Zwei PC-Spiele im Wert von 57 Euro geschenkt: Angebot endet bald

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „EARTHLOCK“ und „Surviving the Aftermath“ gleich zwei hochwertige PC-Spiele, die dich sonst 57 Euro kosten würde. Das Angebot läuft noch bis zum 23. November um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir das Spiel kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier oftmals großartige Spiele, die Epic gratis anbietet. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, gehören sie permanent dir.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

Bei „Earthlock“ handelt es sich um ein Indie-Game, das von klassischen RPGs der späten 90er-Jahre inspiriert wurde. Das Adventure-RPG versucht dabei, Kampf und Charaktere neu zu definieren. Erkunde die magische Welt von Umbra und offenbare das Geheimnis des verlorenen Artefakts. Fehler der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen und es ist deine Aufgabe, dies in Umbra zu verhindern. Du kannst dir das Spiel diese Woche kostenlos im Epic Games Store sichern.

Was ist in einer postapokalyptischen Welt am wichtigsten? Natürlich dein Überleben. In „Surviving the Aftermath“ geht es jedoch nicht nur um dein eigenes Überleben, sondern das deiner Kolonie. Schaffst du es, sie gedeihen zu lassen? Ressourcen in der zerstörten Welt sind rar, doch es bieten sich auch neue Chancen. Errichte eine Kolonie, die nicht nur der menschengemachten Zerstörung standhält. Auch Naturkatastrophen sind eine stetige Bedrohung, die es zu beachten gilt. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 30 Euro. Diese Woche ist es nur für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Surviving the Aftermath kostenlos.

Nächste Woche im Epic Games Store: Deliver Us Mars

„Deliver Us Mars“ ist die Fortsetzung von Deliver Us The Moon, dem preisgekrönten Sci-Fi-Abenteuer. Das Spiel bietet dir, wie sein Vorgänger, ein atmosphärisches Astronautenerlebnis und eine geniale Story. Deine riskante Mission ist es, die ARCHE-Kolonieschiffe zu bergen, die von mysteriösen „Outward“ gestohlen wurden. Gehe an Bord der Zephyr und reise von der Erde zum Mars. Versuche dort, die Geheimnisse der Outward zu lüften. Du musst sowohl deinen Verstand als auch deine Muskeln einsetzen, um die Herausforderungen zu meistern. Aktuell kostet dich „Deliver Us Mars“ noch 30 Euro im Epic Games Store. Nächste Woche ist das Spiel kostenlos zu haben.