Wichtiges Update für FritzBox-Zubehör von AVM

Bereits mehrfach ist AVM in den vergangenen Wochen durch wichtige Updates aufgefallen. Denn immer mehr WLAN-Router der FritzBox-Familie erhalten in diesen Tagen eine Aktualisierung auf das lange erwartete FritzOS 7.50. Es bringt zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen auf die beliebten WLAN-Router. Die neueste Update-Welle betrifft aber nicht aktuelle FritzBox-Modelle, sondern vier Powerline-Produkte: FritzPowerline 1220E, FritzPowerline 1220, FritzPowerline 1000E und FritzPowerline 1000E v2.

AVM liefert neues Wartungs-Update für Powerline-Adapter

Der Umfang an Änderungen ist überschaubar, aber keinesfalls unwichtig. Denn AVM spendiert seinen vier genannten Powerline-Modellen die neue Firmware unter anderem, um Abstürze der integrierten Software zu verringern. Außerdem stellt der Hersteller ein besseres Zusammenspiel in WLAN-Mesh-Netzwerken in Aussicht. Im Detail bedeutet das nach Angaben von AVM, dass gelernte LLDP-Informationen bei einem Link-Verlust sofort verworfen werden und nicht erst nach einem späteren Timeout.

Und noch einen Grund führt AVM aus, warum die vier Powerline-Adapter jetzt mit einem Update versorgt werden. Sie werden besser gegen etwaige Hackerangriffe abgesichert. Denn nach eigenen Angaben hat AVM über die vier neuen Firmwares die Anzahl der Angriffsvektoren reduziert, was für allgemein mehr Sicherheit sorgen soll. Schon allein deswegen ist ein schnellstmögliches Update allen Powerline-Nutzern von AVM dringend zu empfehlen.

Wie aktualisiere ich FritzPowerline?

Um einen FritzPowerline-Adapter zu aktualisieren, reicht es aus, die Oberfläche des entsprechenden Powerline-Adapters aufzurufen. Das ist am einfachsten über das Computerprogramm FritzPowerline möglich. Nutzt du auch eine FritzBox und hast deine(n) Powerline-Adapter mit dem WLAN-Router verbunden, ist eine Aktualisierung aber auch ganz einfach über die FritzBox-Oberfläche (http://fritz.box / http://192.168.178.1) möglich. Und zwar im Hauptmenü unter „Heimnetz“ > „Mesh“ / „Heimnetzübersicht“ und dann nach Auswahl des entsprechenden Powerline-Adapters.