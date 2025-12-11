Zukunft 2026: Diese Tech-Trends verändern dein Leben

Wenn Johanna im inside-digital-Podcast überMORGEN ein Wiedersehen mit dem Zukunftsforscher Markus Neumann von Space und Lemon Innovations feiert, ist das Thema wieder mal KI. Was rollt da im nächsten Jahr auf uns zu?
Ein Übermorgen-Logo mit Porträt von Host Johanna und im Hintergrund ein Industriegebäude-Komplex.
KI ist längst kein Trend mehr, sondern eine Technologie.Bildquelle: Baruch Bürger / inside digital
Wer unseren Podcast schon länger hört, dürfte sich an das Gespräch mit Markus Neumann von Space und Lemon Innovations erinnern. Vor etwa einem Jahr sprach er mit Johanna über Ernährung, über autonomes Fahren, aber natürlich auch über künstliche Intelligenz. Letzteres Thema sollte jetzt wenig überraschend auch den heutigen Talk dominieren.

KI: Gekommen, um zu bleiben!

Konkret stellen wir erst einmal fest, dass KI längst mehr ist als „nur“ ein Technik-Trend. Die künstliche Intelligenz hat sich zur eigenständigen Technologie ausgewachsen, die unsere Berufe, unser Privatleben und generell alle Bereiche des Lebens betrifft. Hör also unbedingt in die neue Folge unseres Podcasts rein, wenn du wissen willst, was der Zukunftsforscher fürs kommende Jahr 2026 erwartet.

In den Rubriken Tech-Check, Tech-Ticker und Zukunftsrausch spricht Johanna dann mit Casi vom nextpit-Podcast Casa Casi. Er lässt durchblicken, wo wir bei KI derzeit stehen, was eher Hype und was Realität ist und worauf wir uns gefasst machen müssen in den nächsten Monaten und Jahren. Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

überMorgen anhören und abonnieren

Informativ, Unterhaltsam, Positiv – das ist überMORGEN, der neue Podcast von inside digital! Wir machen Lust auf morgen. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Darunter selbstverständlich Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Doch auch bei Deezer, RTL+ und Pocket Casts kannst du uns finden und abonnieren.

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

Wir freuen uns über dein Feedback! Schreibe uns einfach eine E-Mail an podcast@beebuzz.media oder folge uns auf Instagram. Selbstverständlich freuen wir uns auch auf Bewertungen und dein Review bei Apple Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen für zukünftige Episoden hast, lass es uns wissen, kommentiere hier oder schreib uns einfach eine Mail.

Hier kannst du den neuen Podcast von inside digital direkt abonnieren: Apple PodcastsSpotifyAmazon MusicYouTube MusicDeezerRTL+Pocket CastsRSS

Und was sagst du?

