Xbox Game Pass: Diese neuen Spiele gibt es Ende Februar

Dem Xbox Game Pass werden stets am Anfang und am Ende des Monats neue Games hinzugefügt. Dabei werden die Games für die letzten zwei Wochen meist erst gegen Mitte des Monats bekannt gegeben. Nun sind die Spiele bekannt, welche im Februar noch auf Abonnenten des Game Passes zukommen. Manche der neuen Spiele werden auch durch EA Play verfügbar sein, da die beiden Abos öfters mal zusammen arbeiten.

Das sind die neuen Spiele im Februar 2022

Mass Effect: Legendary Edition – Xbox Game Pass Ultimate und EA Play (Cloud)

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Madden NFL 22 – Xbox Pass Ultimate, PC Game Pass und EA Play (Konsole & PC)

Total War: Warhammer 3 (PC)

Roboquest (PC)

Galactic Civilizations 3 (PC)

Super Mega Baseball 3 – Xbox Game Pass Ultimate/ EA Play (Konsole)

Alice: Madness Returns (PC)

Die gelisteten Spiele werden nach und nach veröffentlicht. Den Start macht dabei “Mass Effect: Legendary Edition”, welches bereits gestern, am 15. Februar, veröffentlicht wurde. Am 17. Februar folgen dann “Lawn Mowing Simulator”, “Madden NFL 22” und “Total War: Warhammer 3”. Darauf folgt “Roboquest” am 22. Februar. “Galactic Civilizations 3” und “Super Mega Baseball 3” gibt es dann am 24. Februar. Den Abschluss macht am 28. Februar “Alice: Madness Returns”. Das die Spiele so gestaffelt sind, ist dabei nichts Neues.

“Mass Effect: Legendary Edition” gab es zwar schon zuvor im Pass, doch nun kannst du das Spiel über die Cloud spielen, ohne es herunterzuladen. Generell fällt auf, dass es unter den acht Spielen vorrangig für PC Spieler interessant wird. Immerhin sind satte sechs von acht Titeln auf dem PC verfügbar.

Bei Total War: Warhammer III handelt es sich um einen Day One Release.

Highlights des Xbox Game Pass

Das große Highlight der neuen Spiele für Februar ist eindeutig “Total War: Warhammer 3”, welches für den PC verfügbar sein wird. Es handelt sich hierbei nämlich um einen Day One Release. Das bedeutet, dass du das Spiel am Tag seiner Veröffentlichung über den Xbox Game Pass kostenlos spielen kannst und nicht auch nur einen Tag warten musst.

Doch auch die anderen Spiele, welche diesen Monat hinzugefügt werden, sind nicht zu unterschätzen. Bei “Lawn Mowing Simulator” handelt es sich zum Beispiel um einen witzigen Zeitvertreib, welcher dir gegen Langeweile oder bei schlechtem Wetter die Stimmung verbessern kann. Insgesamt können sich Abonnenten über die neuen Spiele freuen, denn sofern du den Xbox Game Pass Ultimate besitzt, musst du für keines der neuen Spiele extra zahlen. Auch wenn du das Basis-Abo und EA Play besitzt, kannst du auf alle Spiele zugreifen.