WhatsApp: So aktivierst du eine Funktion, die es noch gar nicht gibt

Ob Telegram, Signal oder Threema: Zwar zeigt WhatsApp erst vor Kurzem selbst, dass man den Messenger heute nicht mehr wirklich braucht. Dennoch ist kein anderer Messenger hierzulande so beliebt wie WhatsApp. Fast 80 Prozent aller Smartphone-Nutzer haben die App installiert und verwenden sie täglich. Und um diese Nutzer nicht an Signal und Co. zu verlieren, arbeitet WhatsApp an immer wieder neuen Funktionen. Demnächst wollen die Entwickler ein weiteres Feature freischalten, dass Telegram schon länger anbietet. Wir zeigen dir einen Trick, mit dem du die neue Funktion heute schon aktivieren kannst.

WhatsApp-Nachrichten und Bilder an sich selbst schicken

Derzeit testet WhatsApp eine Funktion, mit der es möglich ist, Nachrichten an sich selbst zu senden. Der eine oder andere dürfte sich jetzt fragen, warum man sich selbst Nachrichten schicken sollte. Dafür gibt es viele Argumente. So kannst du mit dieser Funktion WhatsApp als Tagebuch, Notizblock oder für To-Do-Listen nutzen. Auch Artikel, die du im Internet findest, Videos von YouTube oder Fotos kannst du im Handumdrehen in deinen persönlichen Chat schicken, um sie später lesen oder ansehen zu können. Eine Art Gedächtnisstütze an einem Ort, an dem man ohnehin oft ist.

Doch noch befindet sich die Funktion in der Entwicklung. Wann WhatsApp sie freischaltet, ist bislang unklar. Allerdings kannst du sie mit einem einfachen Trick selbst aktivieren. In unserem Ratgeber zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Willst du deinen eigenen Chat als Tagebuch oder Notizblock regelmäßig nutzen, kannst du ihn auch auf dem Homescreen deines Handys anheften. Wie das geht, zeigen wir dir ebenfalls in unserem Ratgeber.

Noch mehr Tricks für den Messenger

Wer WhatsApp viel und häufig nutzt, wird die meisten Funktionen des Messengers kennen. Es gibt aber auch Features, die vielen Nutzern unbekannt sind. In unserem Ratgeber „15 Tipps und Tricks für WhatsApp, die nicht alle kennen“ zeigen wir dir viele weitere Funktionen, mit denen du deinen Verwandten und Bekannten immer einen Schritt voraus bist. Oder wusstest du, dass man die blauen Haken austricksen und im Messenger mit Schreibmaschinenschrift schreiben kann?