WhatsApp-Abschaltung: Nutzer dieser Android-Handys sind ab heute betroffen Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Am morgigen 1. November schaltet WhatsApp-Mutter Facebook den beliebten Messenger ab. Einige Nutzer haben dann keinen Zugriff mehr auf WhatsApp. Wir zeigen dir, ob du betroffen bist und was du in dem Fall tun kannst.