WhatsApp lässt sich von der aktuellen Kritik hinsichtlich neuer Nutzungsbedingungen nicht beirren und arbeitet weiter fleißig an seinem Messenger. Mit neuen Design-Elementen wie diesem und neuen Funktionen will man die Nutzer davon überzeugen, nicht zu Telegram, Signal und Co. zu wechseln. Nun kommt ein weiteres Feature dazu, dass dem Nutzer viel Zeit ersparen soll.

So will WhatsApp die von vielen gehasste Funktion aufmotzen

Wer WhatsApp nutzt, verschickt zumeist Textnachrichten und Bilder. Mit beidem ist alles schnell erzählt und gezeigt. Eine andere Funktion hingegen spaltet die Nutzer: Sprachnachrichten. Die einen finden sie praktisch und nutzen sie exzessiv, die anderen würden sie am liebsten abschalten. Dabei ist die Funktion genial einfach und mit einem Anrufbeantworter zu vergleichen: Eine eingesprochene Nachricht, die der Empfänger zu einem beliebigen Zeitpunkt abhören kann. Wer keine Zeit hat bei WhatsApp eine Nachricht einzutippen, dabei aber nicht telefonieren möchte, greift deshalb häufig zur Sprachnachricht.

Die neue WhatsApp-Funktion setzt genau hier an. Demnächst wird es für Android- und iPhone-Nutzer möglich sein, Sprachnachrichten mit einer höheren Geschwindigkeit abzuspielen. Während eine Sprachnachricht abgespielt wird, kannst du dann auf einen neuen Button tippen, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen. Momentan sieht es so aus, als würde WhatsApp eine 1,5- und 2-fache Geschwindigkeit erlauben. Eine 30-sekündige Sprachnachricht würde bei maximalem Tempo also nur 15 Sekunden zum Abhören benötigen.

Schneller abhören: Wer will das?

Die Frage, die sich viele nun wohl stellen, ist: Wer braucht eine Funktion, die die Geschwindigkeit einer Sprachnachricht verdoppelt? Bei kurzen Sprachnachrichten von 10 Sekunden kommt es wohl nicht darauf an. Es gibt aber Menschen, die auch zwei Minuten in das Mikrofon ihres Smartphones reden und ihren Monolog anschließend über WhatsApp verschicken. Hier würde die Zeitersparnis eine Minute betragen. Doch wer nimmt sich nicht auch gerne zwei Minuten Zeit für die Nachricht eines Freundes oder einer Freundin? Die neue WhatsApp-Funktion dürfte damit genauso wie die Sprachnachricht selbst entweder geliebt oder gehasst werden.