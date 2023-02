Wie im Film! E-Auto-Pionier zeigt das Elektroauto der Zukunft

Seit dem E-Auto hat sich das Design von Autos deutlich gewandelt. Nicht nur, dass mehr LEDs vorn wie hinten Einzug halten und die Optik verändern, auch der Kühlergrill fällt weg. Damit ergibt sich eine gänzlich neue Front. Doch das Elektroauto ist noch längst nicht zu Ende entwickelt. Das zeigt jetzt der E-Auto-Pionier Nissan. Der japanische Autobauer bringt sein einstiges Konzept auf die Straße. Dabei werden Erinnerungen an den Film „Tron“ und andere Science-Fiction-Werke der 80er-Jahre wach.

Das E-Auto aus der Zukunft kommt in der Gegenwart an

Wenn es um das E-Auto geht, ist das für Nissan nicht Neues mehr. Der japanische Hersteller ist ein Pionier auf dem Gebiet. Erste Modelle mit vollelektrischem Antrieb aus Japan rollten bereits kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs vom Band. Der Mangel an Erdölreserven führte zur Entwicklung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Die japanische Regierung ermunterte Unternehmen des Landes, Elektroautos zu entwickeln und zu produzieren. Die Tokyo Electric Cars Company war eines davon – ein Vorläufer der Prince Motor Co. Ltd., die sich 1966 mit Nissan zusammenschließen sollte.

Mit dem Marktstart des Leaf hat Nissan dann vor mehr als zehn Jahren den Durchbruch der Elektromobilität maßgeblich mit eingeleitet. Der Leaf debütierte 2010 und gilt bis heute als erstes E-Auto für den Massenmarkt. Seitdem hat Nissan seinen Wegbereiter schrittweise weiterentwickelt und bis heute weltweit über eine halbe Million Leaf unters Volk gebracht. Doch der Leaf sollte nur der Anfang sein.

Filmreifes Design und sonst?

Als der E-Auto-Bauer im November 2021 seine ehrgeizige fünfjährige Elektrifizierungsstrategie ankündigte, die 17,6 Milliarden US-Dollar betragen soll, zeigt Nissan auch ein Konzept: den Max-Out. Jetzt ist aus dem Konzept mehr geworden, ein Fahrzeug aus Metall und Strom. Bestaunen kann man das E-Auto aus der Zukunft auf dem Nissan Future Event und in dem folgenden Video.

Zweifellos ist das Design des Nissan Max-Out beeindruckend. Doch weitere Einzelheiten geben die Japaner zu dem E-Auto der Zukunft nicht bekannt. Und freilich gehört zu einem Elektroauto mehr dazu, als nur ein Design. Allerdings hat Nissan angekündigt, bis 2030 über 20 neue elektrifizierte Modelle zu produzieren, von denen 15 vollelektrisch sein werden. Vielleicht gehört auch der Max-Out dazu.