WhatsApp überrascht mit neuer Funktion: Das kommt auf dich zu

Krisenzeiten wie jene in diesem Jahr zeigen, wie sich das Nutzungsverhalten verschiebt oder oft gebrauchte Produkte neu entdeckt werden. Dienste wie Skype, Microsoft Teams, Google Meet und Co. retteten nicht nur zahlreichen Firmen das Miteinander im Büro, sondern auch beispielsweise Sportangebote. Immer mehr Menschen wollen mit ihren Freunden und Verwandten reden können und sie zeitgleich per Video sehen. Und obwohl WhatsApp der wohl meistgenutzte Messenger-Dienst weltweit ist, hatte vor allem eine Version stets ein deutliches Manko. Die Web-basierte Version bot eigentlich nur eine Möglichkeit: Nachrichten beantworten. Das ändert sich aber nun.

Dein Smartphone muss nicht nur in der Nähe liegen, damit du dich mit WhatsApp Web verbinden kannst. Du kannst bis dato auch nicht viel mit der Web-Variante machen, wodurch die Konkurrenz einen deutlichen Vorteil hat. Viele wollen lieber über ihren Laptop mit Freunden per Video telefonieren, anstatt an dem kleinen Smartphone-Bildschirm gefangen zu sein.

📞 WhatsApp Web 2.2043.7: what’s new?



• More details and screenshots for Voice and Video Calls, from WhatsApp Web!

• WhatsApp has also added a "BETA" label, suggesting to offer Calls from WhatsApp Web soon!https://t.co/kkk9Oq5Mqx



NOTE: This feature will be enabled soon.