschmäcker sind auch innerhalb eines Haushaltes verschieden. Wird nur ein Benutzerprofil von allen Personen genutzt, treffen die vorgeschlagenen Inhalte unweigerlich nicht immer den Geschmack eines jeden Nutzers. Dank der Amazon Prime Video-Profile werden Vorschläge nach individuellen Vorlieben sortiert, sodass sich wahrscheinlicher eine neue Serie oder ein neuer Film nach deinem Geschmack findet. Zusätzlich bieten sie den Vorteil, dass ein unterschiedlicher Fortschritt innerhalb einer Serie gespeichert wird.

Selbst, wenn sich mehrere Haushaltsmitglieder also umeinander herum eine Serie ansehen, kommt es nicht zu Verwirrungen. Nützlich ist hierbei ebenso, dass in Kombination mit einem Fire TV Alexa die Stimmen den jeweiligen Profilen zuordnen kann. Dadurch kannst du direkt per Sprachsteuerung auf deine persönliche Benutzeroberfläche wechseln. Insgesamt können bis zu sechs Benutzerprofile in Amazon Prime Video erstellt werden – aufgeteilt auf zwei Erwachsenen-Profile und vier Kinder- beziehungsweise Teenager-Profile.

Amazon Prime Video-Profile erstellen

Amazon Prime Video-Profile kannst du auf mehreren Wegen erstellen. Wahlweise über die Prime Video-Webseite, die Prime Video Mobile App oder aber deinen Fire TV. Die Vorgehensweise unterscheidet sich geringfügig, allen ist jedoch gemein, dass du ein Profil-Verwaltungsmenü in wenigen Klicks erreichst.

Erstellung eines Nutzerprofils über deinen Fire TV:

Du kannst Profile direkt auswählen und bearbeiten, wenn du die Prime Video-App zum ersten Mal auf deinem Fire TV startest. Hast du sie bereits öfter gestartet, ändert sich die Vorgehensweise. Markiere das Silhouetten-Symbol im Hauptmenü und wähle „Profil wechseln“ aus. Wähle dort das Symbol „+“ aus, um ein neues Profil zu erstellen. Dein Fire TV fordert dich dabei dazu auf, einen Namen für das neue Profil einzugeben. Möchtest du hingegen Profile bearbeiten, klicke auf „Profile verwalten“ im Untermenü „Profilauswahl“ Wähle das Profilsymbol aus, das du verwalten möchtest. Hier kannst du wahlweise auf „Profil entfernen“ klicken, um ein Profil zu löschen oder Änderungen vornehmen. Diese bestätigst du mit der Auswahl von „Speichern“.

Erstellung eines Amazon Prime Video-Profils über die Webseite:

Wähle auf der Prime Video-Startseite den Profilnamen neben „Wer schaut gerade“ aus. Klicke auf „Neue hinzufügen“, um ein neues Profil zu erstellen. Die Webseite fordert dich dazu auf, das Profil zu benennen, bevor du dieses speicherst. Klicke auf „Profile verwalten“ und im nächsten Bildschirm auf „Profil bearbeiten.“ Wähle das Profil aus, das du bearbeiten möchtest, und bestätige deine Änderungen am Ende mit „Speichern“. Solltest du ein Profil löschen wollen, kannst du dies ebenso über die Profilverwaltung umsetzen.

Erstellung eines Nutzerprofils über die Mobile App:

Klicke unten auf dem Bildschirm der Prime Video-App auf „Mein Bereich“ Wähle deinen Profilnamen aus, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Klicke nun auf „Profil erstellen“, um ein neues Profil zu erstellen. Die App fordert dich jetzt zur Eingabe eines Namens für das neue Profil auf. Alternativ kannst du bereits bestehende Profile bearbeiten, indem du im Dropdown-Menü „Profile verwalten“ auswählst. Dadurch kannst du Profile ändern oder löschen.

Hast du neue Profile über die jeweiligen Menüs erstellt, kannst du zwischen diesen bequem hin und her springen. Das ist unkompliziert auf allen Geräten möglich. Egal, ob du über deinen Fire TV, die Prime Video Webseite oder die dazugehörige App angemeldet bist. Manchmal fordert man dich automatisch zur Auswahl eines Profils auf, wenn du die Anwendung öffnest und mehrere Benutzerprofile vorhanden sind.