Zum Valentinstag: Blumen online verschicken – hier geht's

Manche Pärchen überreichen sich zum Valentinstag kleine Geschenke, andere verbringen lediglich Zeit miteinander und gehen aus. Was jedoch auf jeden Fall zum Valentinstag gehört, sind Blumen. Nichts Materielles macht deiner Liebsten oder auch deinem Liebsten an diesem Tag so viel Freude, wie ein schönes Bouquet frischer Blumen. Insbesondere, wenn diese wie aus dem Nichts auftauchen. Natürlich kann man Blumen auch vorab kaufen und verstecken oder sich am Valentinstag kurz entschuldigen und zum nahegelegenen Blumenladen eilen. Doch mittlerweile gibt es auch eine dritte Möglichkeit. Und bei dieser handelt es sich um Online-Bestellungen. So stellst du sicher, dass du pünktlich zum Valentinstag frische Blumen zugeschickt bekommst. Auch dann, wenn du vorher keine Zeit hattest, einen Blumenladen aufzusuchen oder den Tag fernab deiner Partnerin verbringen musst.

Wir haben zwei Online-Blumenhändler herausgesucht und führen auch einen alternativen Ansatz auf. Letztere ist besonders praktisch, jedoch weniger spezialisiert. Die Qual der Wahl überlassen wir dir.

Bloomon

Bei Bloomon handelt es sich um einen besonders flexiblen Anbieter. Der Fokus liegt grundsätzlich auf einem Abomodell, bei dem frische Blumen in selbst gewählten, regelmäßigen Abständen zu dir nach Hause geliefert werden. Auch die Größe der Bouquets suchst du selbst aus – der Rest ist eine Überraschung seitens der Floristen, welche die Design-Bouquets von Hand binden. Das Abo kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden. Kostenpunkt: 27 bis 37 Euro pro Bouquet.

Was angesichts von Feierlichkeiten ebenfalls möglich ist, sind einzelne Blumensträuße. Sonderlich günstig sind diese mit 25 bis 88 Euro jedoch nicht gerade. Wer möchte, kann im Rahmen eines Geschenksets auch eine persönliche Nachricht für eine Grußkarte verfassen, die ebenfalls mitgeliefert wird – zusammen mit einem zusätzlichen Geschenk. Zudem gibt Bloomon auf seiner Website an, wann die Blumen geliefert werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Blumen pünktlich ankommen. Anschließend sollen diese mindestens zehn Tage lang „frisch“ bleiben.

Fleurop – Blumen online verschicken

Im Gegensatz zu Bloomon konzentriert sich Fleurop in erster Linie auf den Einzelversand. Entsprechend gibt es auch eine deutlich größere Menge an individuellen Auswahlmöglichkeiten. Die bunten Blumensträuße lassen sich beispielsweise neben der Blumensorte und der Verfügbarkeit (Liefertermin) auch nach den Hauptbüten sowie den Farben filtern.

Preislich startet das Angebot bei 18 Euro und nach oben sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Die Versandkosten betragen innerhalb Deutschlands grundsätzlich 8 Euro; an Sonntagen muss man zudem einen Zuschlag in Höhe von ebenfalls 8 Euro zahlen. Zudem bietet Fleurop Eilaufträge in Form eines 100-Minuten-Services. Hier wird eine Lieferpauschale in Höhe von 19 Euro fällig.

Die Lieferung der Blumen kann in einem Karton per DHL erfolgen. Dann werden 6 Euro für die Lieferung fällig. Allerdings ist es nicht der Regelfall. Grundsätzlich werden die Blumensträuße direkt vor Ort von einem der weltweit 50.000 Fleurop-Partner-Floristen gebunden und auch ausgeliefert. Einziges Manko: Die Frische-Garantie beträgt bei Fleurop nur sieben und keine zehn Tage.

Blumen-Liebe per Amazon versenden

Neben dem für den Otto Normalverbraucher eher unbekannten Blumenversand lassen sich Bouquets auch über den Online-Versandhändler Amazon bestellen und verschicken. Die Auswahlmöglichkeiten sind hier ebenfalls sehr umfangreich. Was die Sortierungs- respektive Personalisierungs-Optionen angeht, so ist Amazon der spezialisierten Konkurrenz allerdings hoffnungslos unterlegen. Das ist jedoch nicht schlimm, denn Amazon kann als Blumenversand an einer anderen Stelle punkten: bei der Bequemlichkeit.

Wer ein Blumen-Abonnement abschließen möchte oder sich generell für das Thema interessiert, sollte lieber zu den Fachhändlern greifen. Solltest du hingegen schlicht einen schönen Blumenstrauß verschicken wollen, sind die unzähligen Auswahlmöglichkeiten eher hinderlich als hilfreich. Dasselbe gilt auch für die Bezahlart. Mit einem Amazon-Konto lässt sich die in Blumen gefasste Freude mit einem Klick verschicken. Alternativ muss bestenfalls das PayPal-Konto herangezogen werden – wenn man Pech hat, darf man sogar eine Überweisungs-Pilgerfahrt zur Bank unternehmen.

Weitere Internet-Blumenhändler

Unsere Auswahl an digitalen Blumenhändlern deckt die meisten Bedürfnisse ab. Menschen mit speziellen Wünschen, die hier nicht fündig wurden, können auch zu einem der andere Händler greifen. Um die Suche zu erleichtern, haben wir zusätzlich zu den bereits vorgestellten Blumenversand-Angeboten, einige weitere gute Varianten herausgesucht: