WM 2022: Diese Apps musst du installieren – ob du willst, oder nicht

Wie WM 2022 in Katar rückt näher, am 20. November wird das Fußballevent offiziell angepfiffen. Die Skandale halten dennoch weiter an und machen die Fußballweltmeisterschaft zu einer der umstrittensten aller Zeiten. Nicht nur die Presse wird von dem Wüstenstaat in ihrer Berichterstattung eingeschränkt, sondern nun auch Zuschauer vor Ort.

Die Apps sind Pflicht, ob du willst oder nicht

Der Gedanke dahinter ist sinnvoll, denn das Coronavirus ist nach wie vor in der Welt. Bei Massenveranstaltungen wie der Fußball-WM kann sich das Virus einfach verbreiten. Doch Katars Corona-App Ehteraz strotzt nur so vor Sicherheitslücken, wie die öffentlich-rechtliche Medienanstalt NRK (Norsk rikskringkasting) aus Norwegen berichtet. Das Pikante: Katar zwingt jene Zuschauer, die die WM 2022 vor Ort im Stadion verfolgen wollen, dazu, die App zu installieren.

Das Problem mit Ehteraz ist, dass die App auch auf weitere Informationen auf dem Smartphone zugreifen kann, auf dem sie installiert ist. Dazu zählen WLAN– und Bluetooth-Verbindungen und spezifische Echtzeit-Details zum Standort. Die App erhebt also Nutzerdaten, speichert sie aber auch an einem zentralen Speicherort in Kombination mit einer ID-Nummer, die somit einzelnen Personen zugeordnet werden können. Neben dem NRK warnte schon Amnesty International 2020 vor Katars Corona-App, die potenziell Daten sammeln und Nutzer ausspionieren könnte.

Hayya: Offizielle Fußball-App nicht besser

Zur Fußball-WM in Katar gibt außerdem eine offizielle App: Hayya heißt sie und bietet jede Menge Informationen rund um die Meisterschaft. So in der Theorie. Doch auch sie soll Sicherheitslücken aufweisen, ist aber vor Ort notwendig. Denn zusätzlich zur WM-App Hayya gibt es die Hayya Card, die Fans die Organisation vor Ort abnimmt – zum Beispiel den Besuch im Stadion oder auch die Fahrt im Nahverkehr. Doch die Card ist wiederum an die WM-App geknüpft, sodass man letztlich drei Apps beim Besuch in Katar auf dem Handy installieren muss.

Hayya selbst soll wie Ehteraz ebenfalls private Informationen auslesen können, darunter ebenfalls WLAN-Verbindungen sowie den Standort. Außerdem soll die App laut dem NRK verhindern, in den Ruhemodus zu wechseln.

WM 2022: Überwachung durch notwendige Apps?

Laut NRK haben alle Besucher der WM in Katar über die Apps zumindest das Risiko, überwacht und ausspioniert zu werden. Denn die gewünschten Zugriffsrechte auf das Handy des Nutzers gehen über alle Maßen.

Die IT-Experten der norwegischen Medienanstalt rät Fußball-Fans, die zur WM nach Katar reisen, die Apps nicht zu installieren oder das Handy gar nicht erst mit auf die Reise zu nehmen. Was dann als Alternative dienen könnte, ist unklar.