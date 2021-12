Xiaomi 12 kommt in einer Woche: Alle Infos zum neuen Smartphone

Für Fans von Xiaomi endet das Jahr mit einem besonderen Highlight. Am 28. Dezember um 12:30 deutscher Zeit wird Xiaomi sein neues Flaggschiff-Smartphone vorstellen. Das Xiaomi 12 soll dabei in drei Varianten erscheinen. Auch für Fans kleinerer Smartphones ist etwas dabei.

Xiaomi 12: Drei Modelle im Dezember – weitere später

Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch 2021 das Xiaomi 12 in verschiedenen Varianten erscheinen. Auf der geleakten Einladung sehen wir zwei Smartphones. Hierbei handelt es sich um das Xiaomi 12 und das 12 Pro. Darüber hinaus wird auch über ein Xiaomi 12X spekuliert. Hierbei könnte es sich um ein neues Falt-Smartphone von Xiaomi handeln. Im kommenden Jahr soll noch ein teureres Ultra-Modell sowie eine günstigere Lite-Version erscheinen.

Erstmals ein kleineres Modell geplant

In den vergangenen Jahren kannte die Größe von Smartphones nur eine Richtung. Von 6,5 ging es zu 6,7 und im vergangenen Jahr sogar auf 6,8 Zoll. Mit dem Xiaomi 12 soll sich das ändern. So soll das normale Modell gerade einmal 6,2 Zoll groß sein. Damit wäre das neue Flaggschiff-Smartphone eines der kompaktesten Modelle auf dem Markt. Das Xiaomi 12 Pro wird hingegen wie der Vorgänger auf ein 6,8 Zoll großes Display mit 2K-Auflösung, also 1.440 x 3.200 Pixel, setzen.

In beiden Smartphones baut Xiaomi auf AMOLED-Panels mit leicht gebogenen Displayrändern. Beide Smartphones verfügen zudem über eine Punshhole-Kamera und Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm.

Snapdragon 8 (Gen. 1) in allen Modellen

Im Xiaomi 12 und 12 Pro steckt der neue Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 8 (Gen. 1). Beim kleineren Modell sollen zudem wohl 8 Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut sein. Unklarheiten gibt es hingegen beim Akku. So gehen aktuelle Berichte von 5.000 mAh beim kleinen Model aus. Das wäre mehr als beim deutlich größeren Xiaomi 11. Von daher rechnen wir eher beim Pro-Modell mit dieser Kapazität.

Zur weiteren Ausstattung zählt selbstverständlich 5G, Dual-SIM und Wi-Fi 6. Eine Möglichkeit zur Speichererweiterung gibt es hingegen – wie bereits beim Vorgänger – nicht. Noch nicht viel bekannt ist über die Kameras. Es soll sich jedoch wie im vergangenen Jahr um eine Triple-Kamera handeln. Damit könnte Xiaomi auch in diesem Jahr wieder auf eine Telekamera verzichten und auf Normal, Ultraweitwinkel und Makro setzen.

Marktstart und Preise des Xiaomi 12

Wie im vergangenen Jahr wird das Smartphone erst einmal für den chinesischen Markt vorgestellt. Fans und Kunden in Europa müssen sich voraussichtlich noch ein bis zwei Monate gedulden. Der Preis des Xiaomi 12 dürfte sich am Vorgänger orientieren und bei rund 800 Euro liegen.