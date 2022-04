9-Euro-Ticket ausreizen: Die längsten Regionalexpress-Strecken in Deutschland

Schon mit dem Schönes-Wochenende-Ticket in den 1990er Jahren war der Regionalverkehr extrem beliebt. Für gerade einmal 15 D-Mark konntest du mit bis zu fünf Leuten quer durch Deutschland fahren. Doch das Ticket war zu erfolgreich, die Züge zu voll – die Bahn schaffte das Ticket ab. Jetzt kommt eine ähnliche Bahn-Flatrate für den Sommer zurück. Mit dem 9-für-90-Ticket kannst du 90 Tage lang für je 9 Euro pro Monat den kompletten Nahverkehr in Deutschland nutzen.

Dabei ist der Regionalverkehr in Deutschland längst mehr als nur die reine Verbindung zwischen zwei Nachbarstädten. Denn manche Bahnlinie ist länger, als man zunächst glauben mag. Einige der längsten Regionalexpress-Linien haben wir für dich zusammengestellt.

Nur wenige lange Regio-Linien verlaufen in Ost-West-Richtung

Auffällig: Nur wenige der längsten RE-Linien in Deutschland verlaufen maßgeblich in Ost-West-Richtung. Dabei handelt es sich um den RE11 in Nordrhein-Westfalen und Hessen sowie den RE 4, der hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs ist. Mit ihm kannst du von Lübeck in Schleswig-Holstein bis nach Stettin in Polen fahren. Über Bad Kleinen, Güstrow, Mölln und Neubrandenburg beträgt die Fahrtdauer für die knapp 300 Kilometer Strecke stolze 4:54 Stunden. Der RE11 wiederum fährt von Düsseldorf über Duisburg, Essen und Paderborn bis nach Kassel. Er benötigt dafür 3:20 Stunden. Die Linie ist Bestandteil des künftigen RRX2, dem Rhein-Ruhr-Express. Sie soll bis 2030 bis Aachen durchgebunden werden und wäre dann noch einmal deutlich länger.

Ebenfalls in Ost-West-Richtung verbindet der RE1 Göttingen in Niedersachsen mit Glauchau in Sachsen. Während der 3:41 Stunden langen Fahrt verbindet der Regionalzug auch Gotha, Weimar, Gera und Schmölln miteinander. Auch diese Linie ist grob 300 Kilometer lang. Das trifft auch auf zwei weitere Linien zu: Der RE 42 verbindet Sachsen mit Bayern – oder Leipzig mit Nürnberg. Er fährt auf der alten ICE-Trasse zwischen Berlin und München und verbindet mit stolzen 35 Halten auch Jena, Saalfeld, Lichtenfels, Bamberg und Fürth miteinander. Ebenfalls im Süden Deutschlands findet sich ein Regionalexpress der Alex-Länderbahn. Mit nur 8 Halten fährt sie in 3:39 Stunden von München nach Hof – oder umgekehrt.

Eine nette Rundfahrt durch Rheinland-Pfalz und das Saarland kannst du mit einer Regional-Expresslinie zwischen Mannheim und Koblenz machen. Mit 330 Kilometern absoluter Fahrstrecke verbindet sie die beiden Städte miteinander, macht aber einen Umweg über Saarbrücken und Trier und fährt die Mosel entlang über Cochem.

Die drei längsten Regio-Linien führen durch Brandenburg und Berlin

Die drei längsten Regio-Linien Deutschlands finden sich übrigens allesamt im Osten Deutschlands und auch durch Berlin. Und alle drei führen zum Meer. Der RE 3 führt von Stralsund über Berlin nach Lutherstadt Wittenberg oder Falkenberg Elster. Letztere Verbindung ist etwa 360 Kilometer lang und dauert fast fünf Stunden. Der RE2 verbindet die Hansestadt Wismar mit Cottbus im Südosten Brandenburgs. Die Fahrt dauert 4:36 Stunden und ist 367 Kilometer lang. Auf dem Weg liegen Bad Kleinen, Schwerin, Wittenberge und der Spreewald.

Die längste Linie eines Regional-Express in Deutschland aber ist der RE5. Er verbindet Elsterwerda im Süden Brandenburgs und fährt abwechselnd nach Stralsund oder Rostock. Der Weg nach Rostock ist dabei mit knapp 390 Kilometern die längste Strecke, die du am Stück mit einem Regionalexpress zurücklegen kannst. Erstaunlicherweise dauert die Fahrt dennoch nur 4:44 Stunden.