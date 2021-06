WhatsApp-Anruf, aber niemand ist dran? Das steckt wirklich dahinter

Denn hinter dem Anruf steckt kein dubioser Spam, sondern eine neue Sicherheitsfunktion. Der Hintergrund sind die sechsstelligen Codes, die WhatsApp dir per SMS zuschickt, sobald du WhatsApp neu installierst. Denn damit wird immer wieder Schindluder getrieben, indem Kriminelle versuchen, den Code abzugreifen und dein Konto zu stehlen. Dagegen will WhatsApp nun offenbar vorgehen.

WhatsApp Sicherheit: Das steckt hinter dem Anruf ohne Anrufer

Wie WABetaInfo zu berichten weiß, soll WhatsApp an der Funktion arbeiten, WhatsApp-Accounts in Zukunft auch per Anruf zu verifizieren. Laut dem in der Regel gut informierten Portal läuft die Verifizierung so ab: Installierst du den Messenger neu, schickt er dir per SMS den sechsstelligen Code wie gewohnt per SMS. Danach ruft WhatsApp an, legt aber direkt wieder auf.

Ist das geschehen, soll der Messenger daraufhin prüfen, ob die Nummer, an die der Code geschickt wurde, und die Nummer, die man anrief, miteinander identisch sind. Ist die Nummer gleich, ist dein Account verifiziert und du kannst die Einrichtung abschließen. Ermittelt der Messenger, dass es sich um zwei verschiedene Nummern handelt, wird die Einstellung automatisch unterbrochen. Damit das Sicherheitsfeature generell funktioniert, braucht WhatsApp allerdings die Berechtigung, auf eure Anrufliste zuzugreifen.

Darüber hinaus soll die Sicherheitsfunktion aber nicht für alle Smartphones kommen. Die Verifizierung per Anruf sei im Gegenteil nur für Android-Geräte geplant. Außerdem wolle man den Anruf optional, aber nicht verpflichtend anbieten. Für iPhones ist die Funktion nicht realisierbar, da kein Zugriff auf die passende Schnittstelle seitens Apple erlaubt ist, erklärt WABetaInfo.

Die Funktion befindet sich derzeit noch in der Testphase, ist also noch nicht Marktreif. Wann WhatsApp das Sicherheitsfeature ausrollt, bleibt abzuwarten.

Warum klauen Kriminelle dein Konto?

Auch aktuell sind wieder beziehungsweise immer noch Kriminelle aktiv, die deinen WhatsApp-Code abgreifen wollen. Du bekommst eine SMS von den Betrügern, die sich als diejenigen ausgeben, die den Verifizierungscode eigentlich hätten erhalten sollen. Sie bitten dich, ihnen den (deinen) Code zuzusenden. Fällst du auf die Masche rein und schickst den Code weiter, gibst du auch die Kontrolle über deinen Account ab.

So könnten Betrüger beispielsweise Viren oder Kettenbriefe über deinen WhatsApp-Account starten. Wie du dich schützen kannst, haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.