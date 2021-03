Amazon Fire TV: Kanntest du schon diesen genialen Live-TV-Trick?

Ob Amazon Prime, Netflix oder Disney+, ob Serien oder Filme: Wer an den Fire TV Stick denkt, dem kommen vermutlich zunächst Streaming-Dienste in den Sinn. Jedoch kann man seit einiger Zeit über den Fire TV auch lineares Fernsehen empfangen. Unter dem Reiter „Live“ auf der Startseite findest du auch eine Senderliste, in der du, wie in einer Programmzeitschrift, blättern kannst. So siehst du, was ARD, ZDF und Co. in den kommenden Stunden und Tagen ausstrahlen. Dabei gibt es aber noch einen Trick.

Fire TV: Nie wieder den Start verpassen

Schaltest du einen Sender wie ARD, Phoenix oder WDR ein, beginnt das aktuelle Programm. Hat eine Sendung bereits begonnen, konnte man im linearen Fernsehen nur ab dieser Stelle weitergucken. Nicht aber mit dem Fire TV. Wählst du ein Programm aus und die Sendung läuft bereits, kannst du zum Anfang zurückspulen. Je nach Sender kannst du hier etwa 30 Minuten (zum Beispiel Phoenix) oder gar bis zu zwei Stunden (zum Beispiel ARD) zurückspulen. So kannst du auch einen Film im linearen Fernsehen von vorne anschauen, auch wenn du nicht pünktlich um 20:15 Uhr eingeschaltet hast.

Sollte der Film bereits so weit fortgeschritten sein, dass du nicht mehr zum Anfang zurückspulen kannst, bleibt nur noch eine andere Möglichkeit. Du musst warten, bis er in der jeweiligen Mediathek zum Streamen verfügbar ist.

Diese Sender kannst du live sehen

Um lineares Fernsehen live sehen zu können, musst du zunächst die entsprechende App auf dem Fire TV installieren. Hast du etwa die Anwendung von ARD und ZDF installiert, kannst du sowohl das Live-Programm sehen als auch auf die Mediatheken zugreifen. Neben dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen kannst du auch private Sender über den Fire TV live sehen. Dafür musst du eine App wie Joyn, waipu.tv oder Zattoo installieren. Alle drei ermöglichen es, unzählige Fernsehkanäle in HD zu streamen.

Ein weiterer Vorteil dieser Apps: Du brauchst keinen Sat- oder Kabelanschluss. Zudem kannst du dich mit dem Zattoo- oder waipu.tv-Account nicht nur auf dem Fire TV anmelden. Das geht auch auf dem Tablet, Smartphone oder auch auf Windows-PCs und der Xbox. So kannst du lineares Fernsehen von überall aus sehen.

