Xbox Game Pass: 10 neue Spiele vor Weihnachten

Normalerweise werden Spiele dem Xbox Game Pass nach und nach im Laufe des Monats hinzugefügt. Am 16. Dezember gab es jedoch einen großen Spiele-Drop. Den größten dieses Jahres. Ganze 10 neue Spiele haben ihren Weg in den Game Pass gefunden.

Das sind die neuen Games

Spieler aller Konsolen, welche den Xbox Game Pass unterstützen, können sich freuen. Die neuen Games sind nämlich allesamt sowohl für die Cloud, die Xbox und den PC verfügbar. Unter den neuen Spielen verbergen sich einige Schätze, welche nur darauf warten, von Spielern entdeckt zu werden. Das sind die neuen Spiele:

Ben 10: Power Trip

Broken Age

Firewatch

Lake

Mortal Kombat 11

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Race with Ryan

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

The Gunk

Transformers: Battlegrounds

Unter den neuen Spielen befinden sich Games für alle Altersklassen. Besonders “Paw Patrol” und “Broken Age” richten sich eher an jüngere Spieler. Doch auch für andere Altersklassen gibt es hier einiges zu holen. Beispielsweise “Firewatch”, welches aktuell eines der besten Indie-Games im Game Pass ist. Hier wirst du in die Wildnis von Wyoming versetzt, wo du außer einem kleinen Radio und dir selbst nichts hast. Wem Firewatch gefällt, dem wird sicher auch “Lake” Freude bereiten.

Wer jedoch eher Fan von Action und schnellem Geschehen ist, der ist bei “Mortal Kombat 11” gut aufgehoben. Auch “The Gunk” und “Transformers: Battlegrounds” bieten Action und Combat ohnegleichen. “The Gunk” und “Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth” sind übrigens auch die beiden neuen Day One Spiele, welche jetzt im Game Pass enthalten sind.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Auch im Dezember kommen nicht nur Spiele beim Game Pass hinzu. Microsoft kündigte an, dass fünf Titel den Service zum Ende des Jahres hin verlassen werden. Es handelt sich dabei sowohl um Konsolen als auch PC-Games. Die Spiele, welche den Xbox Game Pass verlassen, lauten wie folgt:

Pro Evolution Soccer 2021

The Little Acre

Yakuza o

Yakuza Kiwami 1

Yakuza Kiwami 2

Die Yakuza Spielreihe ist ein wahrer Klassiker von Sega.

Solltest du diese Spiele noch ausprobieren wollen, dann wird es höchste Zeit. Allerdings sind besonders die Yakuza Games sehr zeitintensiv. Mit etwa 70 bis 100 Stunden Spielzeit wird es schwer, sie bis zum 31. Dezember komplett durchzuspielen. Solltest du die Spiele also auch nach Ablauf ihrer Zeit im Game Pass haben wollen, dann empfiehlt es sich die Spiele jetzt mit dem 20 Prozent Rabatt des Game Passes zu kaufen.

Du musst dir allerdings keine Sorge um die anderen Yakuza Games machen. Es scheint, als würden sie noch eine Weile im Xbox Game Pass vorhanden sein. Insgesamt ist der Dezember allerdings positiv für den Xbox Game Pass ausgegangen. Mit zehn neuen Spielen und nur fünf, die gehen, können Spieler insgesamt fünf Spiele mehr genießen. Wie lange die neuen Spiele bleiben, kann noch keiner sagen, doch vermutlich werden sie Spielern nicht allzu kurz zur Verfügung stehen.