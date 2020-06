WLAN-Hotspots: Darum gibt es keine Unitymedia WiFiSpots mehr Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

Die Unitymedia WifiSpots, also die WLAN-Hotspots in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg sind abgeschaltet. Doch es gibt Ersatz. Wir sagen dir, was es mit der Änderung auf sich hat und wie du nun per WLAN online gehen kannst.