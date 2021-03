Gleich vier neue Modelle umfasst die Xiaomi Redmi Note 10 Reihe. Allen gemeinsam ist ein überarbeitetes Design und ein Bildschirm mit AMOLED-Technologie. Ansonsten liegen die Unterschiede im Detail.

Xiaomi Redmi Note 10 und Note 10S

Das Xiaomi Redmi Note 10 und Note 10S sind die direkten Nachfolger des Redmi Note 9. Der Bildschirm ist mit 6,43 etwas kleiner geworden und auch die Maße der beiden Smartphones fallen kleiner aus. Dazu sind sie etwas leichter als ihr Vorgänger. Beim verbauten Bildschirm handelt es sich bei beiden Smartphones um ein AMOLED-Panel mit Full-HD-Auflösung und einer 120 Hertz Bildwiederholrate. Die Displayabdeckung besteht aus Gorilla Glass 3.

Xiaomi hat dem Gehäuse ein neues Design verpasst. Die matte Kunststoff-Rückseite ist zu den Seiten hin etwas gebogen, wodurch die Smartphones besser in der Hand liegen sollen. Das Redmi Note 10 ist in den Farben Schwarz, Weiß und einem grünen Farbverlauf erhältlich. Das S-Modell besitzt hingegen einen blauen Farbverlauf, ist aber auch in Schwarz oder Weiß zu haben. Beide Smartphones sind erstmals nach IP53-Rating vor Spritzwasser geschützt. Der Fingerabdrucksensor steckt im Rahmen der Smartphones und ist nach außen hin gebogen. So ist die Power-Taste wieder leichter als Button zu erfühlen.

Kleine Unterschiede bei der Kamera

Das Redmi Note 10 besitzt eine 48 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von f/1,79, während das etwas teurere Redmi Note 10S mit einer 64 Megapixel Hauptkamera ausgestattet ist. Beide Smartphones besitzen zusätzlich noch eine 8 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera sowie einen Bokeh-Sensor und eine Makro-Kamera mit jeweils 2 Megapixeln. Dabei scheint es sich zumindest von den technischen Daten her um dieselbe Kamera-Ausstattung zu handeln, die bereits im Redmi 9 steckt.

Anderer Prozessor

Große Unterschiede macht Xiaomi in diesem Jahr beim Prozessor. Das Redmi Note 10 ist mit dem gerade erst vorgestellten Snapdragon 678 von Qualcomm ausgestattet. Da es sich um das erste Smartphone überhaupt mit diesem Prozessor handelt, sind Benchmarks aktuell noch nicht verfügbar. Laut Xiaomi liegt der Prozessor jedoch bei der Leistung unter dem MediaTek Helio G95 im S-Modell. Folgende Speicherausstattungen stehen zur Verfügung:

Redmi Note 10

4 GB RAM + 64 GB Speicherplatz für 199 Dollar

4 GB RAM +128 GB Speicherplatz für 229 Dollar

Redmi Note 10S

6 GB RAM + 64 GB Speicherplatz für 229 Dollar

6 GB RAM +128 GB Speicherplatz für 249 Dollar

8 GB RAM + 128 GB Speicherplatz für 279 Dollar

Ob alle Varianten hierzulande auf den Markt kommen, verrät Xiaomi noch nicht. Auch die deutschen Preise werden erst am 25. März bekannt gegeben. Für die ersten Besteller wird es eine Rabatt-Aktion geben.

Starkes Ladegerät im Lieferumfang

Der Akku bei beiden Smartphones fast 5.000 mAh und ist damit ähnlich groß wie im vergangenen Jahr. Damals gab es einen merkbaren Unterschied zwischen Qualcomm und MediaTek. Auch in diesem Jahr dürfte der Akku des Redmi Note 10 etwas länger durchhalten als beim S-Modell. Beide Smartphones können via Kabel mit bis zu 33 Watt geladen werden. Ein entsprechendes Ladegerät befindet sich im Lieferumfang.

Xiaomi Redmi Note 10 Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 678 Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 179 g Farbe Weiß, Grau, Grün Einführungspreis Marktstart März 2021

Xioami Redmi Note 10 Pro: Ein neuer Verkaufsschlager?

Das Redmi Note 8 Pro und Note 9 Pro waren echte Verkaufsschlager in den vergangenen Jahren. Das Redmi Note 10 Pro hat gute Chancen diese Erfolgsreihe fortzusetzen.

So bekommt das Smartphone ebenfalls ein überarbeitetes Gehäuse, ist minimal kleiner und etwas leichter geworden. Der Bildschirm misst jedoch wie beim Vorgänger 6,67 Zoll (16,94 cm) und bietet zum ersten Mal AMOLED-Technik und eine 120 Hertz Bildwiederholrate. Beim Bildschirmglas handelt es sich um Gorilla Glass 5. Auf der Rückseite kommt matter Kunststoff zum Einsatz. Als Farben stehen Schwarz sowie ein Farbverlauf von Blau oder Bronze zur Auswahl. Auch die Pro-Version ist erstmals nach dem IP53-Standard vor Spritzwasser geschützt.

108 Megapixel Kamera

Die verbaute Hauptkamera bietet eine Auflösung von satten 108 Megapixeln. Es handelt sich dabei um den Samsung HM2 Sensor, der bessere Fotos als der HM1 im Mi 11 oder oder im Galaxy S20 Ultra machen soll. Mit der Pixel-Bining Technologie werden 9 (statt zuvor 4) Pixel zu einem Pixel kombiniert, um so ein lichtstärkeres 12 Megapixel Foto zu erhalten. Zusätzlich verbaut Xiaomi eine 8 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera, eine 5 Megapixel Telemakro-Kamera und einen 2 Megapixel Bokeh-Sensor. Die Telemakro-Kamera ist eine kleine Verbesserung zum Vorgänger. Die anderen beiden Zusatzkameras sind von den technischen Daten her identisch geblieben.

Solide Ausstattung

Als Prozessor setzt man beim Redmi Note 10 Pro auf den Snapdragon 732G. Dieser kam hierzulande erstmals im Poco X3 NFC zum Einsatz. Mit einem Antutu-Score von 280.850 hat der Chip sogar genug Power um das ein oder andere Spiel zu spielen. Folgende Speicher-Varianten stehen zur Verfügung:

6+64 für 279 Dollar

6+128 für 299 Dollar

8+128 für 329 Dollar

Welche Editionen zu welchem Preis bei uns auf den Markt kommen, verrät Xiaomi am 25. März. Für die ersten Käufer wird es eine Rabatt-Aktion geben.

Der integrierte 5.020 mAh große Akku wird wie bereits beim Vorgänger mit maximal 33 Watt geladen. Das benötigte Netzteil befindet sich im Lieferumfang.

5G wird (noch nicht) zum Standard

Ein Feature, das die neuen Smartphones nicht mitbringen, ist der neue Mobilfunkstandard 5G. Das Redmi Note 10 5G ist hier eine Ausnahme, hinterlässt jedoch Fragen. Schließlich hat Xiaomi erst vor wenigen Wochen das Redmi Note 9 5G vorgestellt, welches zudem noch besser ausgestattet ist, als das Note 10 5G.

So setzt man beim Redmi Note 10 5G auf einen MediaTek Dimensity 700 statt auf den leistungsstärkeren 800u des Vorgängers. Die Speicherausstattung ist mit 4 GB RAM und 64 oder 128 internem Speicher ebenfalls geringer. Einziger Vorteil: NFC ist dieses Mal mit an Bord. Die Preise liegen bei 199 Dollar bzw. 229 Dollar je nach Speichergröße.

Der Bildschirm misst 6,5 Zoll und setzt nicht auf AMOLED, sondern weiterhin auf IPS. Die Bildwiederholrate beträgt 90 Hertz und ist damit immer noch merkbar schneller als die standardmäßigen 60 Hertz. Gorilla Glass 3 soll das Panel vor Kratzern und Brüchen schützen. Ein IP-Rating besitzt das 5G-Smartphone nicht.

Schwache Kamera

Als Hauptkamera setzt Xiaomi auf das 48 Megapixel Modul des Vorgängers. Die Ultraweitwinkel-Kamera wurde hingegen gestrichen. Dafür verbaut Xiaomi einen Bokeh-Sensor und ein Makro-Objektiv mit jeweils 2 Megapixeln.

Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und wird im Gegensatz zu den anderen Smartphones der Reihe nur mit maximal 18 Watt aufgeladen. Das Netzteil wird mitgeliefert.

Fazit: Die Xiaomi Redmi Note 10 Reihe weiß zu überzeugen

Insgesamt hat Xiaomi ordentlich abgeliefert und zumindest drei interessante Smartphones vorgestellt. Auch wenn die deutschen Preise noch nicht bekannt sind, dürfte diese nur minimal über den Preisen von vergangenem Jahr liegen. Das Redmi Note 10 Pro wird mit seinem 120 Hertz AMOLED-Bildschirm und einer vielversprechenden Kamera ein voraussichtlich ein echt unschlagbarer Preis-Leistungs-Sieger. Das Redmi Note 10(S) können hingegen mit einem kompakteren Format, AMOLED-Technik und einem guten Preis gegen das Galaxy A41 und A51 antreten.

Die finalen Preise und Termine zur Vorbestellung für den deutschen Markt wird Xiaomi am 25. März präsentieren.