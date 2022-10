Xiaomi 12 T (Pro): Neues Top-Smartphone startet auf dem Markt – bei uns kannst du es gewinnen

Anfang Oktober hat Xiaomi in München zwei neue Smartphones vorgestellt – und heute kommt das Xiaomi 12 T (Pro) auf den Markt. Wir zeigen dir, was die neuen Smartphones können und wieso sich insbesondere die Pro-Version jetzt lohnt.

Xiaomi 12 T (Pro): Das steckt in den neuen Modellen

Die beiden neuen Xiaomi 12 T (Pro)-Modelle unterscheiden sich hauptsächlich in puncto Kamera und Chip. Sie kommen mit einer schicken Rückseite aus mattem Glas, die für Fingerabdrücke weniger empfänglich ist, als noch das Kunststoffgehäuse der Vorgängermodelle. Cool: Beide Modelle bieten eine dreijährige Update-Garantie für Android sowie eine vierjährige Garantie für Sicherheitsupdates. Damit sind die Smartphones auch längerfristig eine gute Wahl.

In beiden Handys verbaut Xiaomi je einen AMOLED-Bildschirm mit einer großen Diagonale von 6,67 Zoll. Perfekt, um beispielsweise Videos mit starken Farben auf großer Fläche zu streamen. Die hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz sorgt dabei zusätzlich dafür, dass Bewegungen deutlich flüssiger wahrgenommen werden. So bist du auch für mobiles Gaming etwa in Bus und Bahn gut ausgestattet. Brauchst du die hohe Refreshrate einmal nicht – etwa, weil du nur Text liest – regeln die Geräte die Rate herunter und sparen dadurch Energie. Die Displays lösen zudem mit 2.712 × 1.220 Pixeln auf und stellen daher Inhalte mit einer höheren Auflösung als Full-HD dar.

Fotos mit bis zu 200 Megapixel und Schnellladen

Im 12 T ist ein Dimensity 8100 Ultra von MediaTek verbaut, während im Inneren des Pro-Modells ein Snapdragon 8+ Gen 1 Chip von Qualcomm arbeitet. Begleitet werden die Prozessoren von je 8 GB Arbeitsspeicher. Weitere Highlights der beiden Geräte sind deren Kameras. So schießt du mit dem 12 T Pro beeindruckende Fotos mit bis 200 Megapixeln. Zusätzlich sind eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel- sowie eine 2-Megapixel-Makro-Kamera auf der Rückseite zu finden. Mit der Basis-Version knipst du Bilder mit bis zu 108 Megapixeln, die beiden weiteren Kameralinsen unterscheiden sich nicht vom Pro-Modell.

Und auch der Blick auf den Akku überzeugt. So ist in beiden Modellen ein 5.000-mAh-Akku integriert, der sich dank Schnellladefunktion in gerade einmal 19 Minuten wieder komplett aufladen lässt.

Gewinnspiel: Mach mit und gewinne das Xiaomi 12 T Pro

In unserem Gewinnspiel bei Instagram verlosen wir das neue Xiaomi 12 T Pro. Mit ein bisschen Glück kannst du das Top-Smartphone so schon bald dein Eigen nennen. Alles, was du dafür tun musst: Like den Beitrag und kommentiere mit einem Handy-Emoji. Wenn du magst, kannst du den Post auch mit deinen Freunden teilen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 18. Oktober – so lange hast du also noch Zeit teilzunehmen.

Falls du dich nicht auf dein Glück verlassen möchtest, kannst du das Xiaomi 12 T auch in den Farben Schwarz, Blau oder Silber bei Saturn kaufen. Mit 256 GB Speicherplatz kostet es 649,90 Euro. Das Pro-Modell gibt’s in denselben Farben mit 256 GB internem Speicher für 799,90 Euro. Und denk dran: Bei Letzterem kannst du dir bis zum 18. Oktober auch noch gratis ein Redmi Pad im Wert von über 300 Euro dazu sichern.