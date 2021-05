Prime Day 2021 früher? Neue Amazon-Details machen Hoffnung

Der Prime Day ist ein einmal jährlich stattfindendes Shopping-Event, bei dem es zwei Tage lang Exklusiv-Angebote für Amazon-Prime-Kunden gibt. Das schließt auf den ersten Blick zahlreiche Kunden aus. Wer ein Amazon-Konto ohne Prime-Vorteile hat, kann allerdings einen kostenlosen Probezeitraum abschließen, diesen schnell wieder kündigen und so komplett ohne Mehrkosten von den Prime-Day-Angeboten profitieren.

2020 die Ausnahme, 2021 wieder altbewährt?

2020 wurde der Prime Day, der sonst immer im Juli stattfand, auf den Oktober verschoben. Ein Grund: Die Corona-Pandemie, die für Amazon zweischneidig war. Einerseits stand der globale Händler vor großen logistischen Herausforderungen, andererseits stieg überall die Nachfrage nach Online-Shopping. Extra Shopping-Events waren einfach nicht nötig, um Kunden zu binden.

Meist beginnen erste Prime-Day-Angebote und Sonderaktionen bereits ein bis zwei Wochen vor dem eigentlichen Termin. Die wirklich guten und gefragten Schnäppchen warten dann aber erst am richtigen Prime-Day-Termin.

Wann findet der Prime Day 2021 statt?

Auf der Prime-Day-Seite von Amazon findet sich noch keine konkrete Ankündigung für die nächste Prime-Day-Runde. Seit dem Frühling heißt es aber immerhin: „Prime Day kommt bald“. Neue Quellen reden bereits davon, dass Amazon das Shopping-Event auf den Juni vorverlegt. Der US-Branchendienst Bloomberg geht von einer Planung für den 21. und 22. Juni 2021 aus. Bestätigt ist das von Amazon noch nicht, die Quelle beruft sich auf interne Kreise.

Amazon kündigt den Prime Day offiziell mit dem höchst dehnbaren begriff „bald“ an.

Mit Blick auf 2021 wird Amazon allem Anschein nach versuchen, die zeitliche Distanz zwischen Prime Day und Weihnachtsgeschäft wieder zu vergrößern. Aktuell rechnen wir damit, dass der nächste Amazon Prime Day im Juli 2021 stattfindet und erneut zwei Tage andauern wird. Wie gut die Angebote am Prime Day gemeinhin sind, hat guenstiger.de in einer Untersuchung herausgefunden.

Prime Day 2020: Das waren die beliebtesten Produkte

Der Amazon Prime Day 2020 fand am 13. und 14. Oktober statt. Im Nachgang gab Amazon wie üblich einen Überblick zu den gefragtesten Produkten im fraglichen Zeitraum. Dabei wird unterteilt in Geräte, die Alexa-kompatibel sind, die direkt aus dem Alexa- und Fire-Kosmos kommen und letztlich Produkte, bei denen Amazon-Einfluss ausgenommen ist.

Das weltweit beliebteste Produkt am Prime Day 2020 war der Amazon Echo Dot (3. Generation). Der kleinste Lautsprecher kostete am Prime Day nur 19,49 Euro. Normalerweise kostet der Smart Speaker rund 50 Euro. Mit Alexa kompatibel sind die Bestseller Bose QC35 II (Kopfhörer mit ANC) und die Smartwatch Fitbit Versa 2, die am Prime Day deutlich günstiger waren und offenbar den Nerv zahlreicher Kunden getroffen haben.

Ansonsten waren diese Produkte und Geräte am Prime Day laut Amazon äußerst gefragt (weltweit):

Bestseller in Deutschland und Österreich

In Deutschland und Österreich waren neben den Amazon-Geräten Echo Dot (3. Generation) und Fire TV Stick diese Produkte besonders gefragt:

Die Jamie-Oliver-Pfanne ist ein Dauerbrenner. Schon 2019 war sie einer der Top-Seller beim Prime Day.

Amazon verbucht den Prime Day 2020 als Erfolg. Zwischen den Zeilen kann man hier aber auch anderes herauslesen. So betitelt Amazon die zugehörige Pressemitteilung wie folgt: „die erfolgreichsten zwei Tage aller Zeiten für kleine und mittlere Unternehmen bei Amazon weltweit“. Der Fokus auf Händler, die ihre Produkte selbst über Amazon vermarkten hat sich für diese – und wohl auch für Amazon – gelohnt. Laut weiteren Informationen machten diese Händler weltweit einen Prime-Day-Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Im Nebensatz heißt es: „[…] und verzeichneten damit ein größeres Wachstum als Amazons Retail-Business.“ Die eigene Performance am Prime Day schien also ausbaufähig.

Das ist der Amazon Prime Day

Beim Prime Day ist die Verwendung des Singulars streng genommen nicht korrekt. Tatsächlich ist der Prime Day seit 2019 nämlich ein zweitägiges Online-Shopping-Fest, meint: Er dauert 48 Stunden. 2019 fand der Amazon Prime Day am 15. und 16. Juli statt, 2020 am 13. und 14. Oktober. Voraussetzung für die Angebote: Prime-Kunde sein.

Und hier gibt es das erste Schlupfloch: Wer mitshoppen möchte, kann Amazon Prime für 30 Tage kostenlos testen. Kündigt man das Abo, das sonst 69 Euro im Jahr kostet und neben Prime-Video-Zugang auch stets schnellen Gratis-Versand beinhaltet, kann man also ohne Mehrkosten in den Genuss der Angebote kommen. Bessere Konditionen gibt es für Studenten – hier kostet die Jahresmitgliedschaft im ersten halben Jahr nichts und danach nur die Hälfte.

Am 15. und 16. Juli fand der Amazon Prime Day 2019 statt.

… 2020 verschob sich der Prime Day auch wegen der Corona-Pandemie auf den Oktober.

Der Amazon Prime Day ist eine Art Unterjähriger Gegenentwurf zu den Shopping-Feiertagen „Singles Day“, „Black Friday“ und „Cyber Monday“, die den November alljährlich zum Hochamt für Online-Shopping-Fans machen. Der Vorteil beim Prime Day: Amazon schafft eine eigene Öffentlichkeit, der Fokus liegt immer auf Amazon, die Aufmerksamkeit ist hier fokussierter und Amazon muss den Kuchen nicht so sehr teilen – wenngleich andere Händler mit eigenen Angeboten dagegen ankämpfen.

Weitere Informationen:

→ Aufpassen bei der Schnäppchenjagd: Die Tricks der Online-Shops

→ Neue EU-Regel: Rabatt-Schummelei wird schwieriger

Prime Kunde werden

Alle Werbemaßnahmen zum Amazon Prime Day sind garniert mit dem Hinweis „Exklusiv für Prime Kunden“. Amazon nutzt die Aktion also als Entgegenkommen für alle Bestandskunden und als Werbung für Neukunden gleichermaßen.

Das Prime-Abo läuft in der Regel ein Jahr und kostet pro Jahr 69 Euro. Enthalten sind die Streaminginhalte von Amazon Prime Video und Prime Music. Außerdem profitieren Prime-Kunden von Gratis-Versand – auch bei geringen Bestellwerten. Wer nur reinschnuppern will, kann ein Probe-Abo abschließen, das in den ersten 30 Tagen kostenlos ist und im Zweifel wieder gekündigt werden kann.