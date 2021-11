Xbox Game Pass: Diese gratis Games gibt es im November

Ausschließlich für den PC kannst du dich ab dem 2. November über “Minecraft: Java und Bedrock Editions” freuen. Ein wahrer Klassiker zieht mit dem Sandbox-Game in die Reihen des Xbox Games Pass‘ ein. Mit dem meistverkauften Computerspiel überhaupt, kannst du mit Sicherheit nichts falsch machen.

Xbox Game Pass: Zwei Games zum Start

Ebenfalls an diesem Tag hast du die Möglichkeit “Unpacking” auf der Konsole oder dem PC auszutesten. Wie der Titel verrät, ist das Game ein absoluter Ruhepol und lässt dich den Stress des Tages vergessen. Mit einer Mischung aus Inneneinrichtung und Simulator, ist es deine Aufgabe dein Zuhause ein- und aufzuräumen.

Klassiker und neue Titel warten auf dich

Am 4. November warten die Games “It Takes Two “ sowie “Kill It with Fire” für die Konsole und den PC auf dich. Im ersten Game kannst du zusammen mit Freunden als Cody und May spielen, die sich als Puppen in einer fantastischen und merkwürdigen Welt wiederfinden. Dabei könnt ihr nur zusammen in diesem Irrsinn eure Beziehung und jedes einzelne Level überleben. “Kill It With Fire” ist dagegen nichts für Gamer mit einer Abneigung gegen Spinnen. Oder doch? Ob mit Feuer, Schusswaffe oder Wurfsternen – in diesem Game kannst du deine ganze geballte Wut auf die Krabbelviecher entfesseln und dein Zuhause endgültig von ihnen befreien.

Am 9. November warten gleich drei Titel auf dich. In “Football Manager 2022” für den PC bringst du deinen eigenen Verein an die Spitze. Reale Animationen und neue Spielmechaniken machen dabei den großen Titeln wie FIFA Konkurrenz. Überdies gibt es außerdem die separate Xbox Edition. “Forza Horizon 5” ist dagegen etwas für die Motor-Fans. Auf den scheinbar grenzenlosen Straßen Mexikos kannst du mit einem von mehr als 100 Automodellen der Sonne entgegen rasen.

Am 11. November folgt ein weiterer Klassiker: “Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition” für die Konsole. Als Carl Johnson bist du zurück in der Unterwelt von San Andreas. Zwischen Kriminalität und Korruption muss er den Rest seiner Familie, seine Freunde und sich selbst schützen. “One Step from Eden”, das auch an diesem Tag für dich bereit gestellt wird, ist ein typisches Kartendeck-Game mit Roguelike-Elementen und ein echtes Multitalent.

Was die Updates und DLCs betrifft sind bald “Doom Eternal: Horde Mode and Update 6.66” und das “Forza Horizon 5 Premium Add-Ons Bundle” verfügbar. Ab dem 12. November gibt es außerdem einen “Early Access Trial” mit EA Play für “Battlefield 2042”.

Wer nun Interesse am Xbox Game Pass bekommen hat, den kostet der erste Monat für alle Plattformen aktuell nur 1 Euro. Als PC Nutzer kosten ab dem 2. November die ersten drei Monate ebenfalls nur 1 Euro. Danach fallen für die Ultimate Mitgliedschaft 12,99 Euro an. Für den PC und die Konsole dagegen nur 9,99 Euro pro Monat.