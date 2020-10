Zu den Vorteilen, die Prime-Kunden gewährt werden, zählt neben dem kostenlosen Premium-Versand und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Du kannst also auch auf eine Vielzahl von Bewegtbild-Angeboten zugreifen.

Die Redaktion von inside digital fasst an dieser Stelle die neuesten Entwicklungen rund um das Video-on-demand-Angebot von Amazon Prime Video zusammen und zeigt dir auf, welche Neustarts du dich in den kommenden Wochen freuen kannst. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Serien, sondern auch Filme, die neu in das Angebot von Prime Video aufgenommen werden. Doch bevor wir uns den Film-Neustarts widmen, lass uns erst einmal einen Blick auf die nagelneuen Serien werfen.

Neue Serien bei Amazon Prime Video

Im November warten auf dich bei Amazon verschiedene Serien-Neustarts. Zum Beispiel direkt ab dem 1. November die dritte Staffel von „The Handmaid’s Tale: Der Report der Magd“. Im Fokus von Staffel 3 steht der Widerstand von June gegen das Regime von Gilead. Sie findet sich darin wieder, nachdem sie sich entschieden hat, am Ende der zweiten Staffel nicht mit ihrem Baby nach Kanada zu fliehen.

The Handmaid's Tale: Der Report der Magd sofort streamen.

Schon im Sommer hatte Prime Video die Eigenproduktion „El Presidente“ im Programm. Damals allerdings noch in der Originalfassung. Jetzt kommt die deutsche Synchronfassung ins Programm. Los geht es ab dem 6. November. Im Mittelpunkt steht ein Korruptionsskandal rund um die FIFA in Mittelamerika im Jahr 2015.

El Presidente sofort streamen.

Ebenfalls neu: „Motherland: Fort Salem“. Die Serie begleitet in der ersten Staffel ab dem 20. November drei junge Frauen von der Grundausbildung in Kampfmagie bis zu ihrem ersten Einsatz. Die Mädchen trainieren in „Fort Salem“ und entwickeln dort neben ihren Fähigkeiten in der Kriegsführung auch eine tiefe Freundschaft. Die Welt um „Fort Salem“ ist voller Magie, abseits von traditionellen Geschlechterrollen oder Machtgefügen und mit mächtigen Frauen an vorderster Front. Der Kampf und die terroristische Bedrohung, die dieser Welt bevorstehen weisen auffallende Parallelen zu unserer Gegenwart auf – die Gefechte werden aber mit übernatürlichen Taktiken und Waffen ausgetragen.

Titel Staffel abrufbar ab The Challenge: Eta (OmU) 1 30. Oktober Truth Seekers 1 30. Oktober Utopia 1 30. Oktober The Handmaid‘s Tale: Der Report der Magd 3 1. November El Presidente 1 6. November Motherland: Fort Salem 1 20. November The Pack (OV/OmU) 1 20. November El Cid 1 Dezember 2020 American Gods 3 11. Januar 2021 Herr der Ringe 1 2021 A League of Their Own 1 noch unbekannt Bosch 7 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 noch unbekannt Star Trek: Picard 2 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1 noch unbekannt

Diese Tabelle hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll einen Überblick verschaffen, welche Serien-Highlights aktuell und in naher Zukunft bei Amazon Prime Video zu sehen sind.

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Noch wesentlich umfangreicher ist im November das Angebot an neuen Filmen. Prime Video hält (fast) täglich einen neuen Blockbuster aus Hollywood für dich bereit. Highlights sind nicht nur eine Handvoll neue Eigenproduktionen (Amazon Original), sondern auch zugekaufte Lizenztitel wie „Sonic – The Hedgehog“.

Titel verfügbar ab Anmerkungen The Boy & Brahms: The Boy 2 (Director’s Cut) 30. Oktober The Blair Witch Project 30. Oktober Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga. Der Restart. 1. November 96 Hours 2. November Jexi 2. November Amazon Original Film Trance 3. November Enkel für Anfänger 6. November FERRO 6. November Amazon Original Film Sonic The Hedgehog 7. November The Grand Budapest Hotel 8. November King Arthur 10. November Dying of the Light – jede Minute zählt 12. November Unbreakable – Unzerbrechlich 14. November Happy Death Day 2U 15. November KLOPP: The Inside Story 16. November Vielleicht, vielleicht auch nicht 19. November Der Hund Bleibt 20. November Die Wand 20. November Pearl Harbor 21. November 8 Mile 22. November Jede Sekunde zählt – The Guardian 23. November City of Abduction – Die Entführung der Camila Couto 24. November Deepwater Horizon 24. November Friendsgiving 25. November Amazon Original Film Uncle Frank 25. November Amazon Original Film Wir 25. November Why Him? 27. November Independence Day 28. November Independence Day: Wiederkehr 28. November Der Teufel trägt Prada 29. November 25 km/h 30. November Pathfinder – Fährte des Kriegers 30. November I'm Your Woman 11. Dezember Amazon Original Film

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln werden für Prime-Mitglieder schneller verschickt als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.