Wo ist mein Weihnachtspaket? Liefern DHL, Hermes & Co. an Heiligabend?

Schon Ende November „ertranken“ die Paketdienste in Arbeit. Die Paketdienste haben im Vorfeld viel getan, um einen Stau wie im vergangenen Jahr zu vermeiden. Dennoch sind es Millionen Pakete, die jetzt noch unterwegs sein – beispielsweise, weil sie erst am Freitag oder Samstag Last Minute auf die Reise geschickt wurden. Das kann problematisch sein, sofern ein Langstreckentransport über Nacht mal nicht klappt oder bei der Zustellung niemand zu Hause ist und das Paket in den Shop geht. Ist dein Weihnachtspaket jetzt noch nicht da, wird es wirklich eng, dass du das Paket noch vor Weihnachten bekommst. Ob das noch funktionieren kann, zeigt ein Blick ins Internet.

Sendungsverfolgung im Internet

Die Sendungsverfolgung, oftmals auch als Tracking bezeichnet, ermöglicht dir, vergleichsweise genau zu sehen, wo dein Paket sich befindet. Jeder Paketdienst betreibt seinen eigenen Tracking-Dienst.

Wo ist mein Paket?

Ob ein Weihnachtspaket heute noch ankommt oder nicht, lässt sich in der Regel ab spätestens ab etwa 10 Uhr morgens am Sendungsstatus erkennen. Denn dann verlassen in der Regel die letzten Paketboten den Hof des Zustelldepots. Im Tracking des Paketes siehst du dann, dass sich das Paket im Zustellfahrzeug befindet. Schon vorher kannst du aber Vermutungen anstellen. Denn wenn sich das Paket morgens gegen 8 Uhr noch nicht in einem Paketzentrum in deiner Nähe befindet, hat es der Paketdienst nicht vermutlich geschafft, die Sendung über Nacht entsprechend ans Ziel zu transportieren.

Kommt mein DHL-Paket noch vor Weihnachten?

Ob sich ein Paket schon im Auto des Zustellers befindet, siehst du im Tracking des Paketes. Bei der DHL Sendungsverfolgung lautet die entsprechende Meldung „Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen“. Ist dein Paket mit DHL Express unterwegs, so lautet die Meldung „In Auslieferung durch Kurier“. Das Paket kommt dann nicht mit dem üblichen DHL-Boten. Auch bei DHL-Paketen kann es dir passieren, dass dein Postbote von der Deutschen Post das Paket dabeihat, nicht der DHL-Fahrer. In der DHL Paketverfolgung kannst du das daran erkennen, dass das Paket extrem früh ins Zustellfahrzeug verladen wurde.

Fakt ist: Wenn dein DHL-Paket am 23. Dezember gegen 12 Uhr immer noch nicht auf einem Zustellfahrzeug ist, wirst du es wohl heute nicht mehr ankommen. Aber: DHL liefert auch an Heiligabend aus – wenngleich nur verkürzt. Es besteht also noch Hoffnung.

Kommt mein Hermes-Päckchen noch vor Weihnachten?

Sobald dein Hermes-Paket sich im Auto des Zustellers befindet, heißt es in der Hermes Sendungsverfolgung: „Die Sendung befindet sich in der Zustellung“. Teilweise ändert sich der Status aber erst eine ganze Weile, nachdem der Zusteller losgefahren ist. Die Einträge erfolgen nicht in Echtzeit. In der Regel kommt es an dem Tag dann aber auch an. Teilweise arbeiten die Zusteller bis in die Abendstunden hinein – und auch noch an Heiligabend.

Kommt meine Weihnachtspaket mit DPD heute?

Wenn dein DPD-Bote das Paket in sein Auto geladen hat, siehst du im Tracking den Vermerk „In Zustellung“. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch am gleichen Tag ankommt, ist vergleichsweise hoch. Wichtig bei DPD: An Heiligabend stellt DPD noch zu, allerdings vor allem Express-Pakete, die du bis zum heutigen 23. Dezember noch aufgeben kannst. Standard-Pakete werden höchstens bei entsprechender Kapazität zugestellt.

Kommt mein Paket mit GLS heute noch an?

GLS spricht in der GLS Sendungsverfolgung eine recht deutliche Sprache: „Das Paket wird voraussichtlich im Laufe des Tages zugestellt.“ Die Boten sind zu den üblichen Büro-Zeiten unterwegs. War der Bote bis heute Abend nicht da, gibt es lange Gesichter. GLS hat angekündigt, an Heiligabend keine Pakete auszuliefern.

Kommt mein Amazon-Paket heute noch an?

Amazon arbeitet mit einer ganzen Scharr an Zustellpartnern. Im Tracking erkennst du, welches Logistikzentrum das Paket zuletzt durchlaufen hat. Die Zustellung beginnt oftmals erst in den späten Vormittagsstunden. Du bekommst in der Regel dann auch eine Nachricht dazu. Auch bei Amazon kann die Frage „Wo ist mein Paket“ oftmals genau beantwortet werden: Je nach Bote und Subdienstleister kannst du den Boten bei der Zustellung live auf einer Karte beobachten. Allerdings nehmen es einige Zusteller mit der ihnen vorgegeben Reihenfolge nicht so genau, sodass du dich auf die prognostizierte Zustellung nicht wirklich verlassen kannst. Amazon wird alles daran setzen, alle Pakete, bei denen dir eine Zustellung bis Heiligabend versprochen wurde, auch umzusetzen.

Kommt mein UPS-Paket heute noch an?

UPS hat verschiedene Bezeichnungen, wenn ein Paket im Auto des Zustellers ist und auf dem Weg zu dir. Allerdings hat das weltweit operierende Logistik-Unternehmen sein Live-Tracking massiv eingestampft – zumindest auf der deutschen Seite. Da das Tracking dort kaum noch Informationen hergibt, gibt es hier zwei Alternativen mit mehr Informationen: www.upstoday.com/de/tracking/ und parcelsapp.com/de geben dir weiterhin alle erfassten Informationen aus. Warum die deutsche UPS-Seite kaum noch Infos verrät, ist unverständlich.

Kommt dein Paket heute nicht an, wird es an Heiligabend nur zugestellt, wenn der Absender es mit einer garantierten Zustellung als Express-Paket gebucht hat. Standardpakete und Express Saver Pakete werden nicht an Heiligabend ausgeliefert.

Ich bin nicht zu Hause. Was passiert mit meinem Weihnachtspaket?

Viele Paketdienste versuchen, dein Paket bei deinen Nachbarn abzugeben. Als registrierter Kunde der Paketdienste kannst du aber allen Paketdiensten auch online konkrete Anweisungen geben, was mit deinem Weihnachtspaket geschehen soll, wenn du nicht zu Hause bist. Bei einem eigenen Grundstück kannst du die Boten so beispielsweise anweisen, das Paket in die offene Garage oder auf die Terrasse zu legen. Solltest du keine Abstellgenehmigung gegeben haben, darf der Bote das Paket nicht einfach irgendwo abstellen oder ablegen. Wichtig: Hast du eine Abstellgenehmigung gegeben und das Paket verschwindet, haftet der Paketdienst nicht!

DHL das Paket alternativ in den nächsten DHL Paketshop. Manchmal landet deine DHL Sendung auch in einer Packstation in der Nähe. Oft passiert das noch direkt im Anschluss an die Tour, manchmal geht das Paket aber auch zurück in die Zustellbasis und wird erst am nächsten Tag in die Filiale gebracht. Andere Dienste wie Hermes oder UPS, DPD und GLS probieren es oftmals am nächsten Tag noch einmal oder nutzen auch einen Paketshop. Gerade auf dem Land können diese aber manchmal etwas weiter weg sein.

