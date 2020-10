EM 2021: Spielplan, Spielorte, TV-Sender - alles, was du wissen musst

Im kommenden Jahr ist es wieder soweit: Endlich Fußball, endlich EM und endlich wieder Public Viewing mit Freunden und Fremden. Anstatt im Juni 2020 findet die nächste Fußball-Europameisterschaft im Juli 2021 statt. Und die hat es in sich, denn dieses Mal gibt es nicht nur ein Gastgeberland. Im Gegenteil: Die Partien werden in insgesamt zwölf Ländern ausgetragen.

Was es darüber hinaus Wissenswertes zur EM 2021 zu wissen gibt, haben wir im Folgenden zusammengefasst.

Wann findet die EM 2021 statt?

Im Prinzip ist es einfach: Die Termine für die EM 2020 wurden kurzerhand um ein Jahr verschoben. Die EM 2021 beginnt somit ebenfalls im Juni. Konkret wurde die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr sogar um einen Tag nach vorn verschoben – das heißt, du musst dich einen Tag weniger Gedulden.

Die EM beginnt somit am 11. Juni 2021 mit dem Spiel zwischen der Türkei und Italien. Ausgetragen und angepfiffen wird das Spiel in Rom um 21 Uhr. Darauf folgen je zwei bis drei Spiele pro Tag und zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Insgesamt läuft die Fußball-Europameisterschaft einen Monat, bis zum Finale am 11. Juli 2020.

EM 2021 – schnelle Fakten:

Anzahl Mannschaften: 24

Anzahl Spiele: 51

Eröffnungsspiel: 11. Juni 2021

Finale: 11. Juli 2021

Austragungsort: 12 Städte innerhalb Europas

Die Qualifikationsphase für die EM begann übrigens schon im März 2019. Insgesamt qualifizierten sich 24 von 55 Mannschaften, darunter Deutschland. Im November 2019 wurden vorsorglich die Gruppen ausgelost. Deutschland spielt gemeinsam mit den Niederlanden, Nordirland und Estland oder Weißrussland in Gruppe C.

EM 2021: Behalten gekaufte Tickets ihre Gültigkeit?

Kurz und knapp: ja. Das Ticket, das du für ein spezifisches Spiel gekauft hast, ist auch noch 2021 gültig. Allerdings werden die Tickets nun erst im kommenden Jahr an dich überstellt.

Kann ich mein EM-Ticket zurückgeben?

Nein, das geht nicht mehr. Die Rückgabe an eine offizielle Verkaufsstelle endete bereits am 25. Juni. Die Rückerstattung soll laut UEFA schnellstmöglich, aber spätestens bis Ende Juli 2021 abgewickelt werden.

Wie komme ich an EM-Tickets?

In puncto Tickets könnte es für viele Fans bereits schlecht aussehen. Die UEFA vergab bereits einen großen Anteil der verfügbaren Tickets im Sommer des vergangenen Jahres. Das Fenster für den Erwerb eines EM-Tickets war für gerade einmal einen Monat offen – da standen die Gruppenkonstellationen noch nicht einmal fest. Anfang Dezember konnten Fans weitere Karten ergattern. Dabei handelte sich allerdings um ein Kontingent knapp 500.000 Eintrittskarten.

Wenn du noch kein Ticket kaufen konntest, musst du die Hoffnung jedoch noch nicht gänzlich aufgeben. Durch die Corona-Pandemie ist es möglich, dass viele Fans ihre Tickets zurückgegeben haben. Bist du also an einem Ticket interessiert und vorab leer ausgegangen, solltest du die Webseite der UEFA im Blick behalten. Die UEFA plant einen erneuten Verkauf. Ein Datum steht jedoch noch nicht fest.

EM: In welchen Städten finden die Spiele statt?

Die Spiele tragen die Mannschaften in 12 verschiedenen Stadien aus. Nun wird man sich bei Baku, Aserbaidschan fragen: Nanu, das liegt doch in Asien? Geografisch korrekt, allerdings sind die Grenzen der UEFA anders als in der Politik gezogen. Insgesamt suchte die UEFA zwölf Städte für die Euro 2020 aus – darunter auch München. Das EM-Finale wird aber in London gespielt. An den geplanten Spielorten ändert sich auch durch den neuen EM-Termin nichts.

Die Stadien für die EM 2021 im Überblick

Finale, Halbfinals, Achtelfinale und drei Gruppenspiele:

Wembley Stadion in London/England

Drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale:

Olympiastadion in Baku/Aserbaidschan

Fußball-Arena in München/Deutschland

Stadio Olimpico in Rom/Italien

St. Petersburg Stadion in St. Petersburg/Russland

Drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale:

Johan Cruijff Arena in Amsterdam/Niederlande

Estadio de San Mamés in Bilbao/Spanien

Arena Națională in Bukarest/Rumänien

Ferenc Puskás Stadion in Budapest/Ungarn

Parken in Kopenhagen/Dänemark

Dublin Arena in Dublin/Irland

Hampden Pak in Glasgow/Schottland

Wann spielt Deutschland bei der Euro 2021?

In der Qualifikation für die Euro 2021 konnte die deutsche Nationalelf sieben von acht Spielen für sich entscheiden. Nicht immer vollends überzeugend, wurde das Team von Bundestrainer Jogi Löw am Ende Gruppensieger vor den Niederlanden.

Somit stehen die folgenden Gruppenspiele bei der EM 2021 für die deutsche Nationalmannschaft bereits fest:

15. Juni, 21 Uhr in München, zu sehen im ZDF : Frankreich – Deutschland

in München, zu sehen im : Frankreich – Deutschland 19. Juni, 18 Uhr in München, zu sehen in der ARD : Portugal – Deutschland

in München, zu sehen in der : Portugal – Deutschland 23. Juni, 21 Uhr in München, zu sehen im ZDF: Deutschland – Playoff-Sieger A/D

EM 2021 im TV und Live-Stream

Anders als bei der Bundesliga oder Champions League brauchst du nicht mehrere verschiedene Streaming-Dienst-Abos, sondern kannst die Spiele live und gratis im Fernsehen ansehen. In Deutschland strahlen ausnahmslos die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF die Begegnungen aus. Österreicher sehen die EM auf ORF sowie ORF1; in der Schweiz haben sich die Sender SFR1 und SFR2 gesichert. Hinzu kommen zahlreiche Public-Viewing-Standorte in allen Städten Deutschlands.

Für den Live-Stream im Internet sind also die Mediatheken von ARD und ZDF das Mittel der Wahl.

2024 könnte es übrigens schwieriger werden: Die Telekom hat hier mit einem Exklusiv-Deal mit der UEFA die öffentlich-rechtlichen ausgebootet.

Das ist der EM-Song 2021

Wie zu jeder WM oder EM gibt es auch 2021 einen offiziellen Song für das Sportereignis. Beigetragen wird Euro2020-Song vom niederländischen -Star-DJ Martin Garrix. Zusätzlich stammen auch die Einlaufmusik sowie die Werbejingels für TV-Übertragungen von Garrix. Die Songs werden kurz vor dem Start der EM vorgestellt.

Bei der letzten EM im Jahr 2016 entwickelte David Guetta gemeinsam mit Sängerin Zara Larsson den Song „This One‘s For You“ für die Europameisterschaft.

Das offizielle Logo der Euro 2020

Bereits 2016 stellte die UEFA das offizielle Logo der Euro 2020 und den Schriftzug vor:

Der EM-Pokal „Henri Delaunay“ steht hierbei auf einer symbolischen Brücke (getreu dem Motto „Football Bridging Europe“) und wird von feiernden Fans umgeben. Die Brücke steht demnach für die Einheit Europas, die feiernden Fans stehen symbolisch für alle teilnehmenden Menschen – Spieler, Funktionäre und eben Fans. Der Pokal an sich verkörpert das, worum es plakativ geht: Der Gewinn der Europameisterschaft.

