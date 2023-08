Xbox schenkt dir zwei Spiele, dann endet das Angebot permanent

Schon bald verwandelt sich dein Xbox Live Gold Abonnement in ein Xbox Game Pass Core Abonnement. Der Preis des Angebots ändert sich dabei nicht, doch ein Bonus geht verloren: Es gibt keine kostenlosen Spiele mehr. Stattdessen beinhaltet das neue Abo eine Reihe an Spielen, die du kostenfrei spielen kannst. Das Angebot dieser Spiele ändert sich mehrmals pro Jahr. Kostenlose Spiele, die du dir durch Games with Gold gesichert hast, darfst du jedoch behalten. Deswegen solltest du auch die letzten zwei Spiele nicht verpassen.

Blue Fire

In Blue Fire haben böse Mächte die Welt von Penumbra übernommen. Du bist ein Krieger des Lichts und der Dunkelheit, weswegen Penumbra deinen Einsatz braucht. Nur du kannst die Welt vor ihrem Abgrund retten. Dazu musst du dich auf eine Reise begeben, auf der du Tempel voller 3D-Platforming-Herausforderungen erkundest und meisterst. Schaffst du es, das Geheimnis von Penumbra zu lösen?

Du kannst dir Blue Fire vom 1. August bis zum 31. August kostenlos sichern. Spielen kannst du auf deiner Xbox Series X/S und deiner Xbox One. Du kannst dir die kostenlosen Spiele von Games with Gold übrigens auch als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate sichern.

Inertial Drift bei Games with Gold

In Inertial Drift kannst du dein Können beim Driften unter Beweis stellen. In diesem Aracade-Rennspiel rast du durch eine 90er-Jahre-Retro-Zukunft. Ein einzigartiges Handling-Modell und Twin-Stick-Drift-Mechanik verleihen dem Spiel dabei einen ganz besonderen Charme. Du hast die Auswahl aus 16 einzigartigen Autos, die du auf 20 wilden Strecken fahren kannst. Im Mehrspielermodus kannst du dein Können gegen andere Spieler unter Beweis stellen.

Auch dieses Spiel kannst du dir noch bis zum 31. August kostenlos sichern. Es ist für deine Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Mit diesen beiden Spielen endet das kostenlose Angebot von Xbox Live Gold. Am 14. September wird Xbox Live Gold offiziell zum Xbox Game Pass Core. Die meisten Features des aktuellen Angebots bleiben erhalten, nur von den kostenlosen Spielen müssen Gamer Abschied nehmen.