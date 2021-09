Wichtige neue Handy-Updates ab sofort zum Download verfügbar

Bereits vorgelegt hatte vor wenigen Tagen Samsung. Der koreanische Elektronik-Riese hatte nämlich für seine aktuellen Foldable-Modelle ein umfangreiches Update auf One UI 3.1.1 freigegeben. Einige in Gänze neue und verschiedene schon bekannte, aber verbesserte Funktionen werden mit der neuen Version erlebbar. Verfügbar ist One UI 3.1.1 seit wenigen Tagen auch für die Smartphone-Serien rund um das Samsung Galaxy S20, das Galaxy S21 und das Galaxy S10. Darüber hinaus für die Galaxy Note20- und Galaxy Note10-Familie sowie für das Samsung Galaxy A52 und das Galaxy A52 5G. Auf diesen Handys richtet sich der Fokus aber eher auf kosmetische Verbesserungen. Und ebenfalls wichtig: Auch der September-Patch von Google für Android ist Teil der neuen Firmware.

Für zahlreiche weitere Samsung-Handys wird in den kommenden Tagen das entsprechende September-Update folgen. Denn Samsung gehört zu jenen Anbietern, die besonders schnell die von Google bereitgestellten Sicherheitsupdates für die eigenen Smartphone-Modelle anpassen und zum Download freigeben. Bereits neu verfügbar ist unterdessen für die Modelle Galaxy A30s, Galaxy A31, Galaxy A32 5G, Galaxy A50 und Galaxy A51 sowie für das Galaxy A02s der August-Patch von Google.

OnePlus verteilt zahlreiche neue Firmwares

Umtriebig zeigt sich in diesen Tagen auch der chinesische Hersteller OnePlus. Für gleich vier Modelle steht seit wenigen Tagen ein Update auf OxygenOS 11.0.3.1 zur Verfügung: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T und OnePlus 7T Pro. Es beinhaltet neben dem August-Patch für Android auch nicht näher erläuterte Verbesserungen bei der NFC-Funktion für mobiles Bezahlen. Darüber hinaus hat OnePlus nach eigenen Angaben einige Optimierungen am Ambient-Display vorgenommen.

Weitere neue Software-Flicken von OnePlus: zum Beispiel OxygenOS 11.0.1 für das OnePlus Nord N100 und OxygenOS 11.1.5.5 für das OnePlus Nord. Es liefert aber nur den August-Patch für Android und kleinere allgemeine Systemoptimierungen. Gleiches gilt für das OnePlus Nord N10 5G. Hier bringt OxygenOS 11.0.1 aber auch Verbesserungen beim WLAN-Empfang mit. OxygenOS 11.0.6.6 für das OnePlus Nord CE 5G wiederum verbessert zusätzlich die Kamera-Software.

Huawei verteilt zahlreiche Sicherheitspatches

Bei Huawei konzentriert man sich weiterhin vor allem darauf, die Sicherheit auf noch unterstützten Smartphone-Modellen auf einem guten Niveau zu halten. Entsprechend wurden in den vergangenen Tagen verschiedene Geräte mit mal mehr, mal weniger aktuellen Google-Patches versehen:

Android 11 für ein weiteres Nokia-Smartphone

Bei HMD Global rollt unterdessen die Upgrade-Welle weiter. Ab sofort steht Android 11 auch für das Nokia 3.4 zur Verfügung. Und das beispielsweise nicht nur in Österreich, Frankreich, Spanien und in den Niederlanden, sondern auch in Deutschland. Das ist durchaus hervorzuheben, denn in der Vergangenheit hatte HMD seine deutschen Nutzer in aller Regel nicht direkt in der ersten Update-Welle mit einer neuen Firmware bedacht.

An weiteren neuen Smartphone-Updates verfügbar: Aktualisierungen für das Motorola Edge und das Motorola Edge+. Beide Smartphones lassen sich jetzt auf Basis des Google-Patchlevels von August 2021 nutzen. Gleiches gilt für das Motorola Moto G Pro, das Moto G8, Moto G8 Plus und Moto G8 Power. Darüber hinaus hat Motorola den August-Patch auch schon für Nutzer des One Macro, One Vision und One bereitstellen können.

Ferner steht der August-Patch jetzt auch für das Microsoft Surface Duo und das Realme 6 zur Verfügung. Ebenso für das Nokia X20. Grundsätzlich musst du beachten, dass alle hier genannten Updates nicht zeitgleich in allen Regionen auf der Welt zur Verfügung stehen. Es kann also sein, dass du als Nutzer in Deutschland unter Umständen noch etwas warten musst, ehe das von dir gewünschte Update auch wirklich installiert werden kann.