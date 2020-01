Es ist jetzt schon die zweite Saison, die der Hamburger SV ungeplant in der zweiten Liga verbringt. Immerhin: Überwintert hat der einstige Bundesliga-Dino jetzt auf einem Aufstiegsplatz. Aber nicht nur der HSV. Mit dem VfB Stuttgart, Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld, oder dem FC St. Pauli spielen gleich mehrere Ex-Bundesliga-Vereine in dieser Liga. Auch Fans des SV Darmstadt oder von VfL Bochum, SV Sandhausen, Holstein Kiel, FC Heidenheim, Jahn Regensburg, Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden, VfL Osnabrück, Greuther Fürth, dem Karlsruher SC oder SV Wehen Wiesbaden finden sich noch bis zum Sommer auf jeden Fall in der zweiten Liga wieder. Doch wie kannst du die 2. Bundesliga im Live-Stream im Internet sehen oder hören, wenn du nicht im Stadion bist?

Der Klassiker: Sky-Pay-TV-Abo mit Live-Stream bei Sky Go

Zunächst einmal ist die einfachste – aber zugleich teuerste – Möglichkeit, ein Abo beim Pay-TV-Sender Sky abzuschließen. Sky überträgt alle Spiele der 2. Liga live im Fernsehen. Anders als bei der 1. Liga muss sich der Sender hier die Rechte nicht mit anderen teilen und überträgt zusätzlich bei Parallelspielen auch die Konferenz. Wer ein Sky-Abo hat, kann zusätzlich zum Empfang per Kabel oder Satellit auch einen Live-Stream bei Sky auf seinem Smartphone oder Tablet empfangen. Das Streaming-Portal Sky Go macht es möglich.

Überraschung Sky spart bei der Konferenz: Das ist ab dieser Saison anders

Wie kann ich Sky empfangen?

Wer nur die zweite Liga und nur die Spiele der Bundesliga bei Sky sehen will, zahlt aktuell dafür zwölf Monate 14,99 Euro monatlich. HD-Qualität kostet 10 Euro extra. Bei einer Internet-Bestellung entfallen aktuell die Aktivierungskosten und die Kosten für den Sky-Q-Receiver. Die Mindestlaufzeit für das reine Sky-Bundesliga-Paket beträgt ein Jahr.

Sky ist per Kabel-TV, Satellit und über das IPTV-Angebot Magenta TV der Telekom zu empfangen. Die dafür benötigte Technik oder die Kosten für einen Kabelanschluss sind nicht in den Sky-Kosten enthalten.

Alle Spiele der 2. Bundesliga im Live-Stream: Sky Ticket

Sky bietet aber auch ein reines Internet-Abo an. Auf Sky Ticket sind ebenfalls alle Spiele zu sehen, die es im klassischen Pay TV gibt. Sky Ticket Supersport beinhaltet alle Sport-Übertragungen von Sky.

Ein Tag Sport bei Sky kostet 14,99 Euro, ein ganzer Monat 29,99 Euro. Neu ist: Du kannst die 2. Bundesliga auch schon für 9,99 Euro im Monat bei Sky sehen – allerdings dann nur in der Konferenz und nicht auf zwei Geräten parallel.

Wie kann ich Sky Ticket empfangen?

Zu sehen ist der 2. Bundesliga Live-Stream bei Sky Ticket nicht nur per Smartphone und Tablet, sondern auch auf PC und Max, Xbox One, Playstation 4, dem Apple TV 4, einigen Smart-TVs von Samsung und LG und dem Google Chromecast (Preisvergleich). Außerdem gibt es eigene Sky-Ticket-Hardware wie den Sky Ticket TV-Stick (hier im Test).

Zum Empfang wird außerdem eine schnelle Internetleitung benötigt. Sky empfiehlt 2 Mbit/s für SD- und 6 Mbit/s für HD-Qualität. Eine Nutzung im Mobilfunknetz ist ebenfalls möglich, benötigt aber Datentraffic. Sky Ticket ist in Telekom Stream On und Vodafone Pass enthalten. Eine Nutzung ist auch im EU-Ausland möglich. Allerdings muss der Kunde den Dienst an einem von 37 Tagen zuvor in Deutschland genutzt haben.

Pay per View: Nur pro Spiel zahlen

Sky bietet durch eine Partnerschaft mit Onefootball auch ein Pay-per-View-Verfahren an. Das heißt, du kannst über die App von Onefootball entscheiden, wenn du ein bestimmtes Spiel sehen möchtest und dieses dann mit wenigen Klicks kaufen. Die Spiele sind ab 3,99 Euro auf allen Geräten mit Android oder iOS zu schauen – allerdings nur innerhalb Deutschlands.

Die Alternative zum Live-Stream: Highlights der 2. Liga

An einem normalen Spieltag finden die Spiele der 2. Liga am Freitag um 18.30 Uhr, am Samstag um 13 Uhr, am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag um 20.30 Uhr statt. Nicht jeder hat da Zeit, 90 Minuten ein Live-Spiel zu verfolgen. Die Alternative sind Highlight-Videos nach dem Spiel. Diese bietet Sky im Rahmen seines Abos an. Alternativ kannst du sie aber auch über dein DAZN-Abo schauen.

Denn DAZN zeigt auch Highlight-Videos der 2. Liga. 40 Minuten nach Abpfiff sind die Videos auf der Streaming-Plattform verfügbar. Nach der Übernahme der entsprechenden Rechte von Eurosport gibt es auf DAZN in dieser Saison sogar einige Live-Spiele der 1. Bundesliga zu sehen.

Wie kann ich DAZN empfangen?

Zum Empfang von DAZN ist eine schnelle Internetleitung benötigt. DAZN empfiehlt mindestens 2 Mbit/s, besser aber 6 oder 8 Mbit/s zu haben. Eine Nutzung im Mobilfunknetz ist ebenfalls möglich, benötigt aber Datentraffic. DAZN ist in Telekom Stream On und Vodafone Pass enthalten. Eine Nutzung ist auch im EU-Ausland möglich.

DAZN funktioniert auf Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Android, Apple TV, Google Chromecast, Sky Q, Smart-TVs von LG, Panasonic, Samsung, Sony und Hisense sowie Playstation 3, Playstation 4, Playstation 4 Pro, XBox One, XBox One S und XBox X

2. Liga kostenlos im Free-TV

Eine weitere Alternative, die für jeden zur Verfügung steht und durch den gesetzlich verankerten Rundfunkbeitrag bezahlt ist, sind Zusammenfassungen bei ARD und ZDF. Zusätzlich zeigen auch Privatsender im Free-TV Zusammenfassungen ausgewählter Spiele.

ARD samstags ab 18.30 Uhr

ZDF samstags ab 23 Uhr

Sky Sport News HD freitags ab 22.30 Uhr und sonntags ab 19.30 Uhr

Sport 1 sonntags zwischen 6 und 15 Uhr

RTL Nitro montags ab 22.15 Uhr

All diese Sender sind auch per Internet zu empfangen. ARD, ZDF und Sky Sport News HD streamen ihre Signale kostenlos im Internet. RTL Nitro berechnet im Rahmen von TV Now 4,99 Euro. Alternativ gibt es auch TV-Streaming-Anbieter wie Zattoo oder waipu.tv, die gegen Gebühr die Sender übertragen – auch über Geräte wie den Fire TV. Über die kostenlose Streaming-Plattform Joyn ist zudem Sport1 kostenlos zu empfangen.

Die 2. Liga live im Radio

Es gibt verschiedene lokale und regionale Sender – vor allem von der ARD – die im Rahmen ihrer Berichterstattung vor allem über die Spiele der Vereine aus der Region berichten. Dabei handelt es sich beispielsweise im WDR 2, NDR 2, oder Bayern 1. All diese Sender sind auch per Internet – beispielsweise per Radio-App – weltweit zu empfangen.

Alle Spiele der 2. Liga als Live-Stream im Radio gibt es indes bei Amazon im Internet zu hören. Die Radio-Übertragungen sind bei Amazon Prime Music und somit bei Amazon Prime inklusive. Das Prime-Abo kannst du 30 Tage lang kostenlos nutzen. Danach kostet es 69 Euro im Jahr und beinhaltet neben den Vorteilen bei Lieferungen durch Amazon auch zahlreiche weitere Dienste wie Video on Demand oder eben ein abgespecktes Musik-Streaming-Angebot. Eine Buchung von Amazon Music Unlimited ist nicht notwendig.

