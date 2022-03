WhatsApp wacht auf: Diese Profi-Funktion kommt

WhatsApp hat sich für 2022 viel vorgenommen. Diese 10 neuen Funktionen befinden sich derzeit in der Entwicklung und sollen Schritt für Schritt im Messenger integriert werden. Mit der neuen Emoji-Funktion, zu der erst vor Kurzem erste Bilder aufgetaucht sind, sollte alles beginnen. Doch während die Emoji-Reaktionen noch auf sich warten lassen, schaltet WhatsApp eine Profi-Funktion frei und kommt damit endlich in der Gegenwart an. Denn Nutzer der beliebten WhatsApp-Alternative Telegram kennen diese Funktion bereits seit fast zwei Jahren.

Das bringt die neue Profi-Funktion bei WhatsApp

Wer Telegram nutzt, weiß, dass man problemlos große Dateien an seine Kontakte verschicken kann. Seit Mitte 2020 lassen sich Filme und andere Dateiformate mit einer Größe von bis zu 2 GB versenden. Und bei WhatsApp? Zwar kannst du auch hier Video- oder Musik-Dateien an Kontakte und in Gruppen schicken. Sie dürfen aber nicht größer als 100 MB sein. Das ist vor allem bei Videos mit einer hohen Auflösung ärgerlich, komprimiert sie der Messenger so extrem, dass teils nur Pixelbrei beim Chat-Partner ankommt. Doch im Jahr 2022 soll sich das ändern.

WhatsApp hat die 100-MB-Grenze aufgehoben. Einige Nutzer können bereits Dateien mit einer Größe von bis zu 2 GB über den Messenger verschicken. Wie der Blog Wabetainfo berichtet, sollen bislang aber nur eine Handvoll Nutzer in Argentinien von dieser Neuerung profitieren. Wann die Entwickler diese Funktion für alle WhatsApp-Nutzer als Update aufs Handy bringen, ist momentan nicht absehbar.

Noch mehr neue Funktionen in Planung

Für dieses Jahr sind viele weitere Funktionen geplant und befinden sich teilweise schon in der Umsetzung. Die Nutzer des Messengers dürfen sich beispielsweise auf ein neues Emoji-Feature freuen. Apropos Emojis: In den kommenden Wochen bekommt WhatsApp eine ganze Reihe neuer Bildchen. Zudem befinden sich viele weitere Emojis in der Entwicklung und könnten zum Ende des Jahres auf den Handys eintreffen.