Xiaomi 12 T Serie: Diese Merkmale zeichnen die neuen Smartphones aus

Mit der T-Serie schiebt Xiaomi seit geraumer Zeit ein herbstliches Nachfolge-Modell nach, das sich an den eigentlichen Flaggschiffen des jeweiligen Jahres orientiert – jedoch preiswerter ist. Samsung macht ähnliches mit den FE-Varianten und auch von Google sind wir solche Preispunkt-Modelle gewohnt – zuletzt mit dem Pixel 6a. Nun also das Xiaomi 12 T (Pro).

Xiaomis Steckenpferd: Voller Akku in 20 Minuten

Während sich Hersteller wie Apple, Google oder Samsung akkuschonend geben und ihre Geräte nur begrenzt wirklich schnell aufladen lassen, ist Xiaomi hier voll auf der Rennstrecke unterwegs. Und so kommt der aktuelle Schwung auch in der T-Serie mit vollem Ladespeed aus der Steckdose.

Satte 120 Watt Leistungsaufnahme gewährt Xiaomi den beiden neuen Smartphones Xiaomi 12 T und 12 T Pro. Damit soll der üppige 5.000-mAh-Akku in weniger als 20 Minuten vollständig aufgeladen werden.

120-Watt-Netzteil im Lieferumfang, Standard-Schutzhülle ebenfalls

Ebenfalls bemerkenswert: Das dafür nötige Netzteil befindet sich im Lieferumfang. Die reine Existenz dieser Beilage ist im Marktumfeld mittlerweile eine Erwähnung wert. Dass es sich um ein 120-W-Netzteil handelt, umso mehr. Bei anderen Herstellern müsste ein solches erst hinzugekauft werden.

Da das Kabel dazu eines vom normgerechten Typ-C ist, kannst du damit theoretisch auch deinen kompatiblen Laptop aufladen. Notebooks verweigern die Stromzufuhr mit herkömmlichen 18-W-Ladekabeln oft. Mit den 120 Watt von Xiaomi ist diese Hürde genommen.

Noch ein Lieferumfang-Extra: Das Smartphone wird direkt mit einer Schutzhülle geliefert. Die sichert das Handy mit seinem Glaskörper gegen Kratzer ab und hält es länger frisch. Die Schutzhülle ist aus Standard-Kunststoff und mehr zweckdienlicher Natur als Design-Statement.

Dreistellige Megapixel-Werte beim Xiaomi 12 T (Pro)

Xiaomi hat Huaweis Leica-Partnerschaft geerbt. Diese explizite Kamera-Kooperation wird plakativ nur im Über-Flaggschiff, dem Xiaomi 12S Ultra, angepriesen. Da Leica die Sensoren und Objektive nicht tatsächlich baut, sondern vor allem mit der Expertise beim Kamera-Konzept glänzt, dürfte sich diese Zusammenarbeit auch bei den preislich günstigeren Smartphones zumindest etwas auszahlen.

Bei den Sensoren selbst greift Xiaomi im 12 T und 12 T Pro auf etablierte Ware – und zwar solche, die Rekorde bricht. Mit 108 Megapixeln im Standard-Modell und 200 Megapixeln in der Pro-Edition, werden die Kamera-Setups mit ordentlichen Kalibern angeführt. Entsprechend groß und vielseitig bearbeitbar kannst du die Fotos erwarten. Beide Kameras sind ansonsten mit verstärkenden Objektiven für Ultra-Weitwinkel- und Makro-Fotos ausgestattet. Der Unterschied zur absoluten Oberklasse besteht hier entsprechend im Fehlen eines Tele-Zoom-Objektivs.

Cooles Foto-Feature: Mit „Foto Burst“ knipst das Xiaomi 12T Pro 30 Mal pro Sekunde und stellt damit sicher, dass du den perfekten Frame und Augenblick erwischst. Gerade bei Bewegungs-Aufnahmen ein echter Helfer.

Standard-Geschacher: Xiaomi setzt auf neue Technologien

Einige technische Daten gehen neben den plakativen Technik-Versprechen unter. Einfach, weil sie nicht so attraktiv klingen. Mit 256 GB Standard-Speicherausstattung ist beim Xiaomi 12 T Pro ja schon viel gesagt. Dass der verbaute Speicherchip den superschnellen Standard USF 3.1 nutzt, ist erst mit einem tieferen Blick in die Details zu entnehmen.

Ähnlich gelagert sind die Detail-Angaben zum Display. AMOLED mit 2.712 × 1.220 Pixeln Auflösung klingt gut und ist es auch. Die 120-Hertz-Bildwiederholrate lässt etwa das Xiaomi 12T über das ebenfalls neue Google Pixel 7 hinauswachsen. Bei der Hauptkamera steckt der Teufel im Detail, wenn es um die verbauten Extras geht: Mit einer f/1.69-Blende lässt das Objektiv viel Licht durch und dank optischer Bildstabilisierung (OIS) werden die Bilder auch bei längerer Belichtungszeit scharf.

Etwas geläufiger sind indes Bezeichnungen WiFi 6 und Bluetooth 5.2 – jeweils State of the Art und im Xiaomi 12 T und 12 T Pro verfügbar. 5G-Unterstützung ist derweil nicht mehr extra erwähnenswert, auch wenn die Hersteller nicht müde werden, den Mobilfunkstandard sogar noch in den offiziellen Produktnamen zu übernehmen. Kurz und bündig: Ja, beide Modelle unterstützten 5G-Mobilfunk.

12T mit 8 + 256 GB Speicherplatz für 649,90 Euro bei Saturn

12T Pro mit 8 + 256 GB Speicherplatz für 799,90 Euro Saturn

Für alle (Vor)-Besteller bis zum 18. Oktober gibt es das neue Redmi Pad im Wert von 329,90 Euro kostenfrei dazu. Dieses wird jedoch nicht automatisch mitgeschickt, sondern kann über eine Aktionsseite im Nachhinein angefordert werden.