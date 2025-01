Zwangssteuer für Verbrenner soll Problem mit E-Autos lösen

Auf den ersten Blick scheint es eine gute Idee zu sein, eine E-Auto-Förderung durch eine Extra-Steuer auf Pkw mit Verbrennungsmotor gegenzufinanzieren. Doch in der von Greenpeace nun vorgelegten Form ist die Lösung zumindest fraglich. Zwar ist es zu begrüßen, breite und schwere SUV stärker zu besteuern als Klein- und Kompaktwagen. Doch das Finanzierungsmodell von Greenpeace fällt in meinen Augen im Kern zu einschneidend aus und dürfte für stark rückläufige Absätze bei den ohnehin schon arg gebeutelten Herstellern sorgen.Das ist so nicht realisierbar. Und trotzdem ist es wichtig und richtig, mit einer solchen Idee an die Öffentlichkeit zu gehen, um gerade der Politik neue Denkanstöße zu geben.