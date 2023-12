WhatsApp Sprüche zu Weihnachten: Ein lieber Gruß an Freunde und Familie aus der Ferne

Weihnachten steht vor der Tür. „Merry Christmas“ oder „Frohe Weihnachten“ sind schnell ins Handy getippt. Doch es geht durchaus kreativer und origineller. Damit du dir im Weihnachtsstress nicht den Kopf zerbrechen musst, folgt hier eine Auswahl der besten Sprüche. Je nachdem, ob es besinnlich, romantisch und liebevoll oder lustig und skurril sein soll: Es findet sich bestimmt ein passender Spruch zu Weihnachten. Einfach die Weihnachtsgrüße mit Emojis kopieren und direkt verschicken.

Weihnachten 2023: Besinnliche Sprüche

Fichten🌲, Lametta, Kugeln und Lichter🕯, Bratapfelduft🍎 und frohe Gesichter, Freude am Schenken🎁 – das Herz wird so weit. ♥️ Ich wünsche allen: Eine fröhliche Weihnachtszeit☃️🎄🎅🏼

Ho-ho-ho! 🎅🏼 Wünsche Dir kuschelig warme, himmlisch ruhige, wahnsinnig erholsame, kalorienbombige, engelschöne und rentierstarke Weihnachten. ☃️🎄⭐️🎁😘

Ich wünsche schöne Weihnachtstage☃️🎄🎅🏼, dass ist doch klar und ohne Frage. Bei Tannenduft 🎄und Kerzenschein🕯, möge alles friedlich und fröhlich sein! ⭐️😘

Kleine Weihnachtswunder⭐️ werden in jedem Jahr wahr, sie sind oft am Beginn ganz unscheinbar. Aber unter dem Jahr werden sie sich richtig entfalten und Deinen Alltag bunter gestalten.☃️🎄🎁😘

Geschmückt wird auch der Weihnachtsbaum🌲und aufgestellt im schönsten Raum🎄. Verpackte Geschenke 🎁🎁 liegen darunter, viele glauben in dieser Zeit an Wunder. Ich wünsche Dir ein frohes Fest, weil Du mir sehr wichtig bist.🤗😘

Es ist Weihnachten🎅🏼, wie das mich freut, denn jedes Jahr zu dieser schönen Zeit sind alle Menschen froh und lieb, es wäre schön, wenn es das ganze Jahr so blieb. Die Kinder 👦 👧backen Plätzchen 🍪 fein, sind glücklich, denn so soll es sein. ⭐️☃️🎄

Ausgewählte Momente, freundschaftliche Geschenke🎁 , etwas Zartes für das Herz, gütig sein, das Wunder fühlen, Kräfte sammeln oder einfach an jemanden denken. So wie ich es gerade tue. Eine fröhliche Weihnachtszeit wünsche ich Dir!☃️🎄🎅🏼

Am Himmel🌌 leuchten die Sterne ✨ so hell und so klar, ich wünsch Dir ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr. ⭐️☃️🎄🎅🏼🎁

Endlich ist es nun so weit: Weihnachten🎅🏼, die stille Zeit. Hab grad leis an dich gedacht und einen Wunsch für dich verpackt.🎁

In der Geborgenheit der Familie Weihnachten🎄 zu feiern, ist in der heutigen Zeit wohl das schönste aller Geschenke! Fröhliche Weihnacht!🤗😘

Romantische Weihnachtsgrüße

Selbst aus weiter Ferne strahlen Deine Augen🤩, wie zwei Weihnachtssterne.⭐️⭐️

Ich wünsch mir ein Geschenk🎁, an das ich immer denk.💭 Zum Glück gibt’s ja Dich, das ist schon genug für mich.😍♥️

Schöne Lieder🎵 – warmes Wort, tiefe Sehnsucht – ruhiger Ort. Gedanken, die voll Liebe ♥️klingen, Weihnachten möcht ich nur mit Dir verbringen. 🎅🏼🤗😘

Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen🕯 und zaubern Freude in alle Herzen. ♥️Liebe Weihnachtsgrüße an meinen größten Schatz. 😍

Zeit für Liebe und Gefühle, heute bleibt’s nur draußen kühl. Kerzenschein 🕯 und Plätzchenduft🍪, Weihnachten liegt in der Luft. ⭐️☃️🎄🎅🏼🎁

☃️🎄Weihnachten ohne Dich ist wie Winter ohne Schnee, wie Toffi ohne Fee, wie Him ohne Bär, ich lieb‘ Dich doch so sehr. 🎅🏼🎁♥️

Lustige WhatsApp-Grüße für Weihnachten

Advent, Advent, dein Smartphone 📱 brennt🔥. Erst die Antenne, dann die Tasten und zum Schluss der ganze Kasten. Ist dann auch der Akku🔋breit, weißt du, es ist Weihnachtszeit! ⭐️☃️🎄🎅🏼

Gänseleber, Karpfen, Schinken, Eis🍦, Konfekt 🍬 und Sekt zu trinken🥂, gibt jeder Weihnacht ihren Sinn. Nur die Figur, die ist dann hin. 👙

Das ist eine Mistelzweig-SMS! Schau nach oben 🔝 und küss dein Handy! 😘📱

Willst du mit dem Christkind rocken🤟, musst du es mit Lametta locken.😂

Findet der Bauer 👨‍🌾Lametta im Essen, weiß er, er soll das Geschenk 🎁 nicht vergessen!

Christkind, Christkind, guter Gast, hast du mir was mitgebracht? Hast du was, dann setz dich nieder, hast du nichts, dann geh gleich wieder.🤭😂

Ich mag den Beerenpunsch🍹: Nach fünf habe ich einen Wunsch. Darum schreib📝 ich flink dem Weihnachtsmann🎅🏼, solange er meine Schrift noch lesen kann.

Weihnachtsgedichte zum Verschicken

Zünd die Lichtlein an Lieber Weihnachtsmann zün’d die Lichtlein an, an dem Tannenbaum, mit Gold und Silberschaum. Nüsse und Konfekt, hab‘ ich schon entdeckt.



Im Winter, wenn es stürmt und schneit Im Winter, wenn es stürmt und schneit Und’s Weihnachtsfest ist nicht mehr weit. Da kommt weit her aus dunklem Tann‘ Der liebe, gute Weihnachtsmann.



Der Weihnachtsbaum Strahlend, wie ein schöner Traum, steht vor uns der Weihnachtsbaum. Seht nur, wie sich goldenes Licht auf der zarten Kugeln bricht. “Frohe Weihnacht” klingt es leise und ein Stern geht auf die Reise. Leuchtet hell vom Himmelszelt – hinunter auf die ganze Welt.



Sprüche mit Bildern zum Verschicken

Anstatt nur einen Spruch als Textnachricht zu verschicken, kannst du auch schöne Bilder an deine Liebsten versenden. Such dir einfach ein Bild aus der Galerie aus und

halte das Bild ein paar Sekunden mit deinem Finger gedrückt speichere das Bild auf deinem Smartphone und versende das Bild danach über WhatsApp an deinen Kontakt.

Gifs und Bilder selbst erstellen

Willst du nichts Vorgefertigtes, kannst du auch ganz einfach selbst kreativ werden. Mit Apps kannst du etwa deine eigenen weihnachtlichen Gifs und Bilder kreieren. Das Beste: Du bist selbst das Hauptmotiv. Mit Apps wie „ElfYourself„, „Reface“ oder „Weihnachten Foto Rahmen“ kannst du dich in Szene setzen und als Weihnachtsmann auftreten oder dein Gesicht in eine bekannte Filmszene kopieren. Weitere Tipps, wie du Gifs selbst erstellst, liest du in diesem Ratgeber:

→ WhatsApp: So findest du stets das passende GIF

