Xiaomi: Smartphones bald ohne Google-Dienste und Play Store?

Droht Xiaomi das gleiche Schicksal wie Huawei? Diese Frage stellte sich erst vor Kurzem, als die USA das chinesische Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt haben. Allerdings gibt es einen Unterschied zu jeder Liste, auf der Huawei steht. Diese verbietet es US-amerikanischen Unternehmen wie Google oder Microsoft mit Huawei Geschäfte zu machen. Die schwarze Liste, auf der Xiaomi gelandet ist, sieht aber offenbar nur vor, dass die US-Amerikaner nicht mehr in Xiaomi investieren dürfen, was also nur Aktionäre betreffen sollte. Doch nun kommt ein weiteres Detail ans Tageslicht, das Fragen aufwirft.

Xiaomi entfernt Google-Dienste von Smartphones

Berichten zufolge soll Xiaomi seinen Smartphones per Update von Hand installierte Google-Dienste löschen. Eine anschließende Installation dieser wird offenbar blockiert. Zwar betrifft das nur Smartphone-Modelle in China. Doch dieser Schritt erfolgt wohl kaum grundlos. Ob Xiaomi den gleichen Schritt auch in Deutschland geht, ist möglich, aber eher unwahrscheinlich. Anders hingegen könnte der Fall aussehen, wenn du als Besitzer eines Xiaomi-Smartphones das Gerät aus China importiert hast.

Die möglichen Gründe

Die Gründe, die Xiaomi dazu veranlasst haben, diesen Schritt zu gehen, sind unklar. Insider mutmaßen, dass die chinesische Regierung Druck auf den Smartphone-Hersteller ausübt. Was jedoch klar ist: Google-Dienste spielen in China kaum eine Rolle. Ein möglicher Grund für dieses Handeln könnte also ein anderer sein. So kann man hierzulande Xiaomi-Smartphones zwar mittlerweile bei Amazon und Co. kaufen. Wer das Gerät jedoch über einen chinesischen Shop importiert, kann den einen oder anderen Euro sparen.

Die fehlenden Google-Dienste ließen sich bislang einfach nachträglich installieren. Das ist nun aber nicht mehr möglich. Die Folge: Wer ein Smartphone von Xiaomi kaufen will, muss ab sofort zu der hierzulande teureren Variante greifen, statt das Modell günstiger im China-Shop zu kaufen.

Fallen Google-Dienste und Play Store bald komplett weg?

Noch besteht keine Gefahr, dass Nutzer von Xiaomi-Smartphones demnächst auf Google-Dienste verzichten müssen. Ausgeschlossen ist das aber nicht. Der neue US-Präsident Joe Biden gilt zwar als China-freundlicher. Wie sein Vorgänger Donald Trump ist er aber ein Protektionist. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass Xiaomi ebenfalls das gleiche Schicksal ereilt wie Huawei, sähe die Zukunft von Google und Android düster aus. Die Chinesen könnten auf Harmony OS aufspringen, ein Betriebssystem, an dem Huawei aktuell mit Hochdruck arbeitet. In China würde so in Windeseile ein neuer Gegner für iOS und Android entstehen. Die ständigen Drohungen der USA könnten mittelfristig aber auch ohne Bann zu diesem Szenario führen.

